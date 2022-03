Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria al senador Mario Castaño por caso de Las Marionetas 

LA PATRIA | Manizales

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó este jueves que abrió investigación penal y llamó a indagatoria para los próximos días al senador caldense Mario Alberto Castaño, del Partido Liberal, por concierto para delinquir agravado, como presunto líder de red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos.

Nueve personas fueron capturadas el pasado viernes en Caldas, Bogotá y Chocó, al parecer relacionadas con Castaño. En el departamento fueron tres y dos más huyen (Jhon Alexánder Giraldo y Juan Carlos Martínez). Se trataría de un cartel dedicado al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Este jueves, después del quinto día de audiencia de las nueve personas señaladas de integrar la banda Las Marionetas, que encabezaría el senador, la Fiscalía pidió cárcel para 8 de los nueve detenidos. Para Claudia Marcela Castaño, quien preacordó, pidieron domiciliaria, porque espera sentencia y es la única que no tiene relación directa con el senador caldense. Las penas para los demás parten de los ocho años. La audiencia seguirá el lunes en la mañana porque Ministerio Público y defensores deben analizar los elementos trasladados por la Fiscalía y requieren de tiempo por el volumen de pruebas.

El congresista le dijo ese viernes de las capturas a LA PATRIA que en época electoral esas denuncias son normales.

*"En esta época pre-electoral eso es normal. Si el primero que sale a decir eso es Camilo Enciso, que me ha perseguido, es porque nunca les bajé la cabeza".

*"Dicen que me van a compulsar a la Corte, pues he sido respetuoso de las instituciones y de la justicia, por eso nunca he renunciado a aspirar a la política y he dado la cara".

*"Conozco a unos de los que mencionan ahí, a otros no, hay gente de otros grupos políticos. A Wílmar, a Noreña, que está con Félix Chica; a Daniela. Hay otras con las que no he tratado".

*"En ese mundo no tengo nada, me retiré de la Licorera de Caldas en el 2011, que conozca ese negocio no significa que ande en eso".

*"Las conversaciones hacen parte de las investigaciones y del material que tienen. A mí no me han dicho nada".

Los detenidos

*Nova Lorena Cañón Reyes, relacionista pública al servicio del congresista.

*Daniela Ospina Loaiza (supuesta compañera sentimental del senador). "Psicóloga encargada de pagar coimas a funcionarios adoctrinados. Administra dineros", Fiscalía.

*Claudia Marcela Castaño Morales, quien preacordó pena, "administra la empresa Top Ingeniería, junto a su hermano, Santiago. Ella paga nóminas y transacciones de obras privadas del senador, las denominan viviendas de Bengala e Inurbe", expresó el ente acusador. Su pena iría de 16 a 54 meses.

*Alejandro Noreña Castro, exasesor de la Dirección Administrativa del Senado. "Participó gestionando el cobro de dinero para dar empleo en el Sena o contratos. Modifica hojas de vida para que cumplan requisitos. Recibe el apoyo del exdirector del Sena, Jaime Trejos, y con participación del diputado Carlos Hernán Serna. Coordina actos de corrupción, al parecer, con contratos de interventoría en la empresa Dispac (electrificadora del Chocó), al parecer, para el gerente de esa empresa, Jorge Hernán Mesa Botero".

* Santiago Castaño Morales, contratista.

* Juan Sebastián Vargas Marín, exsecretario de Planeación de Manzanares e ingeniero de la Secretaría de Planeación de Caldas. Trabajó junto a Pato.

*Harvis Arturo Rentería Rivas, exsecretario de Hacienda del Chocó.

*Jeiler Javier Sánchez Moreno, del Chocó. "Coordina procesos con la UNGR para ese departamento. Le advirtió al senador que estaba siendo interceptado y que hay unas órdenes de captura. Hubo filtración de información desde la misma Fiscalía, lo que me genera tristeza. Tuve profundo temor desde marzo del 2021 con audiencias de búsqueda selectiva en base de datos", fiscal.

*Wílmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia. "Crea o compra una razón social para adjudicarse contratos a través del senador".