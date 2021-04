Concejal Víctor Hugo Cortés se irá a juicio: hoy definen medida de aseguramiento

LA PATRIA | MANIZALES

Hoy se cumplirá el tercer día de audiencia contra el concejal de Manizales por el Partido Liberal Víctor Hugo Cortés Carrillo. Ayer se definiría la medida de aseguramiento que pidió la Fiscalía, pero la decisión de la jueza quedó para hoy a las 2:00 de la tarde.

La Procuraduría pidió que no lo manden a la cárcel y su abogado alegó que es una buena persona y no es peligroso para la sociedad.

El ente acusador argumentó que se trata de ataques contra menores de edad y que el señalado podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años, sin rebajas.

El martes, la Fiscalía le imputó acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14. Serían tres hombres víctimas: dos a los que les insinuó vejámenes y otro del que habría abusado en el 2018, cuando tenía 13 años.

Relato

El testigo principal es este último menor. Fue examinado por una psicóloga y el médico legista, quienes determinaron que es coherente y racional en sus relatos, con lenguaje fluido y acorde para su edad.

El ente acusador dijo que le da credibilidad al joven, aunque ya no se encuentran huellas del supuesto acceso.

“Es necesaria la medida porque el imputado constituye un peligro para la sociedad y la víctima. Es una persona que irrumpió de manera violenta sobre la sexualidad de un menor, que está afectado, que se identifica como hombre y ahora permanece ansioso, con malestar consigo mismo. Tanto así, que le preguntó a la novia que si siente asco por lo que él vivió. Los menores de 14 deben estar libres de cualquier intervención en materia sexual, porque hasta esa edad no tienen la madurez para asimilar esa situación”, narró la fiscal.

Anotó que esta víctima sufre hace años trastornos de ansiedad, intentó quitarse la vida, pero no lo hizo porque pensó en sus padres.

El adolescente dijo, según el relato del ente acusador: “Después de que conté lo que pasó me siento mejor, pero no voy a estar tranquilo hasta que este tipo pague. Nadie me había causado tanto daño, soñé muchas veces con lo que me hizo, me dio claustrofobia, se me viene la imagen encerrado en el carro de él, no me provocaba ni levantarme, siempre reaccionaba con mucha rabia”.

Tras la denuncia de este adolescente surgieron dos más: de uno de menos de 14 y otro de 14 cumplidos para la fecha de los hechos. La fiscal expresó que se abstuvieron de contar por miedo al poder que maneja este señor, pues pensaban que no les creerían.

“Es un peligro para los menores. No son comportamientos aptos de una persona que viva en sociedad. La víctima siente temor”.

Lo que sigue

Si le dan medida y la defensa del investigado apela de la decisión, la Corporación quedaría, por ahora, con 17 concejales, mientras hay segunda instancia.