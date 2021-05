Casi lo mata: le dieron 11 años de cárcel

LA PATRIA | Manizales

Por intentar matar con un arma de fuego, el 8 de octubre del 2020, a Julio César Castro García, Darío Bolaños Arenas fue condenado a 11 años de prisión por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio, que asumió el proceso por homicidio simple tentado y porte ilegal de armas

Ese día, a las 8:00 de la mañana, el minero Castro García se desplazaba por el sector conocido como Cien Pesos, jurisdicción de Marmato, cuando fue atacado por Bolaños Arenas, quien comenzó un tiroteo directamente hacia su humanidad, impactándolo en cuatro ocasiones en su rostro, piernas y brazos. Al herido lo auxiliaron algunos ciudadanos presentes en la escena de los hechos, llevándolo hasta el hospital local y, desde allí, a otro de mayor nivel en Manizales, debido a la gravedad de sus lesiones. Los médicos lo salvaron. El agresor se fugó hacia su residencia, donde finalmente fue capturado por la Policía.

En audiencia no aceptó cargos y lo mandaron a la cárcel. En juicio le dieron sentido de fallo condenatorio. En juicio, un policía contó que mientras patrullaba oyó unas detonaciones e inmediatamente recibieron una llamada al cuadrante para detener a alias Lilio. Fueron a El Tejar y voluntariamente les confesó que había herido a Julio César, por problemas anteriores con él. Anotó que cuando bajaba por El Crucero arrojó el arma, la cual no fue hallada.

Sin anotaciones

En la Estación de Policía no se registraron anotaciones por problemas anteriores entre ellos. Un testigo contó que notó una discusión entre ambos el día de los hechos y que Darío sacó un arma de la pretina y le disparó.

La víctima, por su parte, contó que lo atacaron cuando salía de su casa rumbo al trabajo, en una moto. Iba para la mina Cien Pesos. “Darío, sin decirme nada, sacó un revólver, y disparó. Me pegaba tros y decía ´me embalé, me embalé. Me le fui encima y empezó un forcejeo, caímos al piso, pero me venció en fuerza, pues me pegó un puntapié y me dejó sin aire. Quedé en el piso botando mucha sangre por la nariz. Mi amigo Andrés no me dejó morir”.

La enemistad entre ellos habría arrancado desde la muerte de Alexis García, primo de la víctima, hace como dos años.

El hoy condenado renunció a guardar silencio y manifestó que los problemas con Julio César vienen desde hace tiempo, “porque donde me ve, me agrede, como en 10 ocasiones me había buscado problema, pero siempre le decía que me dejara tranquilo. A un muchacho Alexis, primo de Julio, lo mataron y él siempre me responsabilizó de esa muerte, sabiendo que no estaba en ese lugar”.

“Para el evento bajo estudio nunca hubo un conato de agresión como para actualizar en el acusado la necesidad racional y sincera de poner en camino la legítima defensa subjetiva”, dijo el juez.

El dato

Darío Bolaños Arenas, de 26 años, natural de Marmato, se dedica a la minería.