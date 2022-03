Actualización: Juez envió al la cárcel a siete de los 9 imputados en caso Las Marionetas

LA PATRIA | MANIZALES

A las 8:00 de la mañana de hoy se reiniciará la audiencia de control de garantías por el caso denominado Las Marionetas. Ya hablaron los 8 abogados en representación de los 9 señalados. Culminaron el pasado sábado. Como se recordará, el ente acusador pidió inicialmente medida intramuros para 8 y domiciliaria para Claudia Castaño, quien preacordó y tendría una pena entre 16 y 54 meses.

El juez le dio medida de aseguramiento intramural a siete de los nueve imputados, menos los que preacordaron.

El sábado, el fiscal anunció que se llegaría a un preacuerdo con Juan Sebastián Vargas Marín y por eso cambió la petición de intramural a domiciliaria.

El abogado de esta persona explicó que se le señala de 5 procesos y un contrato, y que se habla de 36 interceptaciones telefónicas.

A él lo presentaron como formulador de proyectos lo sindican de tener contactos con líderes locales para lograr réditos económicos. El defensor explicó que Juan Sebastián, como ingeniero, se ha dedicado a formular proyectos, ha tenido relaciones contractuales con Gobernación y municipios para hacer ajustes tras observaciones que recibieron para llevar a buen término los proyectos locales.

Expresó que no hay conversaciones donde se hable de pago de porcentajes o dádivas y que su defendido ha ejecutado infinidad de acciones, pero en virtud de su labor profesional.

Por último intervino el abogado del exalcalde de Norcasia, quien manifestó que su cliente tuvo los mejores resultados como mandatario, dejó bien al municipio y recibió muchas felicitaciones por su desempeño.

Otro señalado de hacer parte de este grupo es Jhon Alexánder Sánchez, apoyado Pato, quien se entregó y fue enviado a la cárcel en un proceso aparte. El que huye es Juan Carlos Martínez, apodado el Enfermero o el Hombre del Maletín, mano derecha del senador Mario Castaño, quien es señalado por la Fiscalía como líder de esta supuesta banda. El político será llamado a indagatoria en la Corte Suprema.

Fiscalía, molesta

La Fiscalía se mostró molesta y solicitó los soportes a las afirmaciones dadas por un abogado, las cuales calificó de graves, quien mencionó que el ente acusador tenía la necesidad de capturar a Castaño antes de las elecciones.

“Es una manifestación que sí es muy puntual y tiene una gravedad. Es por eso que pido que envíe el correspondiente soporte. Y es que él utilizó la expresión, según nos dicen o según sabemos, debían capturar antes de las elecciones”, señaló el ente judicial.

También se pudo enfatizar luego de la audiencia la razón por la cual la Fiscalía solicitó los soportes a los abogados: “Ahora, ¿por qué es relevante?, quiero que me mande el derecho de petición donde le respondieron eso, porque en este momento estamos bajo la presunción de buena fe y además los abogados ya se están enterando de las cosas, pues obviamente por vías correctas. Entonces quiero que nos aporte ese derecho de petición con la respectiva respuesta que afirmó esa situación, porque sí me parece delicado y quisiéramos saber qué dirección o qué autoridad en el interior de la Fiscalía le suministró esa información al doctor Dairon, ya que me parece importante que la conozcamos”.

La audiencia de hoy

9:43 a.m. En estos momentos, el juez 55 de control de garantías decide sobre la medida de aseguramiento. Dijo: "Estas personas mostraron interés en contratos, lo que no es malo, lo malo es la forma en la que se accedía y los audios así lo hacen ver. Y eso que afirman los abogados, que sus defendidos tienen solo deudas, no fue demostrado si esos recursos fueron a dar cuentas o a bienes. Además se habló de un apartamento donde guardaban dinero y desde allí lo repartían".

Sobre la extorsión para obtener trabajos, comentó que los audios no mienten, que se pedían las hojas de vida en word. "En mi vida laboral jamás he enviado una HV así, solo en PDF para no ser manipulada. Dijeron que los supuestos afectados le afirmaron a un medio de comunicación que nunca les pidieron dinero. Obvio no van a decir nada, porque terminarán vedados".

10:13 a.m. "Tienen injerencia en municipios con enfoque territorial. Para este despacho sí es un grupo delictivo, son más de 3, llevan trabajando, al menos, desde el 2020. Sí se conocían, que no se vieron de pronto, pero coordinaban actividades. Hay inferencia razonable de autoría y participación".

10:56 a.m. El juez le dio medida de aseguramiento intramural a siete de los nueve imputados, menos los que preacordaron: Claudia Marcela Castaño y Juan Sebastián Vargas. Abogados de los siete apelarán.