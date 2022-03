9 capturas en tres departamentos enredan a Mario Castaño

LA PATRIA| MANIZALES

En un operativo nacional desarrollado por hombres del CTI, que llegaron hasta Caldas, provenientes de Bogotá, detuvieron a Wílmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia, y a Juan Sebastián Vargas Marín, exsecretario de Planeación de Manzanares. Herrera Gallego llegó al primer cargo de ese municipio del Magdalena Caldense con 2 mil 51 votos y con el aval del Partido Liberal. Estuvo del 2016 al 2019.

Los señalarían de los delitos de concierto para delinquir agravado, celebración indebida de contratos, estafa agravada y enriquecimiento ilícito.

Junto a ellos aprehendieron a otras dos personas, un hombre y una mujer. Uno es Alejandro Noreña Castro, quien fue asesor de la Dirección Administrativa del Senado, laboró en una aseguradora, en Mininterior y en el Sena.

En Bogotá detuvieron a una dama y en el Chocó a dos hombres. Al cierre de esta edición se hacían las audiencias.

Señalamientos

La revista Semana publicó ayer lo que habría detrás de las nueve capturas que reportó el CTI todas, al parecer, relacionadas con el senador caldense Mario Castaño, quien aspira a ser reelegido el próximo domingo 13.

Dijo que las autoridades estaban detrás de una compleja red dedicada al saqueo del erario público, a través de la contratación en este departamento, más Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. A la Corte Suprema le compulsaron copias para que investigue por estos hechos al congresista.

Según la publicación de Semana, citando a la Fiscalía, "se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspira a su tercer periodo, y quien en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.

Los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde el 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60 mil millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

"En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez (exgerente de Assbasalud en Manizales), a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años".

"En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. 'Este hijueputa llega, y se va hacer un negocio, y le digo: ¿Mario y qué va hacer? Dijo: no, voy a prolongar lo de licores, eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año, y yo: ah hp, ¿y eso por cuánto? Dijo: por 15 años… no pues… y sale de allá y le digo: ¿Cómo le fue? Y me dijo: bien, hermanito. ¿Y le renovaron eso? Dijo: sí, me renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo: eh no joda hijueputa, osea que usted queda lleno y pide postre”.

Diálogos

Semana indicó que, además, en el mismo diálogo, se habla de que en Chocó también les habrían prometido entregarles el negocio del “tránsito”. Castaño y Martínez, en otra comunicación, hablan de montar Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), donde los conductores tienen por obligación tramitar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.

“Me puse a hacer estudiar eso de los CDA y ya tengo la vuelta, cómo es esa vuelta papi, pero esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después habilitarla, porque las resoluciones cambiaron, o sea uno tiene que hacer el CDA, comprar la maquinaría, hacer un CDA completo, de cero vale lo que yo le digo a usted y usted no me creía”, le dice Martínez al senador.

El congresista le responde que en el Cauca ya tiene alcaldes que podrían ayudarlo para los CDA y le reprocha a su asesor que hay que estar pendientes de la plata: “Juan, usted, marica, se va pa allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, guevón, uno tiene que ser empresario primero que ser politico, guevón, usted es muy bobo guevón”.

"En otro aparte de las llamadas interceptadas entre ambos se habla de una donación de 1.500 millones de pesos al exalcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, candidato a la Cámara en el Cauca por el Partido Liberal, que cuenta con el apoyo del senador Castaño".

El congresista, según las pesquisas, le habría sacado una tajada de 100 millones de pesos a cada obra del proyecto ‘Sacúdete’, un programa del Gobierno Nacional que consiste en la construcción de obras cuyo valor oscila entre 1.400 y 3.000 millones de pesos.

"De acuerdo con las interceptaciones, en poder de Semana, Castaño y los demás investigados hacían la gestión de los recursos ante el Gobierno, cuadraban a los alcaldes y contratistas y se quedaban con las obras. Por cada ‘Sacúdete’, de acuerdo con los audios, Castaño exigía una coima de 100 millones de pesos. Así lo cuenta Martínez en su diálogo con el contratista Santiago Castaño. “De los ‘Sacúdete, el hombre me dijo: son 2.400, creo, y me dijo: usted me responde por 100 por cada uno”.

En otra interceptación telefónica, Martínez le cuenta al contratista Santiago Castaño que les está yendo muy bien con los negocios y le hace un resumen de lo que le expresa el congresista. “Ese man está feliz, huevón, está feliz, él me dijo: Juan es que este año usted sale de todas las deudas, guevón, me dijo: eso sí con lo que va a ganar (...) yo no lo quiero ver comprando carro, no lo quiero ver comprando nada, guevón, deje la plata pa que se monte en sociedades conmigo en empresas, que yo le pongo a producir esa mierda, dijo: yo sé hacer plata (...) deje ese billete que yo le digo dónde lo ponemos hijueputa y nos metemos en sociedad en cosas”.

"De la red del senador Castaño hacían parte presuntamente integrantes de su equipo de trabajo, lobbistas y contratistas en diferentes departamentos. Por lo menos 70 personas en total estarían involucradas en esta organización criminal".

Capturas

*Wílmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia.



*Juan Sebastián Vargas Marín, exsecretario de Planeación de Manzanares.



*Lorena Cañón, relacionista pública al servicio del congresista.

*Contratista Santiago Castaño Morales y su hermana, Claudia Marcela.

*Alejandro Noreña, señalado además de exigirles coimas y favores sexuales a las personas que ayudaba a ubicar como contratistas en diferentes entidades del Estado.



*Daniela Ospina (supuesta compañera sentimental del senador), Jeiler Javier Sánchez y Harvis Arturo Rentería. "Estos tres últimos estarían implicados en la operación delincuencial en el Chocó, donde el senador Castaño se habría beneficiado de la prórroga del contrato para la comercialización, distribución y venta de aguardiente Platino, a través de la firma LicoChoco SAS. El gobernador de ese departamento, Ariel Palacios, en julio del 2020, le pidió permiso a la asamblea departamental para tener facultades y así prorrogar dicho contrato, tal como ocurrió.

*"Juan Carlos Martínez, de 37 años, nacido en Manizales, la mano derecha del senador Castaño, está hoy prófugo y es buscado por las autoridades. Otra persona pendiente por capturar es Jhon Alexánder Sánchez, un contratista conocido con el alias de ‘El pato’, quien habría sido clave para lograr una cesión calificada de irregular de un contrato de mitigación del riesgo en Manizales por unos 17.000 millones de pesos. Martínez, al parecer, lavaba parte de la plata de la corrupción en bienes inmuebles del senador Castaño, entre ellos una finca Manizales y un hotel en Orito (Putumayo), que aparecerían registrados a nombre de terceras personas. La vivienda de Martínez en Manizales fue allanada. Allí, los agentes del CTI encontraron abundante documentación de empresas, siete teléfonos y unas 250 sim cards".



*"Las autoridades tienen evidencias del actuar de la banda criminal en contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento para la Prosperidad Social, Proyecta Quindío, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, el Sena, la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Chocó, Gensa, Dispac, y más de 20 alcaldías en Caldas, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca".

Responde Castaño

En diálogo con LA PATRIA, el senador Mario Castaño respondió.

*"En esta época pre-electoral eso es normal. Si el primero que sale a decir eso es Camilo Enciso, que me ha perseguido, es porque nunca les bajé la cabeza".

*"Dicen que me van a compulsar a la Corte, pues he sido respetuoso de las instituciones y de la justicia, por eso nunca he renunciado a aspirar a la política y he dado la cara".

*"Conozco a unos de los que mencionan ahí, a otros no, hay gente de otros grupos políticos. A Wílmar, a Noreña, que está con Félix Chica; a Daniela. Hay otras con las que no he tratado".

*"En ese mundo no tengo nada, me retiré de la Licorera de Caldas en el 2011, que conozca ese negocio no significa que

ande en eso".

*"Las conversaciones hacen parte de las investigaciones y del material que tienen. A mí no me han dicho nada".

En el Congreso, recientemente, Castaño presidió entre el 2019 y el 2020 la Comisión Cuarta del Senado, donde se tramitan las leyes orgánicas de presupuesto. En el 2021 fue el coordinador ponente del presupuesto de la Nación para el 2022.

Este proceso no quiere decir que sean culpables. Será un juez de la República quien determine si son o no responsables de los delitos que les endilgan.