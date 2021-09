Y el certificado digital, ¿para cuándo?

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Luisa Marina López intentó obtener su certificado digital de vacunación a principio de mes, a través del aplicativo www.mivacuna.sispro.gov.co, pero tuvo que abandonar la página sin el documento que quería. Como ella, hay varios ciudadanos que les reclaman a las autoridades en salud las razones que les dan en dicho portal.

"Su certificado aún no ha sido generado y esto puede deberse a dos situaciones: La IPS aún no ha cargado el registro de su proceso de vacunación o usted no ha sido vacunado", se lee en la respuesta.

La protagonista de esta historia se manifestó sorprendida, pues está por ajustar dos meses con el esquema de vacunación completo. Lo acabó en junio; mientras que su mamá, a quien también quería gestionarle el certificado, lo finalizó en abril.

El documento digital en mención fue presentado, por el Ministerio de Salud y de Protección Social, el 31 de agosto de agosto, lo que puede considerarse una fecha reciente. El aplicativo que lo expide, se nutre de los datos que las IPS deben reportar al PAIWEB 2.0. por cada ciudadano.

Entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿cuál es la demora en el reporte de los datos?...las preguntas se escuchan ya en diferentes esferas. LA PATRIA habló con funcionarios de EPS e IPS implicadas para conocer sus versiones.

Lo dice Assbasalud

Jessica Lorena Uchima Díaz, enfermera de vacunación covid-19 en Assbasalud, explicó el curso que tienen las vacunas desde que el Ministerio de Salud y de Protección Social las distribuye en los departamentos.

Contó que son recibidas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y que este despacho las entrega, según las necesidades, a las secretarías de salud de los 27 municipios. Para el caso de Manizales, las acoge la Secretaría de Salud Pública para entregarlas a las IPS vacunadoras entre las que se cuentan Assbasalud.

El problema es que el afán y necesidad que hoy se tiene por inmunizar a la población, en el menor tiempo posible, ha hecho que el registro de estos biológicos en la plataforma PAIWEB se salte, dejándose para después.

Uchima expuso que Assbasalud no puede cargarlas en la plataforma después de aplicadas, si el Ministerio no lo hizo antes para la DTSC y este no lo pudo hacer para con la Secretaría de Salud Pública, cuando estaban distribuyendo.

"No están cargadas, pero si aplicadas. Desde junio, hay ciertos lotes de ciertas vacunas, que todavía no han ingresado al PAIWEB. Así no se le puede cargar al paciente", detalló.

La PAIWEB, por el uso que se le está dando, está muy llena y se hace lenta. La enfermera criticó que para registrar una vacuna, se pueda demorar hasta una hora en el proceso.

Esa PAIWEB que hoy se está utilizando está ligada a una primera versión (PAIWEB 1.0), lo que está generando una problemática, según la profesional. Los datos que normalmente aparecen en la 1.0 se ven en la 2.0. Sucede que hay gente que lleva años sin aplicarse vacunas ni refuerzos para otras patologías y no se encuentran en la primera, lo que genera algo adicional.

"A veces vamos a subir la vacuna, colocamos la cédula y es como si no existiera. No tienen una historia clínica creada. Ahí los tenemos que notificar a la Secretaría de Salud y está a la Territorial, que luego nos da el aval para finalizar el proceso".

Desde la Secretaría de Salud

A Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública de Manizales, se le leyó el pasado 7 de septiembre en Q'HUBO que el rezago es del 40%. El médico, especialista en epidemiología, mencionó que -con el paso de los días- las entidades se irán poniendo al día con el reporte de datos.

Voz de la Territorial

"Si el certificado no les aparece aún y lo requieren con urgencia, deben contactar a la EPS y solicitar que suban sus datos al PAIWEB para que pueda descargarlo", dijo Carlos Iván Heredia, director Territorial de Salud de Caldas.

Lo cuenta el Ministerio

"Tenemos un rezago importante de personas, de las que su IPS no ha subido su vacunación a la plataforma PAIWEB. Estamos trabajando con las IPS en cargues masivos", puntualizó Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, el 9 de septiembre en una entrevista con LA PATRIA.

Nueva EPS con Viva 1A

Nueva EPS contó que adelanta la vacunación de toda su población, a través de distintas IPS contratadas: "Este papel lo desarrollan las ESE en los municipios y, en Manizales, diferentes IPS privadas. El cargue al PAIWEB es responsabilidad de cada uno de los prestadores. Hacemos seguimiento al cargue. Algunas IPS están al día y otras están en meses anteriores", dijo Adriana Zuluaga López, coordinadora de Gestión Ambulatoria y de Alto Costo - Zonal Caldas.

A Viva 1A, IPS exclusiva de la aseguradora en Manizales, se le consultó en qué van y, al cierre de esta edición, no habían respondido el cuestionamiento.

Lo que expone Sura EPS

La aseguradora detalló que el rezago del registro en PAIWEB que identifican es del 32%. Los factores que ocasionan la situación, según la EPS, son varios: "La no activación de registros de inventarios por los entes territoriales, demoras de las IPS en el ingreso, algunos problemas técnicos en la aplicación y rezago de alguno de los centros, cuando el usuario se vacunó en dos lugares diferentes".