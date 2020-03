Viva la cuarentena en calma, la distancia no es emocional

B. Eugenia Giraldo

“Nos separamos porque nos queremos”. Esa es la consigna por estos días cuando las cifras de afectados por el covid-19 no paran.

Las calles vacías demuestran que para que la población se proteja y evite el contagio lo mejor es no salir de casa y guardar cierta distancia, mínimo de un metro hacia los demás.

Atrás quedaron los saludos efusivos que incluían abrazos y besos. En resumidas cuentas, es la distancia física, pero no afectiva. ¿Pero qué sucede cuando el estrés, que genera el mismo encierro, agota poco a poco la convivencia en el hogar?

Tenga en cuenta las recomendaciones que hace la psicóloga y columnista de LA PATRIA Fanny Bernal Orozco, quien asegura que quedarse en la casa es un acto compasivo, “es amor universal porque me preocupo por el otro” y añade que el egoísmo no lleva a nada, por eso invita a desarrollar habilidades emocionales que ayudan mucho en estos momentos.

Atento con los niños

Hay que ayudarlos a establecer horarios para las actividades educativas y dar espacio a los juegos tradicionales, películas o artes manuales, porque les ayuda a disminuir su angustia. Sobre las razones de la cuarentena, es bueno explicarles que una manera de que no se repita lo que ha sucedido en China, Italia y España, y ahora en Colombia es permanecer en el hogar y hacer otras cosas. Los papás se angustian, pero no es momento de poner el centro en lo académico, sino en su bienestar. Este es un aprendizaje, que nos invita a reflexionar sobre los lazos afectivos, que se perdieron a partir de la tecnología.

Juntos, pero no tanto

Mientras la cuarentena, un error frecuente es creer que hay que estar siempre juntos. Lo ideal es compartir los lugares domésticos. Esto replantea, por ejemplo, que hay muchas personas intolerantes y que no saben manejar sus molestias internas. Así como las personas salen regularmente a su trabajo, es necesario buscar momentos para sí mismo y hacer un acto de contrición, porque esto le da un giro a la vida cotidiana. Esto hace pensar y a resignificar la vida de una manera distinta. Tan buena que es la calle, pero qué maravilla tener casa.

No es tiempo libre

Más que tiempo libre, es momento de cambiar ciertas rutinas, entre ellas la manera de trabajar. Si no programa las actividades, es más difícil ser productivo y si le queda tiempo, busque qué cosas del hogar puede arreglar. Levántese, ojalá aplique el horario que tiene cuando va al trabajo, haga ejercicio no solo de movimiento, sino de respiración o de visualización para reducir los niveles de estrés y de miedo. Esto ayuda a las personas ansiosas. Es para hacerlo dos o tres veces al día para mantener el cuerpo en actividad y armonía. La lectura también ayuda, lo mismo que la música, que no solo ayuda a los veteranos, sino a toda la familia.

Las malas noticias agobian

Como las noticias son duras, hablan de muertes y enfermos, es habitual que se preocupe. A veces todo lo que se mueve en redes sociales causa mucha ansiedad, por eso es recomendable no interesarse en todo lo que dicen. En ciertos casos, sí ayuda para acceder a conciertos, películas y libros que enriquecen. Por ejemplo, cómo contener las ideas irracionales o catastróficas, cómo ayudarse a cambiar los pensamientos negativos, cómo fomentar los lazos afectivos en familia. Hay muchas cosas para aprender.

Comparta sus preocupaciones

Recuerde que usted no está solo. Es natural que le inquiete todo lo que está sucediendo y es bueno expresar esos sentimientos o dudas que tiene. Esto es de parte y parte, porque los otros también deben estar en actitud de escucha, sin pretender minimizar la preocupación del otro. Hay que escuchar para minimizar la preocupación de la otra persona. Lo ideal que es que se forme un equipo que convoque al autocuidado responsable también por los demás, porque no nos cuidamos solo para nosotros, sino para los demás.

Un tinto virtual

Tal vez usted es de aquellas personas, que prefiere pasar todo solo y no llama a nadie. Las habilidades emocionales y sociales ayudan mucho, sobre todo en este momento. Lo invito a tomarse un café virtual con un amigo, un familiar que está lejos. Esto reducen la tensión y le permite hablar de otras cosas, de interesarse en la “cotidianidad o encierro” del otro. Es compartir sentimientos, dudas y hasta ideas para pasarla bien. No hay que guardar todo lo que siente, seguro otros estarán en su misma situación. No tema, las dudas cuando se comparten se hacen más llevaderas.

Pilas con la irritabilidad

Este periodo puede volvernos irritables y hasta egoístas. El ejercicio ayuda, como también escribir, ahora que se nos olvidó usar las manos para la escritura. Al permanecer encerrados, quizás lo que haga el otro le moleste, porque regó la leche, si mastica duro, cualquier cosa puede ocasionar una discusión. Lo invito a no irritarse por eso ante la magnitud de lo que está sucediendo en el mundo, no vale la pena. Si alguien en su mundo emocional se molesta por cosas tan pequeñas y pobres debe replantear su vida y mirar hacia adentro a ver qué le está pasando. No vale la pena, porque el mundo nos necesita a todos con una buena salud mental.

Esta es una oportunidad para valorar la importancia de vivir juntos antes que cualquier personalismo.

Hay que hacernos y hacer a los otros la vida más amable. Todos debemos poner mucho de nuestra parte, no es un poquito, es mucho. Es el momento para que se vea el amor por los demás.

La vida se puede poner de cabeza por unos momentos, afrontarla con responsabilidad es la mejor decisión.