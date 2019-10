Usuarios protestaron contra Medimás

Elizabeth R. Rojas

Valentina Ocampo Vargas asistió ayer a la protesta pacífica que los usuarios de Medimás hicieron en contra de la entidad. A las afueras de la Oficina de Atención de la EPS, en Plaza 51, se quejaron de lo que califican como agravios repetitivos.

El proveedor de medicamentos, la suspensión de la atención por urgencias, las demoras en la adjudicación de citas con especialistas y la falta de contratos para las imágenes diagnósticas y para los traslados a otras ciudades son las quejas.

Ella, por ejemplo, no solo alzó su voz para relatar que no le tratan correctamente el tumor hepático que tiene ni otras dolencias que la aquejan. Contó que a su hija, que tiene 12 años, tampoco le cumplen: "Tiene gastritis y estreñimiento crónico, además de una anemia en estudio. Ingresé la solicitud para sus medicamentos desde el 1 de octubre y, con la llegada de este nuevo surtidor, lo que me dicen es que me deben cotizar primero los medicamentos para ver si los entregan".

Francisco Javier Vallejo, presidente de la Asociación de Usuarios de Medimás en Caldas, coordinó el plantón. Dijo que los motivos para quejarse eran múltiples, pero que su principal preocupación es el despacho de fármacos que no es constante.

"Con la entrada de ProH, el nuevo proveedor, se comprometieron a traer los medicamentos requeridos y no han llegado", resaltó.

Vallejo calificó de arbitrario que en Assbasalud no les presten el servicio de urgencias desde el miércoles. Dijo que tampoco hay forma de conseguir citas con especialistas, que las agendas están cerradas desde hace tres meses, lo que ha influido en el empeoramiento de algunos pacientes.

"Son muchas las falencias. Invito a los directivos nacionales a cumplir la ley y a apoyar a los directivos locales. Hago un llamado a los entes de control para que intervengan", subrayó Vallejo.

LA PATRIA contactó a Medimás planteándole el inconformismo de los usuarios. La EPS puntualizó que se les entregó un porcentaje de los medicamentos ordenados en cada uno de los puntos de dispensación habilitados: "Para los que aún están pendientes, se establecieron compromisos de entrega".

La EPS señaló que las urgencias se garantizan en Assbasalud y reveló que gestionan la reapertura de los servicios para responder -en el menor tiempo posible- a las necesidades de la población.

Se contactó a Diana Patricia Grisales, secretaria de Salud de Manizales, entidad encargada de Assbasalud, para saber qué motivó el cierre de servicios. Igual a Juan Carlos Martínez Rodríguez, gerente de la institución de salud. También al proveedor de medicamentos ProH. Ni los funcionarios ni la entidad despachadora de fármacos respondieron.

Olga Patricia Ramírez Tobón

Tengo una tutela para que me den unos pañales para mi papá. Cada que vengo con la orden me dicen que el caso debe entrar a estudio. Se valen de cualquier cosa para prolongar la entrega.

Luz Arelys Cardona

Tengo a mi mamá hospitalizada en Oncólogos hace tres meses, por un cáncer de pulmón, y no le quieren dar el oxígeno con el que podría estar en la casa. Solo le tocaría regresar, algunos días, a su quimioterapia.

Héctor Ramírez Ocampo

Necesito una cirugía en los párpados y no la quieren hacer que porque eso no lo cubre la EPS. A mi esposa la operaron de un cáncer y lleva cuatro meses esperando que le den una cita para mostrarle al oncólogo unos resultados.

Fernando Gómez Sánchez

Tengo esclerosis múltiple y debo hacerme un procedimiento tres veces al día y desde el 28 del mes pasado me tienen sin insumos. Igual sin unos medicamentos, de los que la orden está desde principio de mes.

Gloria Cañón

Tengo una hermana con un linfoma no Hodgkin. Llevamos dos años que le incumple con los medicamentos y con el tratamiento. Va a perder la pierna izquierda. Me fracturé el brazo derecho y me tuve que curar por mi cuenta, porque Medimás no me respondió.

"Están atentando contra el derecho a la vida. Hay pacientes que han avanzado mucho en su enfermedad y están en peligro de muerte": Francisco Javier Vallejo, presidente de la Asociación de Usuarios de Medimás.