Urge mayor conexión con la salud mental

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El testimonio del líder juvenil Diego Villa retumbó en un debate de control político al programa La Vida es Bella de la Alcaldía. Este, se llevó a cabo el miércoles en el Concejo de Manizales. Llamó la atención al contar cómo se le trató después de que intentó suicidarse. Dijo que se requiere más trabajo con las comunidades.

"Falta más acción en los barrios vulnerables. Lo sé, porque estoy constantemente con jóvenes que lo necesitan; lo sé, porque yo en algún momento necesité ese acompañamiento, que llega tarde y revictimiza", indicó el habitante de Los Cedros.

Villa subrayó que a quienes están involucrados en el proceso de acompañamiento les falta más educación en cómo tratar a un paciente con su salud mental afectada. Criticó que le tocara escuchar, de quienes debían protegerlo (médicos y demás funcionarios), frases como "eso no es para tanto", "usted lo que quería era llamar la atención" o "si se quería suicidar, lo tenía que hacer de otra manera".

El líder juvenil considera propicio que se capacite más a los médicos en salud mental, que haya más oferta en este sentido en los puestos de salud de los barrios, en lo que es indispensable que, después del pregrado, tengan más oportunidades por entrenarse en este sentido.

Con la lupa puesta

Villa tocó dos puntos que criticó el concejal Christian Pérez Holguín, de la ASI, durante el mencionado debate. Él fue proponente de este encuentro en el que Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública, dio cuenta de las acciones contra el suicidio que se han programado desde su despacho. Eso, en parte, es lo del programa que hoy está siendo señalado.

"La Vida es Bella nació en el 2020 y se presentó como una alternativa muy importante para combatir el suicidio y promover la salud mental. Sin embargo vemos como hoy, después de dos años, los resultados son absolutamente pobres, se desfiguró por completo" opinó Pérez.

Del programa, según el concejal, se cuestiona que ha sido la vía para entregarle a la empresa logística Conexión Eventos S.A.S, cuatro millonarios contratos (por $550 millones), esto para agradecer el acompañamiento de las candidaturas de Carlos Mario Marín, hoy alcalde de Manizales; y de Santiago Osorio, su primo, hoy cuota de Caldas en la Cámara de Representantes.

"Es una empresa que no tendría que operar un programa como estos, toda vez que no tiene la más mínima experiencia en lo que tiene que ver con salud mental. Se presentó como un programa preventivo, al que ahora le metieron un poco de arandelas, de instituciones que no tienen relación", agregó Pérez.

Para él, es de lamentar que el suicidio en Manizales no decrezca y que la inversión de recursos sea insuficiente. Se supo que para el 2021, se ejecutaron $853 millones 29 mil 362, de $903 millones 578 mil 396 (se ejecutó el 94,4%). Para el 2022, en tanto, se han ejecutado mil 57 millones 543 mil 392, de mil 87 millones 921 mil 594 (el 97,2%).

"Hay acciones que no se están teniendo en cuenta en la política de salud mental y eso se traduce en que no están cumpliendo con el Plan de Desarrollo Municipal. La cátedra de inteligencia emocional en los colegios no se está haciendo; tampoco los tamizajes masivos en los colegios o universidades para detectar el riesgo suicida. No hay capacitación al personal asistencial en urgencias vitales ", enfatizó el corporado.

Respuestas

Orozco intervino en el Concejo, no sin antes agradecer la retroalimentación de la jornada. Dijo que su Secretaría está dispuesta a las modificaciones que correspondan para mejorar, a favor de la comunidad.

El médico precisó que varios componentes, de distintas secretarías, están involucrados en la política de salud mental, lo que ha servido para nutrirla. Indicó que a las instituciones educativas y universitarias se está llevando este componente.

Orozco contó que avanzan en un plan que pretende llevar ese cuidado a lo empresarial, eso de la mano de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), puesto que es en lo laboral donde más permanece una persona.

"La Vida es Bella nos sirvió mucho, pero el programa es solo una actividad de barrio. Fue el argumento que utilizamos para ir a acompañar a la comunidad en una secuencia de acciones transversales donde, efectivamente, todas las secretarías participaron", puntualizó.

El programa, aseveró Orozco, sirvió para conectar a personas con antecedentes de suicidio o sin estos, a la oferta interdisciplinaria de su despacho y el de otros, para engancharlos -incluso- al sistema de salud con sus EPS.

Sobre los señalamientos de la relación de su despacho con Conexión Eventos S.A.S, referenció que ese grupo hizo "parte de ese tren que llevaba la Secretaría de Salud Pública a los barrios", puesto que su sentido en eso fue más logístico que de abordaje profesional y/o mental.

El también epidemiólogo destacó que no han desfallecido en la preparación de líderes en salud mental (ya van 175) en los barrios, los que se han certificado con la Universidad de Manizales. Resaltó que les han permitido identificar casos críticos en la comunidad.

El secretario concluyó que este es un tema complejo en el que hay que seguir trabajando, más después de la crisis pandémica que agudizó algunos cuadros médicos de ansiedad, depresión, etc, con distintos condicionantes.

Busque ayuda

La Secretaría de Salud Pública de Manizales dispone de dos líneas para la atención psicológica gratuita, de quien así lo requiera. Marque el 123, opción 3 (con servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana); o el móvil 320 5620449. Dependiendo el caso, este se direccionará a los cuatro Centros de Escucha que están funcionando en los barrios: Chipre (una cuadra abajo de la Defensa Civil), Cervantes (Casa Joven), Bosques del Norte (Casa de Justicia) y en San José (Junta de Acción Comunal). Los habitantes de las otras 26 localidades, en tanto, pueden apoyarse de la línea 106 o acercarse a su EPS para gestionar estas atenciones. El portal www.telesaludcolombia.co, del programa de Telemedicina de la Universidad de Caldas, también acompaña y de manera gratuita en este sentido. Consulte por la disponibilidad de una cita para usted.

Consumados

Entre enero y septiembre del 2021, en Manizales la tasa de mortalidad por suicidio en la ciudad fue de 6,6 casos por 100 mil habitantes.

La del 2022, según la Secretaría de Salud Pública de Manizales, fue de 5,9. La entidad aseguró que sus datos vienen del Instituto Nacional de Salud (INS).

La cartera municipal contó que hasta el noveno mes del año, en el 2021, lo hicieron 30 personas (28 hombres y 2 mujeres). El reporte lo detalló con los rangos de edad de mayor incidencia: 40 a 49 años, 10; 18 a 29 años, 8; y 30 a 39 años, 6.

En el año que aún no termina van 27 decesos por esta razón (21 hombres y 6 mujeres).

Los rangos de edad, con mayor ocurrencia, se resumieron en 60 años y más, 8; 20 a 29 años, 8; y menores de 18, 2.

El comportamiento de suicidio por mes, durante el 2021, señaló que la mayor cantidad de casos se presentó en febrero y agosto (6), abril y mayo (5). En este 2022, la mayor cantidad se registró en mayo (4), junio (5) y septiembre (5).

Intentos

La tasa de incidencia de intentos suicidas es superior en la ciudad y preocupa a las autoridades.

Para septiembre del 2021 fue de 81,7 por 100 mil habitantes (228 mujeres y 140 hombres = 368).

Para lo corrido del 2022 va en 91,0 (267 mujeres y 146 hombres = 413).

De la población demarcada en el 2021, 177 personas tenían antecedentes de intentos previos. Una vez (59), dos veces (64), tres veces (16) y más de tres veces (28). No se lograron los datos de 10.

De los que lo intentaron en el 2022, se contaron 189 con intentos previos. Una vez (64), dos veces (58), tres veces (16) y más de tres veces (40). No se lograron los datos de 11 pacientes.

Así lo ven los corporados

Tras el debate de control político al programa La Vida es Bella, en el Concejo Municipal, otros dos corporados opinaron sobre la estrategia que pretendió darle otra cara a esta problemática en la ciudad:

Henry Gutiérrez Ángel, del Partido de la U

El suicidio es un problema mundial, nacional, del que no somos ajenos. Hay que ver cómo los índices en los países desarrollados llegan a ser mayores a los de nosotros. Se han tomado acciones, que creo han dado un buen nivel. Igual un solo suicidio es un dolor para una sociedad. Creería que La Vida es Bella ha servido, lo que pasa es que no hay una forma real de medir el impacto de un programa de esos, es que esto tiene múltiples causas y, mediante este, solo se abordan algunos causantes. Han llegado a los barrios para sensibilizar personas, pero es que la problemática es mayor a lo que se hace. La pandemia, el uso de sustancias psicoactivas, el microtráfico, la desigualdad social, el desempleo, la falta de oportunidades, etc, todo eso confluye en esta problemática. El dinero de la salud mental ha sido bien invertido, pero no suficiente.

John Alexánder Rodríguez, del Partido Verde

No estamos viendo procesos reales que permitan la educación y la cultura ciudadana como una estrategia para contener los desencadenantes. Propuse que en el marco de la creación de la Secretaría de Cultura, se tenga una Unidad de Cultura Ciudadana, que logre engranar los propósitos de educación, entre esos la salud mental. La formación artística juega un papel importante en la prevención de ello. Esa es la entrada que tiene el niño, el joven, para formar su inteligencia emocional y tener así una mejor calidad de vida. Esto debe ser prioritario para Manizales, como un ejercicio de prevención a los problemas que estamos viendo en la actualidad. Yo no creo en el éxito de las campañas de cultura ciudadana, creo es en el éxito de los procesos continuos de educación. La Vida es Bella no ha tenido constancia, se ha visto más como una estrategia de comunicación. No ha sido un proceso real, con métricas, con medidas claras frente a un plan de acción.

En Caldas

La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), que dirige el médico Carlos Iván Heredia Ferreira, complementó la jornada del debate de control político al programa La Vida es Bella con una presentación en la que develó las acciones municipales.

Sin embargo, Heredia lamentó las cifras de suicidio. Para el 2022 la cifra llegó a los 70 casos: 10 a 14 años (1), 15 a 19 años (8), 20 a 24 (13), 25 a 29 (6), 30 a 34 (4), 35 a 39 (6), 40 a 44 (4), 45 a 49 (4), 50 a 54 (4), 55 a 59 (8), 60 a 64 (6) y 65 años y más (6). No presentaron las cifras del año anterior.

Se conoció que en el departamento hay 396 camas para el abordaje de la salud mental.

De los reportes periodísticos

LA PATRIA registró los suicidios en la ciudad durante los últimos siete años: 2015 (33), 2016 (24), 2017 (37), 2018 (39), 2019 (39), 2020 (21) y 2021 (36). En lo corrido de este año van 29. El año pasado, hasta el 5 de octubre, se contaban 31.

En el mundo

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los trastornos mentales son muy frecuentes. Aproximadamente, una de cada ocho personas en el mundo sufre algún trastorno de este tipo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se suicidan cerca de 700 mil personas. El 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos.