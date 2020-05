Un mensaje de aliento para su recuperación: familia colombiana afectada por covid-19 en Estados Unidos

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

"Papi: Por favor gánale a este coronavirus. No quiero vivir sin tí. Me hace llorar solo pensar qué voy a hacer sin usted. Lo quiero mucho": Laura.

Este mensaje de aliento, dirigido a Vicente Rubio, hizo que el quindiano, positivo para coronavirus, se enfocara en su recuperación. Ya está mejor, pero lleva 40 días confinado en un cuarto de su casa.

El colombiano, de 56 años, residente en Oxford, estuvo vinculado a esta casa editorial hace algunos años en un proyecto que se tuvo con el periódico La Tarde y que se denominó El Eje. Él cubría las noticias de Pereira y Armenia.

El manuscrito que le dejó su hija adolescente por debajo de la puerta, a su tercer día de encierro, llegó en un momento crucial y cuando pensó que la denominada neumonía de Wuhan lo vencía.

"La nota me tocó mucho. Como pude me arrodillé en la cama, me puse como meta superar el momento. Me cuestionaba mucho sobre la situación, también estaban enfermos mi esposa, Clarena Toro, y mi hijo, Juan Camilo, y pensé que podíamos faltar y dejar sola a la niña, que tiene 15 años", explicó.

Esta fue la carta que Laura le envió a su papá para animarlo

Mostrándose fuerte

A partir de ahí, contó Vicente, empezó a mostrarse fuerte y positivo para con los demás, pese a que la situación y síntomas no eran fáciles. Así Laura se sintió más tranquila por el futuro de su progenitor y de la persona a quien considera su héroe.

"Clarena (de 50 años) y Juan Camilo (de 25) estaban aislados en cuartos distintos, pero con síntomas leves. Yo estuve bastante mal en comparación a ellos. Tenía un dolor de cabeza difícil de explicar y un dolor en el cuerpo terrible. Sentía que si me volteaba se me iban a desprender los huesos. Al cuarto día pensé que no iba a amanecer, no podía ni hablar", recordó Vicente, a quien le han hecho tres pruebas de la patología.

Se conoció que Vicente, al parecer, contrajo el coronavirus en su lugar de trabajo. En el Mary Ann Morse Rehabilitattion Center (Natick-Massachussett) cumple con su función de director de adquisición de insumos médicos.

"Influyó mucho en mi estado de salud que yo apenas me estuviera recuperando de una bronquitis. A los cuatro días exactos de regresar a trabajar me dio el virus. Mi sistema inmunológico estaba débil".

Agradecido

Vicente y su familia viven en la casa con Jhon Restrepo, tío de Clarena, y con la esposa de Jhon, Carmen Paredes, quien es enfermera. Estos dos allegados fueron fundamentales en la recuperación. Se encargaron de atenderlos y proporcionarles remedios caseros. Vicente solo tomó analgésicos para su dolor de cabeza.

"Si alguien que está enfermo tiene niños pequeños, debe mostrarse fuerte. Ellos también sufren mucho. La gente debe seguir las recomendaciones. Hay que estar en casa, esto no es un juego", apuntó el quindiano, quien sigue dando positivo y aún espera una nueva prueba. Lo mejor, sostuvo, es que su esposa y su hijo ya superaron el virus, hecho que le permite a Vicente respirar un poco mejor.

Vicente Rubio destina su tiempo leyendo libros, viendo TV y en sus redes sociales.

"Ahora me ha reconfortado el contar con los verdaderos amigos, esos que están con uno en la enfermedad. ¡Aparecieron los que tenían que aparecer!".

Su esposa

Clarena Toro, ya se recuperó. Le practicaron la prueba el lunes y le salió negativa, suerte con la que también corrió su hijo el pasado martes. Recordó su proceso: "Los síntomas más bravos (fiebre, dolor en la garganta, en la cabeza y en el cuerpo) fueron la primera semana. Sentí mucha sed". Ella confía en la pronta recuperación de su esposo, del que dijo tiene alojado el virus en la garganta. Apuntó que ya todos los esfuerzos se enfocarán en su recuperación.

"Esto fue difícil al principio, al uno estar alejado de los suyos, pero recibimos mucho apoyo. Uno aprende que lo material y las cosas superficiales no valen nada, todo eso queda en segundo plano de la noche a la mañana", concluyó.