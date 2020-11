Toque de queda y ley seca dan resultado: Antioquia, departamento de alerta roja por ocupación de camas UCI

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

Antioquia cumplió un mes en alerta roja por ocupación de camas de unidades intensivos. El 22 de octubre declaró esta situación al pasar del 80%. Ha llegado a tener tres mil casos de covid en promedio, como ocurrió el 15 de octubre. Sin embargo, ha bajado el promedio a mil 400, gracias a medidas intermedias, como lo indica la secretaria de Salud ese departamento, Lina María Bustamante.

Explica que la entidad de salud está al tanto de revisiones de casos y de resultados de laboratorio.

Que si, por ejemplo, están por encima de dos mil casos, dos mil 200, dos mil 300, se promueven medidas como las que se tomaron en Halloween, con toque de queda para niños y adultos, además de ley seca en la noche.

Añade: “Antioquia ha logrado verificar que cuando hace esas medidas, como las que hizo en su momento, la intensidad del contagio baja. Lo que pasó el 31 de octubre hoy vemos la baja de casos, en una semana estábamos en 2.3000 casos y ya esta semana (la pasada en 1.400”.

La funcionaria comenta que también dieron resultados las restricciones con los partidos de Colombia, por la eliminatoria al Mundial de Fútbol transmitidos por televisión. “Esas medidas intermedias permiten bajar casos sin tener que hacer cierres largos.

- ¿En qué momento deciden declarar la alerta roja en Antioquia?

El Ministerio nos da unas directrices que de acuerdo con el porcentaje de ocupación se pasa a alerta naranja y a roja. Los departamentos tienen la discrecionalidad de definir en qué momento pasan a estas alertas. Nosotros, como departamento, definimos que cuando estuviéramos en el 55% pasabamos a naranja y eso quería decir que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias quedaba a cargo de regular todas las camas UCI y cuidados especiales del departamento. Definimos que se entraba en roja con el 80% de ocupación. Este porcentaje se daba porque ya teníamos el número de camas que nos habíamos propuesto tener. Antioquia empezó con 480 camas y hoy tenemos 1.250.

- ¿Qué ha implicado estar en roja?

Seguimos con la regulación de las camas y se restringen algunos servicios de salud como cirugías y procedimientos que deriven unidad de cuidados intensivos. Además, están suspendidos los servicios porque se está dando un desabastecimiento de medicamentos en el país.

- ¿Por qué siguen con este nivel de alerta?

Ya llevamos tres días por debajo del 80% (semana pasada), pero estamos revisando varias variables. Nos preocupa mucho lo de los medicamentos porque es un desabastecimiento nacional. Por eso, estamos evaluando con el Invima y el Ministerio de Salud cómo está lo de los medicamentos para mirar si levantamos la alerta roja, además los casos han disminuido.

- ¿Qué han hecho ante la situación y más que se viene la Navidad?

Estamos promoviendo un tema de comunicación fuerte en varios sentidos. El primero tiene que ver con el cuidado del adulto mayor. Así mismo, estamos promoviendo que las novenas sean virtuales. Que no se promuevan las rutas de alumbrados, en ese sentido hemos hablado especialmente con los alcaldes de los municipios de la zona metropolitana. No promover las chivas, es decir, eso que hacíamos antes no hacerlo por este año. Ya se empezó el alumbrado, pero la idea es cero aglomeración. Una Navidad saludable es lo que estamos priorizando.

- ¿Habrá nuevas medidas con toque de queda o ley seca?

Cada ocho días estamos revisando detalladamente las cifras, miramos y de acuerdo a como vamos en el crecimiento, sabemos si tenemos que promover con el Gobierno nacional una medida temporal como de uno o dos días, reitero esas medidas medidas para nosotros bajan los casos. Creemos que vamos a llegar al primero de diciembre con mil casos promedio y con esos casos podríamos llevar un poco el número de contagios que se podrían dar en ese mes. Lo que quiero decir es que siempre miramos un número con un nivel máximo de tolerancia, tanto de los servicios de salud como el manejo de los casos. Y también para la comunidad.

- ¿Cómo le ha ido a Antioquia con la alternancia en la educación en colegios?

Fue mixto, el sector público apenas está teniendo alternancia en algunos municipios, el sector privado sí lo hizo, pero no fue una posición unificada. Creo que depende de varias cosas, lo mismo le puede ocurrir a Manizales. ¿Qué pasa con estas ciudades que tuvieron tan pocos contagios al principio? que en cierta forma por cuidar tanto la población, no hubo mucho contagio, pero tenemos muchos susceptibles, eso nos pasa a Manizales y a Medellín que aún tenemos mucha gente que puede contagiarse, eso es lo que hace que tengamos que mover temas alternos.

- ¿O sea, para el próximo año insistirán con alternancia en la enseñanza?

Creemos, aunque no es una definición todavía, que temas como educación trataremos de promover más la alternancia. Por la salud de los muchachos y por la capacidad de aprendizaje y no que pasen todo un año así.

- ¿Y el teletrabajo?

Lo promoveremos de nuevo en lo que más podamos en las empresas. Hablar con los sectores económicos para explicarles esas medidas, porque si vemos que vuelven y se incrementan los casos tendríamos que tomar una medida conjunta de cerrar un fin de semana para bajar casos y volver a recuperarnos. Es un tema que vamos a analizar sobre esas acciones. No podemos decir que nunca vamos a cerrar y que nunca vamos a abrir. Creemos que hemos aprendido, no podemos dar una afirmación taxativa. La situación nos ha enseñado que tenemos reinfecciones, que se complican personas poscovid. Ahí son cosas que no podemos asegurar, esto es más de análisis.

- ¿Les funcionó postergar el pico?

Creo que depende de la mirada. Nos sirvió para preparar el sistema, si no aplazamos ese pico no habríamos tenido tantas unidades de cuidado intensivo, laboratorios, más cultura y protocolos de empresas. Fue bueno porque permitió conocer cómo empezar lo laboral. Sin embargo, como ya tenemos tantos susceptibles, podemos llegar muy fácil a picos y les está pasando a Manizales y a Medellín. Cosa que no pasó con Barranquilla que ya tuvo un pico grande, casi de dos meses, donde agotó más movilidad, no quiere decir que no pueda haber un crecimiento.

El fin de semana Antioquia llegó a 201 mil 525 casos acumulados, con 193 mil 523 recuperados. Los fallecidos son 3 mil 811. Córdoba y otros departamentos debieron atender, en un momento dado, a pacientes de Medellín ante la congestión hospitalaria.

Lina María Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.