Sigue el tormento para usuarios de Saludvida por cambios de EPS

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

"Estoy muy triste porque con estas EPS hay que luchar mucho para tener servicios. Me mandan del Hospital Santa Sofía a Versalles y vuelvo aquí otra vez, justo cuando anuncian que se acaba". El que habla es el artista plástico Jorge Carvajal, quien vive en la vereda Bajo Tablazo y está afiliado a Saludvida por el régimen contributivo.

Él, como otros usuarios, perteneció a tres EPS que están en proceso de liquidación, como es el caso de Saludcoop, Caprecom y ahora Saludvida, que en Caldas cuenta con 51 mil 963 afiliados.

"Esto es una farsa, hay gente de edad, niños, gestantes que les toca hacer malabares para que les respondan. El Gobierno debe solucionar esto definitivamente", expresa Carvajal, al salir de la sede de la EPS que ayer mantenía abiertas sus puertas, como debe hacerlo hasta el 31 de octubre como medida para garantizar los servicios, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para liquidar a Saludvida.

William Arias, gerente del Hospital Santa Sofía, expone que con este anuncio las IPS quedan expuestas a merced de lo que el agente liquidador quiera y pueda hacer. "Las experiencias anteriores han sido nefastas. Esto quiere decir que el H. Santa Sofía está cerca de perder unos 27 mil millones de pesos, que es lo que nos debe Saludvida, creo que es el prestador que más debe".

Respecto al anuncio del supersalud de que las IPS no les puede negar servicios a los afiliados de Saludvida, Arias reconoce que es población subsidiada y si no los atienden ellos, quién los va a atender. No obstante, expone que a los prestadores deberían cuidarlos más. "Es inconcebible que piensen que tenemos recursos infinitos. No nos pagan con juicio, pero sí nos obligan a que dispensemos servicios de manera oportuna e integral".

Traslado

Fabio Aristizábal Ángel, superintendente Nacional de Salud, indicó que se llevó a cabo un seguimiento al plan de mejoramiento, plazos otorgados y otros procesos administrativos, con el fin de que la EPS subsanara las causales que originaron la medida preventiva de vigilancia especial.

Sin embargo, la entidad no tuvo mejoría alguna, "poniendo en riesgo la salud y la vida de los afiliados, así como los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

De acuerdo con el superintendente, los afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS que no cuenten con medida de vigilancia especial. Añadió que ni los procedimientos, cirugías, tratamientos o medicamentos deberán ser suspendidos y que tanto Saludvida como las EPS receptoras deberán garantizarles la atención sin dilaciones.

"La entidad debe garantizar la prestación de los servicios de salud hasta el 31 de octubre. A partir del primero de noviembre, las EPS receptoras se encargarán de todos los usuarios de Saludvida".

Como agente interventor el organismo de control designó a Darío Laguado, quien tendrá a su cargo la liquidación de esta EPS.

Por ahora, Jorge Carvajal seguirá reclamando los medicamentos y exámenes. También le preocupa si al trasladarse a otra EPS, tendrá que empezar de cero para recibir atención.

En Caldas

* Liquidadas: Saludcondor y Solsalud dejaron una cartera que nunca pagaron a los hospitales públicos.

* En proceso de liquidación: Saludcoop y Cafesalud, que se supone está en trámite. Las IPS solo han tenido una recuperación de cartera del 10%. Caprecom sigue pendiente.

Saludvida

Se suma a la lista de EPS liquidadas en el año por orden de la Superintendencia Nacional de Salud.

A la fecha, sobre cuatro EPS la Supersalud ordenó la medida de intervención forzosa para liquidar (Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud y Saludvida).

Sobre otras tres, ordenó revocatoria parcial de funcionamiento, es decir, dejaron de operar en algunos departamentos en los que prestaban sus servicios, por sus bajos indicadores de desempeño: Medimás (Cesar, Sucre y Chocó), Coomeva (Meta, Cauca y Cundinamarca) y Comparta (Bolívar, Cundinamarca y Huila).

------------

Saludvida tenía presencia en 17 departamentos y en Bogotá.

Se estima que son 1.161.921 personas están afiliadas a esta institución.

Los departamentos con mayor número de afiliados son Norte de Santander (167 mil 162), Santander (138 mil 517), Cesar (106 mil 128), Córdoba (90 mil 933) y Atlántico (89 mil 244).

En Caldas son 51 mil 963 usuarios.

Traslados

* EPS que podrán recibir a los afiliados de Saludvida en Caldas: Salud Total, Sánitas, EPS Sura, Nueva EPS.

* En otras zonas del país: Famisanar, Aliansalud, Compensar, Comfenalco Valle, Comfaguajira, Comfanariño, Cajacopi, Comfaoriente, Coosalud, Mutual ser, Saludmia, A.I.C. EPS, Anas Wayuu, Mallamas y Pijaos Salud.

---------

Otras bajo la lupa

Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Coomeva, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Emdisalud, Comfamiliar Cartagena, Asmetsalud y Ecoopsos.

-------------

Humberto Holguín, agricultor

No me han dicho nada. Estoy sacando una cita para una radiografía. Es inaudito que vayan a cerrar y tanto enfermo que hay, creo que la salud debe ser prioridad en este país. No se justifica estar de arriba para abajo pidiendo servicios.

Simeón Cardona, vendedor ambulante

Tengo un problema uretrovesical, posterior a una cirugía de próstata. Estoy pendiente si en la Clínica Versalles me hacen el procedimiento. Ojalá este cierre sea para bien de los usuarios. Siempre he estado en esta EPS.

Milton Marcelo Ramírez, constructor

Traigo unos resultados y me dicen que no hay servicio, pero sí me dan cita de psiquiatría. Por qué no nos dicen de una vez para dónde nos van a enviar. Hemos sido del subsidiado y del contributivo. Aquí llevamos mucho tiempo.