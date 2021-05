Si tuvo covid-19, ojo con las secuelas

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

La lista es extensa:

Dolores musculares y esqueléticos, pérdida del gusto y el olfato, problemas cognitivos, depresión, cansancio extremo, dificultades respiratorias, entre otros. La covid-19, una vez superada, sigue afectando a unas personas y de qué manera.

La médica internista, intensivista y epidemióloga María Cristina Florián, coordinadora del área Covid del Hospital Departamental Santa Sofía, cita, entre otras secuelas, la fibrosis pulmonar, sobre todo durante la recuperación de la enfermedad. Advierte que las personas pueden quedar con daños o lesiones pulmonares, algunos dependientes de oxígeno, unos por corto plazo y otros semanas o meses.

“También pueden quedar con dificultades en la vía aérea y posterior, hay pacientes que pueden hacer estenosis en la tráquea o la laringe lo que depende en gran medida de los tiempos de ventilación muy prolongados, además algunas requieren intervenciones quirúrgicas”.

Cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos detectaron que unos pacientes que sufrían covid, así fuera leve, podían desarrollar un síndrome de fibromialgia que es un dolor osteomuscular generalizado que no tiene ninguna etiología o causa de la enfermedad.

Para la experta, lo que más se ha estudiado en un año y cuatro meses de pandemia y a lo que se le ha dado mayor importancia es a la pérdida intelectual. “Hay personas que han tenido una disminución en su capacidad de raciocinio y de agudeza mental, que a veces les impide retornar a su vida laboral”.

Lo que inquieta es que no hay respuestas para saber por qué la covid-19 desencadena estos efectos y lo que es peor, la Florián presume que ni siquiera tiene que ver con la severidad de la enfermedad.

Más secuelas

Caldas completó hasta el viernes pasado 63 mil 769 afectados por la covid-19 y 60 mil 513 recuperados, entre ellos Olga Patricia Salazar Buitrago. El 8 de enero de este año después de unos síntomas leves conoció que era positiva para covid-19.

Es temprano para conocer cifras sobre las personas que han tenido secuelas a largo plazo. Sin embargo, la médica internista Florián asegura que ya han tenido reingresos de pacientes que superaron el virus, pero ahora consultan por estenosis traqueales y hay otros que sigue con oxígeno. “Es probable que sean dependientes de por vida”, concluye.

Ocho días después de conocer que era positiva para covid, Olga tuvo fiebre, tos y se sentía ahogada. Consultó y le diagnosticaron neumonía, permaneció cuatro hospitalizada y con oxígeno.

Respecto a las edades más afectadas por la covid-19, Florián sostiene que en Estados Unidos encontraron que muchos pacientes jóvenes, inclusive asintomáticos durante su enfermedad, desarrollaron debilidad muscular, incapacidad, cansancio y un síndrome depresivo que los acompaña.

La directora del Área Covid del H. Santa Sofía apunta a que la mayoría piensa que es algo sicosomático, por eso cree que aún no se ha encontrado la etiología de esta enfermedad. “Hay una alta mortalidad que puede oscilar entre 40% y 60% en las UCI y de los pacientes que alcanzan a salir, hay un grupo considerable que ni siquiera ha logrado regresar el trabajo”.

Olga comenta: “Llevo una vida sana, no fumo, no ingiero alcohol y tampoco tengo enfermedades de base, pero después de salir de la clínica sentí fatiga, cansancio, tos y ahogamiento que casi no se me quitan. Fue por eso que estuve tres meses y medio en incapacidad”. Admite que en este momento aún siente fatiga y mucho dolor y calambres en los pies y las manos. “Para levantarme tengo que hacerlo en cuclillas”.

Otras dificultades

Ahí no pararon las secuelas, en una tomografía tridimensional que le hicieron a Olga hallaron una opacidad de vidrio esmerilado en un pulmón, otro daño en pacientes con covid. Por eso acude a terapia respiratoria.

Ella comenta que tampoco puede caminar tramos largos. “Si subo escalas me fatigo, me ahogo. Aunque ya lo manejo mejor, aún no tengo el mismo ritmo ni puedo hacer los tramos a los que estaba acostumbrada”.

De acuerdo con Florián, algunas personas quedan con secuelas: discapacidad, debilidad muscular, déficit de atención, que no les permite reintegrarse a sus actividades cotidianas. Así, que como dice la médica, “todavía hay mucho por investigar”.

Es por eso que ahora en el mundo están creando clínicas postcovid, que brindan atención integral en rehabilitación y valoración multiprofesional para tratar de sacar a estos pacientes adelante. Esta idea la replicará el Hospital Departamental Santa Sofía. Por ahora evalúan costos, equipo de especialistas y dotación para la rehabilitación.

Acudir a tiempo

Nidia Consuelo Granada Aguirre es psicóloga y relata que como profesional de Telesalud ha atendido a varios pacientes después de superar la covid-19.

Un problema que cita la psicóloga es que no identifican o pasan desapercibidas estas perturbaciones cognitivas, lo que puede desencadenar ansiedad, que aunque es un mecanismo que ayuda a prepararse ante potenciales peligros, cuando hay un estrés intenso y se prolonga por muchos días, se puede desarrollar un trastorno de ansiedad.

Asegura que cuando la persona se muestra preocupada, está irritable, agitada, no se concentra, no duerme y no come bien, tiene cansancio físico, dice que le falta el aire, que tiene dolor de cabeza o presión en el pecho; es cuando debe pedir ayuda.

Preste atención

1. Desborde emocional

Los descompensa y pueden adquirir ansiedad o depresión.

2. Secuelas cognitivas

Detectan falta de atención, la persona muestra dificultades para concentrase, comienzan una tarea y son incapaces de seguirla.

3. Deterioro de la memoria

Todas las personas que han tenido covid-19 se quejan de este trastorno. Se les dificulta hacer cosas cotidianas, por eso recomiendo apuntar todas las tareas mientras recupera su memoria.

4. Aprendizaje

Les cuesta obtener nueva información, de esto se quejan mucho los estudiantes. He tenido clases que aparentemente son fáciles y aunque la comprenden en ese momento después no son capaces de recuperar la información y menos, comprenderla.

5. Pensamientos catastróficos

Algunos se quejan: “Me voy a morir, se va a infectar alguien de mi familia”, entran en pánico a través de ideas o pensamientos irracionales.

Busque ayuda

Si usted ha estado hospitalizado por la covid-19 y después de la salida detecta que algo no está bien, la médica intensivista María Cristina Florián recomienda:

1.

Volver a consultar. Nunca debe pensar que solo es un proceso psicológico que va a pasar, siempre hay que buscar ayuda.

2. Este panorama solo deja reflexiones: acudir a la vacunación es la única forma de adquirir una inmunidad que nos permita estar un rango más seguros.

3. Continuar aplicando las medidas de distancia y las otras de protección personal.

4. Así estemos vacunados, no quiere decir que no nos podamos infectar y que no podamos infectar a otras personas. Ese afán de volver a lo que antes conocíamos como normalidad, termina siendo perjudicial, porque la falsa seguridad de estar vacunados nos está haciendo mucho daño.

“Que una persona tenga debilidad todo el tiempo y disminuya su capacidad de trabajo lo llevará a otras condiciones de vida más complicada. Lo importante es que acuda al hospital y busque ayuda médica, porque esta depresión y pérdida de memoria o todos estos síntomas pueden estar relacionados con la enfermedad”, María Cristina Florián, médica intensivista del Hospital Departamental Santa Sofía.

A largo plazo

Por el momento según la OMS, las secuelas más comunes del covid persistente son fatiga física y afecciones cardíacas, pulmonares y neurológicas. De hecho, los datos en Europa corroboran que una cuarta parte de los pacientes sufre los síntomas durante cuatro o cinco semanas, mientras que un 10% llega a sufrir las consecuencias del coronavirus hasta tres meses después de la infección.

“Todo esto puede tener serias consecuencias sobre el empleo de los pacientes y su calidad de vida”, explica la OMS. Por tanto, es preciso “tomar acciones políticas” para mejorar la rehabilitación de estos pacientes y paliar las consecuencias de la enfermedad sobre el empleo facilitando prestaciones por incapacidad o enfermedad.

"Es evidente que la recuperación en algunos pacientes es muy lenta, creo que la saqué fácil, porque hace poco un primo falleció por este covid y hace cuatro meses fue una prima”, Olga Patricia Salazar.