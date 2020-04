“Se sabía de la llegada de una pandemia”, afirma el manizaleño Germán Velásquez Arango

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Desde Ginebra (Suiza), metido de lleno en el asunto de la pandemia y siguiendo de cerca lo que hacen la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema de Naciones Unidas y algunos países que están tomando medidas mas de fondo, el manizaleño Germán Velásquez Arango, filósofo y doctor en Economía de la Salud, respondió una entrevista a LA PATRIA.

Su conocimiento lo llevó a estar a punto de presidir la Organización Panamericana de la Salud. Es consejero especial de Centro Sur, organismo intergubernamental para asuntos de la salud en Ginebra, en el que hay 54 países miembros.

Una década alertando

- El columnista Henry Kissinger escribió para Wall Street Journal que el coronavirus transformaría para siempre el orden mundial, ¿comparte esta afirmación?

En un artículo, que publiqué en le Monde Diplomatique en abril, digo: El camino por el que iba el planeta no era bueno. Habrá que tener el coraje para cambiar el rumbo. Es un asunto de vida o muerte y como lo demuestra la actual crisis sanitaria mundial la desigualdad en materia de recursos para afrontar la crisis sanitaria es enorme y la desigualdad en materia de salud es, probablemente, la más insoportable de las injusticias. Se tratará de construir o reconstruir un mundo que sea viable, el que estamos dejando atrás, no lo era. Creo que Kissinger tiene razón en su artículo, el mundo no podrá volver a ser lo que era antes, y si pretendemos volver, el peligro de una nueva pandemia seguirá ahí para recordarlo.

- Se ha dicho, no se sabe si por especular, que este virus fue provocado por una lucha de gobiernos y economías, ¿cree en esa versión?

No creo en las teorías de conspiración de que alguien en un laboratorio haya "creado" este virus como un arma contra otro. Son fantasías sin base científica. Lo que sí creo es que el modelo de desarrollo en que el mundo se había embarcado simplemente no es viable. En el mismo articulo de le Monde Diplomatique digo: Nos estamos comiendo la cama y la casa, envenenando nuestra despensa, contaminando el oxigeno de nuestro patio. El modelo de desarrollo actual que hemos construido los humanos para obtener más dinero en el menor tiempo posible no puede continuar.

- ¿Es cierto que las organizaciones de salud sabían desde el año pasado de la presencia del virus?

Es cierto, no de la presencia del virus específico, pero sí de la llegada eminente de una pandemia, y no desde hace un año, mucho más, hace por lo menos 10 años. En mayo del 2011 un documento de la OMS sobre la preparación para la gripe pandémica alertó a los países sobre el riesgo continuo de una pandemia de gripe con consecuencias sanitarias, económicas y sociales potencialmente devastadoras, en particular para los países en desarrollo, que tienen una mayor carga de morbilidad (enfermedad) y son más vulnerables. La OMS lo viene diciendo desde hace más de 10 años… los países no quisieron oírla, porque esta alerta no compaginaba con los intereses económicos de crecimiento sin limite.

No puede ser tema político

- La lucha contra las enfermedades infecciosas, como la covid-19, se está convirtiendo en ranking de presidentes. En China fue donde se inició, ¿cree que este país ha politizado el manejo de la pandemia ocultando información?

Creo, desafortunadamente, que se está utilizando esta tragedia sanitaria sin precedentes para hacer política, y de una manera cínica e irresponsable. La oposición a gobiernos como los de Francia, España, está amenazando y acusando a Emmanuel Macron o a Pedro Sánchez de que las cosas no se hicieron bien. Si somos serios, es el momento en que todas las fuerzas políticas y los ciudadanos deberían estar unidos para frenar la enfermedad y salvar tantas vidas que están en alto riesgo.

- El coronavirus está casi ya en todo el mundo, pero los países andan tomando decisiones propias, algunos tardías como Estados Unidos y Brasil, ¿ha faltado actuar en bloque para prevenir el contagio masivo?

Sí, es la tragedia de la pobre OMS, que en principio es el órgano rector mundial en materia de salud y nadie quiso oírla. La comunidad internacional le dio a la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) instrumentos de carácter vinculante y se los negó a la OMS. Para proteger y promover el comercio se pueden hacer leyes; para proteger la salud y la vida, no. Ese mundo, que espero quede atrás, distorsionó los valores hasta convencernos que un futbolista era más importante que una enfermera y que el comercio estaba por encima de la salud. Era fundamental actuar en bloque. En Europa, por ejemplo, los países decidieron estrategias diferentes, cuando el virus no tiene fronteras.

- Como defensor de la salud como derecho y que ha luchado contra las farmacéuticas, ¿considera que están trabajando honestamente para sacar una vacuna contra el coronavirus?

No sé si honestamente o no, dejemos ese aspecto a los tribunales, como lo hacen regularmente en los fraudes de la industria farmacéutica. Diría que el objetivo principal de la industria farmacéutica es financiero y no de salud pública. En este momento que estamos frente a una crisis sanitaria mundial, ni los gobiernos, o muy pocos, ni la OMS se han atrevido a anunciar que la futura vacuna deberá estar, cuando salga, en el dominio público, y que todos los países deberán tener acceso al mismo tiempo. En 1955 un periodista le preguntó a Jonas Salk, inventor de la vacuna contra la poliomielitis, “¿va usted a patentar la vacuna?”, y él le respondió: “cree usted que se puede patentar el sol”.

- En el 2014 afirmó a LA PATRIA que se estaban haciendo medicamentos para controlar síntomas, no para curar, y que se estaban inventando enfermedades para poder crear medicamentos, ¿es el caso de la covid-19?

De los siete medicamentos que la OMS nos dice que podrían servir contra el coronavirus, todos son medicamentos existentes que están tratando de ver si podrían tener algún efecto para “reciclarlos” y tal vez patentarlos con una indicación de segundo uso. Algo que no tiene sentido. Desde el 2014 muy pocos son los fármacos que curan, una excepción fue el Sofosbuvir que cura la hepatitis C y la compañía norteamericana Gilead lo puso en el mercado a 84 mil dolares por tratamiento, cuando los costos eran (son) de menos de 100 dolares por tratamiento.

Tapabocas para todos

- En el mundo se viene abusando con los precios de tapabocas, máscaras, guantes desechables, geles antibacteriales, alcohol, ¿todo es necesario para prevenir el contagio?

Sí, son desafortunadamente los pocos medios con que contamos para frenar el contagio, y la distancia social de 1 metro y medio. Como la lógica, ante todo es comercial y no sanitaria han tratado y logrado especular con los precios. Utensilios sanitarios que se volvieron objetos comerciales. En Francia llegó a costar 9 euros un frasquito de alcohol de 100 ml. Ahora el Gobierno sacó un decreto fijando el precio a 3 euros, el costo de fabricación es de 0,7 centavos de euro.

- Hasta hace poco se discutió en Colombia si era o no necesario usar tapabocas para quien no estuviera contagiado, ¿cuál es su posición sobre elemento?

Ha habido falta de claridad de los gobiernos y de la OMS. La verdad es que, si el contagio se hace por las pequeñas gotas de saliva que nos salen cuando hablamos, estornudamos o tocemos, pues la recomendación ideal es que la deben usar TODOS, enfermos y aliviados que estén expuestos a contactos con otras personas. Lo que pasó simplemente es que como los países no tenían máscaras para toda la población, dijeron que solo eran necesarias para el personal sanitario y las personas detectadas como positivas. Hubiera sido más simple que dijeran que son útiles para todos, pero como no tenemos para todos, se las damos a los que más las necesitan. China tenía para todos y se las dieron a todos, y hubo menos muertos que en Italia, España o Estados Unidos.