A Sandra le duele reiniciar proceso para cirugía

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

Sandra Eliana ya no sabe qué hacer. Desde que tenía 16 años espera una cirugía en la cabeza, pero confiada en lo que le decían en la EPS Medimás esperó a cumplir los 18 años para hacer efectivo el tratamiento.

Tiene un tumor en el cráneo, que no solo le ocasiona dolor, sino que en los últimos meses también le afecta el ojo izquierdo.

El tumor, una displasia fibrosa que mide 1,8 por 8 centímetros, se lo detectaron hace cinco años y desde un comienzo el dictamen del médico es que requiere cirugía, también una prótesis. "El tumor está muy grande y al operar me quedaría un espacio en la cabeza, además, si no me opero rápido, me deja ciega", dice la joven, quien el 28 de julio cumplió 18 años e hizo lo que le dijeron en la EPS, volvió esperanzada de que la cirugía sería rápido, pero le dijeron que debía comenzar todo de nuevo.

"Me han hecho resonancias y tomografías. La última fue para diseñar la prótesis", añade Sandra, quien vive en la vereda Alto Partidas de Villamaría.

Sin injerto

En junio del 2018, Sandra comenzó una ruta de consultas médicas para la intervención y en octubre del mismo año, Medimás autorizó el procedimiento Corrección de displasia fibrosa, con injerto, pero las autorizaciones del material óseo o implante las direccionó a una casa ortopédica que no produce el insumo, por eso Sandra radicó una nueva petición que hasta la fecha no ha dado resultado.

"Cuando fui a renovar la orden para la cirugía, me dijeron que la orden para la prótesis estaba autorizada desde agosto. Nunca me avisaron, dizque porque no tenían mi número de contacto. No entiendo por qué dicen eso".

A la joven también le preocupa que ya tiene la orden para la consulta prequirúrgica y con anestesiólogo, pero la demora con los insumos la pone hoy en apuros y con una demora que pone en riesgo su salud y calidad de vida.

El 2 de septiembre, Sandra interpuso una tutela para procedimiento y atención integral que falló a su favor.

Medimás responde

"Las órdenes médicas que tiene la usuaria ya están vencidas y sobre estas, la EPS no puede generar autorización. Debemos conocer su estado actual y por eso gestionamos con el fin de abrir agenda en algunas IPS para valoración con neurocirujano. Dependiendo de su criterio, autorizamos lo que el médico determine, ya con una orden vigente".