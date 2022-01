Rampas e inclusión, sueños de 222 personas en Manizales

Óscar Veiman Mejía

El 22 de diciembre Lucely Salazar iba en su silla de ruedas eléctrica por la acera derecha de la entrada al barrio La Sultana, de Manizales. Con su acompañante acaban de pasar por un lado de la escuela de Carabineros. Ella le pidió: “Vaya mire al final del andén a ver si hay rampa para bajar”.

Segundos después revivió la indignación por lo que llama negligencia y discriminación con personas en condición de discapacidad. “No hay rampa”, le comentó él.

Ella, de 64 años, es docente pensionada. Hace 40 años el horror se le apareció en una vía de Alta Mira, en Huila. El campero, en el que viajaba con compañeros de la Universidad de Caldas, protagonizó un choque con un camión ganadero. Como maestra pasó años y años apoyada en dos bastones por las lesiones que sufrió en el hecho. En la actualidad usa la silla, luego de que se le rompió un tobillo.

Su caso ilustra, en parte, la situación que viven en Manizales 222 personas con discapacidad de origen vial. De ellas 169 son hombres y 53 son mujeres. La cifra es desde el 2010 con corte al 31 de diciembre del 2020.

De frente

El panorama lo describe un estudio elaborado por la Universidad de Antioquia y SITT, empresa de ingeniería del sector tránsito, transporte y movilidad, consorciado de STM, Servicios de Tránsito de Manizales. Forma parte de las actividades de responsabilidad social empresarial, en aporte a la Alcaldía de Manizales para la construcción de programas de salud pública.

El epidemiólogo Edwin Alberto Salazar participó en la investigación. Él expone causas e impactos, entre otros aspectos.

Pone sobre la mesa la realidad del asunto. Primero comenta que el 50%, de los 222, adquirió esa discapacidad siendo menor de 29 años, considerada edad temprana.

Añade: “Es población en una etapa productiva de su vida que rápidamente pasa de bienestar a un estado de dependencia funcional. También son personas de bajos niveles académicos y bajos estratos socio- económicos”.

Salazar ve como otra consecuencia la exclusión social, que origina esa pobreza, ya que no tienen la posibilidad de participar en espacios comunitarios donde se desarrolla la vida cotidiana. Advierte: “Las personas son aisladas, es muy duro que puedan salir y sortear unas trabas para que vuelvan a su restitución de derechos en los ámbitos laboral, jurídico y de salud. Es muy difícil que se puedan reintegrar a las actividades”.

En la ruta

Lucelly, que recorre su barrio y va y viene al Centro, tiene una visión sobre lo que sucede. “Hay gente muy adulta a la que se le complica subir la silla a un andén sin rampa. Personas con sillas manuales pesadas con dificultad para ellas y para quienes los empujan. Tenemos una ciudad muy bonita, pero se olvida de nosotros, da tristeza”.

El informe recoge otras estadísticas. Manizales sumó 8 mil 37 víctimas no fatales de incidentes viales, entre el 2010 y el 2020. De ellas, las 222 que quedaron con discapacidad.

Los realizadores de la investigación están convencidos de que esa cifra se puede incrementar en un 70%, aproximadamente. “Serían muchas personas más con discapacidad de origen vial que no sabemos quiénes son, dónde están y cuál es su condición de vida actual”, añade el epidemiólogo.

Explica que el país verá incrementado ese registro porque la forma de registrarlos cambió desde el 31 de diciembre del 2020. “A partir de una atención en salud, la persona ya dice: vengo a que acrediten mi condición de discapacidad”.

Según el estudio, en la capital caldense, con datos al 2020, son 10 mil 22 las personas en condición de discapacidad por

diversas causas (ver recuadro Origen de discapacidad).

La señora de esta nota agrega que edificaciones y vías deberían tener rampas. “Debería ser una prioridad para garantizarnos el acceso. Somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos”.

Los investigadores encuestaron a los 222 ciudadanos identificados como víctimas de lo que denominan incidentes viales. 198 afirmaron que estás en recuperación, que se relaciona con asistir a servicios de salud y rehabilitación. Sin embargo, a esta última no asisten 91, ya que han ido terminando el proceso (47), no saben (17) por falta de autorización de la EPS (16) y por falta de dinero (12).

Lucely recuerda otro día que visitó el Centro con ayuda de una hermana. “En esa ocasión me prestaron una silla manual. Como mi hermana no tiene ni la fuerza ni la pericia para hacerlo, me descargaba en esos andenes y uno siente el contragolpe en los riñones”. Por eso concluye: “Adaptar las vía para nosotros es prioridad”.

Origen de la Discapacidad según género en Manizales de 2010 a 2020.

Lo que hacen

Víctor Caicedo, de la Oficina de la Discapacidad de la Alcaldía de Manizales, indicó:

* “Hay 10.022 personas caracterizadas en la ciudad, ese registro lo maneja el Ministerio de Protección Social y de Salud. Hay dos cosas importantes en eso, la comuna 5 es la que presenta mayor porcentaje. Y San José, el barrio y comuna, es donde más se aglomeran personas con discapacidad y colectivos.

* “Lo que hemos hechos es descentralizar la Oficina de Discapacidad a los territorios, que no solo sea la oficina técnica sino que sea técnica operativa. Tenemos oferta en restitución de derechos, sicología, fisioterapia, talleres de artesanías y también un proyecto de empleabilidad y perfilación laboral, además el asunto del emprendimiento”.

* “No todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades, es decir, no todas necesitan un empleo, no todas requieren trabajo, no todas necesitan plata. Si no que hay otras personas que viven en su casa, que tienen una discapacidad y nunca salen, que nosotros hemos denominado que se encierran en su malestar. Tenemos esas ofertas con dos objetivos, uno que las personas socialicen, que no encierren en su malestar, que conozcan a otras personas y que seguramente hagan cosas diferentes a lo habitual”.

* “La segunda es la empleabilidad, que falta muchísimo por recorrer, demasiado crudo y los imaginarios de los empresarios de la ciudad es que si contrato una persona con discapacidad no la puedo despedir... hay una cantidad de cosas que son al final más mitos. Porque al final si a vos te contratan y no cumples con el objetivo eso da cancelación del contrato, eso te pasa a ti a mí y a todo el mundo”.

* “Hemos estado acompañando al doctor Rubén, secretario de Obras Públicas, a que empecemos a hacer la ley estatutaria real. La ley estatutaria es la Ley 1618 de 2016 y en el artículo 14 y 18 habla sobre la accesibilidad universal. Llevo 10 meses en esta Oficina. Lo que hemos empezado a hacer que está demás en la política pública, que está construyendo el plan de acciones, que esas obras, eso procesos que están, porque empieza a tener un proceso de accesibilidad que ahora está por normal, lo ideal es que haya rampas y acceso en obras nuevos”.

* “Pongo un ejemplo. El año pasado en La Enea hicieron un parque, ese parque le pretendíamos hacer unas líneas modo táctil, que son para personas invidentes, y que los orienta y guía por dónde deben de caminar, el problema con la comunidad para hacer eso fue todo porque teníamos que quitar unos árboles para poner las líneas y la misma comunidad se opuso a eso”.

* “Entonces eso da unas disyuntiva compleja porque nos va a decir es que estamos supremamente faltos de educación en temas de discapacidad y el camino es largo. Desde la Oficina acabamos de montar dentro de nuestro plan de acción anual una línea de trabajo que la va a trabajar una chica que es mágister en discapacidad y una chica de desarrollo familiar, lo que van a hacer es empezar a visitar los empresarios, que hagamos foro y que se den cuenta de los beneficios que tengo yo como empresario si contrato una persona con discapacidad y esos beneficios se refiere a lo tributario”.