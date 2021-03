Quien se vacuna está garantizando que si le da covid-19 no se morirá ni se agravará, pero no evitará que se contagie

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

Ana Amaya Arias es psicóloga, magíster en Epidemiología Clínica y estudia el Doctorado en Epidemiología. Antes de la pandemia, hace un año, no tenía perfil en Twitter. Ahora, es una científica tuitera viral por sus publicaciones.

Con cerca de seis mil seguidores, Amaya Arias (@AnaKAmaya79) se ha encargado de hacer pedagogía en redes sociales sobre el uso correcto del tapabocas, la ventilación de lugares y otras medidas de prevención para evitar el contagio de covid-19.

LA PATRIA habló con esta epidemióloga sobre los errores y aciertos luego de un año de pandemia.

¿Cuáles han sido las lecciones en lo que va de la pandemia?

Tengo que llamar la atención en lo siguiente: tuvimos una pandemia hace 100 años de una enfermedad respiratoria muy parecida a la actual. En ese entonces hubo aprendizajes y resistencias, un siglo después como seres humanos volvemos a vivir la experiencia y ahora lo hacemos desde cero como si la historia no existiera para nosotros, como si no aprendiéramos de ella. Por ejemplo, durante la Gripe Española la gente tuvo resistencia al tapabocas, hubo conflictos entre científicos y médicos, se discutió si había que usar o no tapabocas, si se transmitía o no por aerosoles, si se debían ventilar los espacios cerrados. Me parece curioso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diga que si no hay estudios y ensayos clínicos en cada prevención entonces no es válido, que se debe esperar hasta que haya estudios.

Entonces esa lección tiene que ver con la historia...

Algo que debemos aprender es a dejar una historia muy bien escrita sobre lo que fue esta pandemia, es decir, enseñar a nuestros hijos y nuevas generaciones esa historia. Las pandemias son como las guerras, a nosotros en el colegio nos enseñan las guerras, pero no nos enseñan nada de la salud poblacional. Esto es necesario para que entiendan que no es la primera crisis que hemos tenido en salud, que conozcan lo que pasó en la peste negra, sobre la viruela, el sarampión, el polio.

Ventilación

¿Por qué se tardó en reconocer que la ventilación de espacios es importante para evitar contagios?

Eso tiene que ver con la OMS, sus decisiones me tienen anonadada. En marzo del año pasado, el director de la OMS alcanzó a decir que el virus se transmitía por aerosoles, luego lo negó. Eso generó un conflicto en la comunidad científica. Desde hace un año el gremio de científicos estamos peleando para que la OMS reconociera el contagio por aerosoles.

¿Por qué necesitamos que la OMS lo reconozca?

Porque los gobiernos no toman decisiones de forma aislada en salud pública, suelen regirse por lo que diga la OMS. En ese sentido, la OMS tiene un rol muy importante para que los gobiernos apliquen planes de prevención. Hasta este año por fin reconocieron el contagio por aerosoles y que había que ventilar los lugares. La demora es política, las razones de eso son especulativas. Perdimos un año en adaptación de espacios y ahora toca hacerlo. El virus sí se transmite por aerosoles, entonces es más fácil que nos contagiemos en espacios cerrados. Hasta ahora arrancamos la carrera de la ventilación.

¿En esa carrera por qué es indispensable ventilar en empresas y hogares?

Ventilar los espacios es importante con o sin coronavirus. Se nos había olvidado porque habíamos logrado sacar vacunas para esas enfermedades que se transmiten por aerosoles como el sarampión. Antes las casas eran hiperventiladas y tenían un patio central que movía el viento para todas partes. Los aires guardados y las aguas sucias son precursores de enfermedades, y con las vacunas se nos va olvidando la prevención. La ventilación es fundamental porque un virus potencialmente mortal se contagia por aerosoles, es decir, que cada vez que una persona respira, habla, canta o grita sale aire de su cuerpo, entonces si es positiva exhala microgotas húmedas con virus y se van acumulando en el aire, y cuando una persona inhala ese aire con carga viral se contagia. Ventilar es importante porque cuando abre la ventana ese virus sale y no le permitimos que entre al cuerpo.

Restricción y prevención

¿Por qué los gobernantes se quedaron con normas restrictivas y no pasaron a la prevención?

Los confinamientos son históricos. Sirven para observar y entender la nueva enfermedad, por eso, las cuarentenas están pensadas para detener la propagación, tomar planes y acciones de prevención, eso es lo ideal, que en ese periodo se prepare el sistema de salud. La cuarentena inicial fue inevitable y necesaria, pero los gobiernos nacional y locales se quedaron ahí. Lamentablemente priorizan medidas restrictivas que las preventivas. A la prevención no se le invierte y es porque no da plata, es algo que deben hacer los gobiernos desde la salud pública, es verdad que el dinero no retorna de inmediato, pero reduce gastos a futuro. La prevención vale la pena a mediano y largo plazo. Convencer a la gente de comportamientos preventivos es un reto grande que requiere pensarlo con estrategias, esa es la mejor forma de ahorrar plata en el sistema de salud, porque si se invierte en prevención se gasta menos en el tratamiento de enfermedades. Nuestros gobernantes tienen una mirada más intervencionista que preventiva. La gente lo primero que pregunta es qué medicamento nos va a curar y no qué comportamiento nos va a salvar.

¿Qué es el uso correcto del tapabocas?

Los tapabocas tienen sus niveles de filtración y sus espacios de uso. Los N95, que tienen la máxima filtración, son los de mejor protección contra la covid-19. Por eso, si una persona sale a caminar con un N95 desperdicia su uso porque en la calle el riesgo de contagio es bajo. El N95 es la armadura más fuerte y se usa para enfrentar los máximos riesgos, lo ideal es que se use si va a una clínica u hospital. Si usamos siempre esa armadura vamos a contaminar el planeta, saldremos de esta pandemia para quedarnos con un daño medioambiental con los desechos de tapabocas. En orden de filtración del material el primero es N95, luego el quirúrgico, que tiene miles de imitaciones en la calle, y después vendrían los de tela y sus variedades. Hay que aclarar que la persona puede tener el mejor tapabocas, pero si le deja huecos por donde salen y entran aerosoles, entonces no se hace nada. El tapabocas tiene que quedar ajustado y que horme bien, porque si eso no pasa uno puede creer que está protegido, pero en realidad no lo está.

Vacunas

¿El relajamiento producto de la vacunación podría llevar a más contagios? ¿Cómo explicarles a las personas que con la vacuna no se acabó la pandemia?

Las vacunas tienen hasta el momento una evidencia probada en fase 3 para reducir la enfermedad moderada y grave, pero estas no son para evitar los contagios. Quien se vacuna está garantizando que si le da covid-19 no se morirá ni se agravará. Es para no terminar en el hospital, descongestionar el sistema de salud y volver la enfermedad en una gripita. Insisto en que las vacunas son para prevenir que no nos agravemos, pero no para evitar el contagio. Si nos relajamos podríamos ser la fuente de contagio de nuestras familias o de las personas con quien vivimos o trabajamos que no han sido vacunados. La gente cree que por vacunarse no se contagiará. Esa es mi discusión con los mensajes de las alcaldías y gobernaciones que salen a decir que la vacuna evita el contagio, eso es falso. Ellos van a llevar a que esto se agrave.

Y el plan de vacunación...

Los científicos se le pararon en el Congreso al Gobierno nacional a decirle sus preocupaciones sobre el plan de vacunación. Marcela Vélez, epidemióloga experta en vacunas, de la Universidad de Antioquia, dijo: somos 50 millones de habitantes y para vacunar el 70% de la población en un año tendríamos que vacunar 282 mil personas diarias. Entonces que el Gobierno no invente porque no hay forma de lograrlo. En los primeros 15 días de vacunación cumplimos la meta de un solo día. Hay que entender que en enero del 2022 no estará ese 70% vacunado, eso no pasará ni en Colombia ni en el mundo. Acá estamos condenados a dos o tres años de vacunación. Nos toca seguir cuidándonos.

Comunicación

¿Por qué los mandatarios tienen errores en prevención y comunicación?

Las comunicaciones del Gobierno nacional, de gobernaciones y alcaldías han sido fatales. Nos hace falta entender que la comunicación es un arma gigante para movilizar a las poblaciones y para que sea favorable tiene que ser bien usada porque lo visual es tan importante como el mensaje verbal, eso se les olvida. Veo dos errores: las imágenes que usan no son llamativas, no captaron la atención y algunas son erróneas. Segundo, hay un afán político de querer calmar las aguas constantemente y dar contentillos. Por ejemplo, en diciembre la gente estaba rebotada y salió el Gobierno a decir que ya había firmado contratos de vacunas y en enero, que ya venían. Muchas de esas comunicaciones se basan en la política, como decir que las vacunas evitan el contagio, repito eso es falso. Eso lo hacen para motivar a que se vacunen, eso demuestra que no somos capaces de decirle a la gente que si usted no se vacuna y le da covid-19 se puede morir, nos queda grande dar ese mensaje real.

¿Qué pasa si no nos seguimos cuidando?

Pues el virus seguirá mutando como pasó en Brasil. Muta cada vez que entra a un cuerpo, encuentra algo interesante y sale. Al virus le damos capacidad de mutar mientras más lo dejamos que se transmita. Los humanos y el virus estamos en una carrera, uno contra el otro. La del virus es simple, solo tiene que pasar de un cuerpo a otro a través del aire. La nuestra es tener vacunas, cuarentenas, protocolos y no dejarlo entrar. Mientras está en el aire no tiene vida, él solo la tiene cuando está dentro del cuerpo humano. En esa carrera de pasar y pasar se va especializando, por eso, su gran ventaja es el camuflaje, es decir, no lo vemos y no sabemos quién está enfermo. Su principal arma es un ambiente donde no se ve. Además, los coronavirus mutan constante, o sea que si la persona logra inmunidad ya esa no le servirá porque el virus ha mutado y lo volverá a enfermar. Entonces si no nos cuidamos corremos el riesgo de tirar a la basura las vacunas porque el virus se va especializando hasta evitar las vacunas.