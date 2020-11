Que el cáncer de pulmón no le quite el aire

Elizabeth R. Rojas

La emergencia sanitaria suscitada por la covid-19 hizo que los pacientes con ciertas comorbilidades tuviesen que extremar los cuidados para evitar contraer dicho tipo de neumonía, la misma que puede complicar los cuadros clínicos. Los que hoy viven con cáncer de pulmón se cuentan en ese grupo.

Luis Fernando* se siente amenazado por el coronavirus. Él, trabajador de la construcción, está a la espera de que le hagan una serie de estudios que le confirmarán si desarrolló el cáncer, de lo que culpa a su vicio de fumar.

"Toso mucho por la noche. Tengo dificultad para respirar y para dormir. Me cansó bastante cuando debo caminar hacia mi trabajo. Es que siempre he aspirado harto polvo en las obras", apuntó.

Y seguramente por su labor, ha estado en contacto con derivados del asbesto, otro condicionante para que aparezca la enfermedad. Eso se suma al riesgo inicial del tabaquismo.

"Donde me coja el coronavirus, fijo me carga. Si en lo normal me falta el aire, no me quiero imaginar si me da eso. Siempre que salgo uso el tapabocas, antes era muy desordenado en las obras y no me cuidaba", subrayó el adulto de 62 años.

Fundamentación

El oncólogo clínico Mauricio Luján Piedrahíta habló del cáncer de pulmón y de esa relevancia que tiene hoy cuidarse en todo sentido, dado el riesgo latente de infectarse por el SARS-CoV-2.

El especialista dijo que el cáncer de pulmón es un tumor maligno que se origina en las células que tapizan los bronquios o los alvéolos: "Esto, mayoritariamente, por el hábito de fumar".

Especificó que si bien ese es el principal factor de riesgo, hay otros detonantes como la contaminación ambiental, la cercanía con el asbesto y su absorción y algunos tóxicos del ambiente.

"Quienes están en contacto con el humo de leña y otros resultantes de la combustión igual están en riesgo, pero eso no es que sea la primera causa. Sin embargo, hay que protegerse".

Dijo que hay ideas del tratamiento de un paciente con la covid-19, por lo que se ha aprendido en este tiempo de pandemia, pero que siguen sin esclarecerse manifestaciones particulares de algunos enfermos.

"Hasta ahora no se sabe muy bien muchas cosas del coronavirus, lo que se ha referenciado a nivel mundial es que el hecho de tener un cáncer o estar en tratamiento (principalmente con quimioterapias) puede aumentar el riesgo de una evolución más delicada", detalló el galeno.

Luján especificó que los infectados por este virus tienen grandes posibilidades de estar internados en las unidades de cuidado intensivo, pero que a este sitio no llegan todos. Resaltó que tiene más riesgo aquel que tiene este cáncer.

"Los cánceres de pulmón se diagnostican en estadíos avanzados, en el tres o cuatro (ver recuadro Las fases). La supervivencia a corto o mediano plazo se ve afectada por ello", enfatizó el experto.

Detalló que hay medicamentos que permiten que un porcentaje de los afectados tengan una supervivencia larga. Agregó: "En el país tenemos disponibles avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, el acceso de la población no es adecuado. Existe aún desconocimiento en los niveles básicos de atención sobre diagnóstico y remisión temprana".

Particularidades

Luján mencionó que este tipo de cáncer se presenta, generalmente, después de los 60 años. Dijo que cuando se desarrolla en una edad previa a esa estimación son casos muy raros.

"En el país se cuentan cerca de cinco o seis mil casos al año, con unas cuatro o cinco mil muertes. Es más frecuente en hombres. En ciertas regiones como Antioquia y el Eje Cafetero hay más incidencia", concluyó.

* El nombre del protagonista de la historia se alteró por su solicitud.

Las fases

Un cáncer, según sus condicionantes y progresión, puede alcanzar distintas fases:

* 0, 1 y 2: Se considerán aún tempranos.

* 3: Localmente avanzados.

* 4: Cuando ya hay metástasis.

Síntomas

El cáncer de pulmón se manifiesta de manera tardía. Estos son algunos signos de que algo no anda bien:

* Tos persistente o que empeora.

* Tos con sangre.

* Dolor en el pecho.

* Dificultad para respirar.

* Sibilancias.

* Sensación de cansancio todo el tiempo.

* Pérdida de peso sin razón aparente.

