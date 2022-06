Por presuntas irregularidades, hospital de Filadelfia se llena de dolores

Diana Vidal

LA PATRIA | MANIZALES

Por presuntas irregularidades en la vinculación del personal médico, la contratación de medicamentos y el manejo del dispensario suspendieron por tres meses a Alejandra Valencia, gerente de la ESE Hospital San Bernardo, de Filadelfia.

Una persona del municipio, que prefiere reserva de identidad, manifiesta: "La gerente fue suspendida por Personería, por irregularidades e inconsistencias, pero no sé quiere ir. La Alcaldía no actúa, ni dice nada".

De igual forma, se aclara en un comunicado enviado por la Personería que la suspensión se debe a que durante este periodo se desarrollará una investigación por "perturbación injustificada del servicio esencial que presta la ESE, así como una afectación sistemática del derecho a la salud

de los filadelfeños".

Germán Bonilla Osorio, personero municipal, expresa: "encontramos que la permanencia de Valencia en el cargo podría poner en riesgo el proceso y permitir que se siguieran cometiendo varias de las conductas que son objeto de investigación. Hemos recibido múltiples quejas. Son más de 40 personas señalando las dificultades para el acceso a la salud".

Usuarios insatisfechos

Gilberto Giraldo cuenta que el problema no solo afecta a la cabecera municipal. "En Samaria no hay médico permanente, ni ambulancia. Las citas médicas externas son muy escasas. Adultos mayores con enfermedades crónicas han muerto esperando una ambulancia", indica.

"Hay sectarismo político por parte del alcalde. Las relaciones no son muy buenas, por lo que no tiene en cuenta las solicitudes que le hacemos. Si no es de su corriente política no atiende ninguna solicitud. Estamos muy insatisfechos", confiesa Giraldo.

Abandono

Rubén Darío Ramírez expresa que el problema del Hospital San Bernardo comenzó hace tres años, "desde que el alcalde de Filadelfia, William Noreña, se posesionó y nombró como gerente a una persona que no es del municipio".

Agrega: "Ya llevamos tres años que este hospital va de para atrás. Hoy (ayer) me asomé y no había un médico en el consultorio. No hay enfermeras. ¿Cómo van a haber enfermeras si no les pagan?".

A la falta de pagos, que de acuerdo con las denuncias de los usuarios del hospital, acumulan cerca de dos meses, se le suma el mal manejo de dispensación de medicamentos.

"Es imposible que los usuarios de La Nueva EPS tengamos que ir por los medicamentos hasta Manizales o hasta Neira. Un omeprazol no lo tiene el hospital. Valen más los pasajes que los medicamentos", relata Ramírez.

Habitantes de Filadelfia piden una gerente que sea del municipio, pues aseguran que la nueva gerente encargada es de Marmato. "Necesitamos una gerente que sea de Filadelfia, que le duela Filadelfia. Llevamos tres años que este alcalde no hace nada por Filadelfia ni por la salud de Filadelfia. Estamos perdidos", lamenta Rubén.

El alcalde, William Noreña, responde ante la denuncia por falta de pagos:

"Estamos en un empalme por suspensión de la gerente. Tengo entendido que el no pago se dio por el tema de la liquidación de Medimas, que golpeó financieramente a todos los hospitales. A pesar de ello, ya están al día con salarios. Deben solo el mes de junio que lo pagan los primeros días de julio".

La defensa de la gerente

Tanto el abogado de Valencia como ella, sostienen que las pruebas fueron tomadas de forma ilegal, y que eso es lo que se está alegando. "La decisión del personero está fundamentada en una visita especial que él hizo al hospital, donde la doctora Alejandra no fue informada de manera previa de cuál era la finalidad de la visita del personero. No se le garantizó el debido proceso y no estuvo representada por un abogado de oficio. Eso constituye una prueba ilegal".

La gerente suspendida de su cargo cuenta: "fui víctima de persecución laboral por parte de la administración, La visita del personero tiene irregularidades y está viciada por esta persecución".

Su abogado, Alejandro Franco Castaño, profundiza: "La alcaldía de Filadelfia no tomó una decisión de fondo, ni dio un trámite definitivo a esa queja por acoso laboral. Aparte de eso, dentro de esas pruebas que aportamos a la Procuraduría se tiene una conversación del alcalde, en donde a inicios de mayo le pedía la renuncia, y no se podía porque estábamos en la ley de garantías".

La Personería aclara

"La medida de suspensión provisional no supone una decisión final sobre los hechos investigados, sino que representa una medida excepcional para preservar la integridad del proceso o a evitar que se afecte posteriormente el ejercicio de la función pública por parte del disciplinable. Bajo esta perspectiva, no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la funcionaria, ni puede considerarse como una sanción. Por lo que la funcionaria goza de la garantía Constitucional de la presunción de inocencia".