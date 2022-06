Poco a poco se dará contratación con EPS promete Supersalud en Manizales

Elizabeth R. Rojas y Diana Vidal

El cierre de la Mesa del Eje Cafetero por la Salud Pública dejó retos para los actores del sistema de la región. Lo anterior porque deben continuar las conversaciones que lleven a mejor término las contrataciones entre las EPS y las IPS.

Al cierre de esta edición, se mantenía un 86% de alianzas entre la red pública local y las EPS receptoras, esas que hoy albergan la población de las recién desaparecidas Coomeva y Medimás. Se pretendía alcanzar un 100%.

El evento, desarrollado ayer en el Hotel Carretero, contó con la presencia de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), del Ministerio de Salud y Protección Social, de alcaldes de las ciudades principales de la zona y sus secretarios de Salud. Se resaltó la presencia de Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud.

Del seguimiento y la sanción

El superintendente instó a la unión con el único fin de beneficiar a la comunidad: "Poco a poco las ESE van a ir contratando con las EPS y los recursos que les lleguen las van a ir aliviando. Si hay que sancionar a quien no cumpla, lo vamos a hacer sin ningún problema. Confío en que la capacidad instalada que tiene Manizales tanto en lo público, como en lo privado, permitirá que los usuarios accedan con calidad y sin restricciones al servicio".

Aristizábal dijo que las EPS que están recibiendo hoy la población no solo son distintas, sino que tienen capacidades y costumbres diferentes, que van a atender a la población y que van a contratar con los hospitales públicos y privados, pagando con oportunidad.

"Espero que las barreras y las malas prácticas las logremos erradicar de nuestro sistema de salud. El problema que tiene Colombia no es del modelo, ni del sistema, es un asunto de actores y eso lo tenemos identificado", dijo el superintendente.

Aristizábal agregó: "En una esquina están los aseguradores, en la otra los prestadores, en una más los entes territoriales y en la última el Gobierno Nacional, pero en la mitad está la razón de ser del sistema que es el usuario. No se puede permitir que a alguien que le diagnostican un cáncer, se le demoren cuatro meses en iniciar un tratamiento. Eso no puede pasar en ningún caso. Mi rol es proteger la vida, inclusive, por encima de otros derechos como lo económico, como el trabajo, etc".

El superintendente llamó a la calma, respecto a futuras liquidaciones que también se reflejen en el sistema de todo el país. Dijo que aún no hay nada en camino frente a Asmet Salud.

"Si se decide algo, se le informará oportunamente a la comunidad. Nuestras decisiones son técnicas, colegiadas, todo después de un análisis profundo del impacto en las regiones. Sabemos de la angustia que producen nuestras actuaciones. Teníamos que tomar decisiones, decisiones que no se podían seguir aplazando", concluyó.

Desde las secretarías de Salud

LA PATRIA conversó con los tres secretarios de Salud de las tres capitales del Eje Cafetero (Pereira, Manizales y Armenia) sobre los problemas y las soluciones ante las liquidaciones de las EPS.

Preguntas

1. ¿Cuál es la mayor dificultad en salud que tiene su municipio?

2. ¿Qué se está haciendo para salir de la crisis sanitaria?

Lina María Gil Tovar, secretaria de Salud de Armenia

1. En estos momentos, Medimás nos deja un problema, que es la liquidación. Hoy ese es uno de los grandes retos que tenemos. Afortunadamente en temas de pandemia y de vacunación joven, el municipio de Armenia ha logrado avanzar de manera importante, por lo tanto empezamos a enfocarnos en el aseguramiento y la calidad de la prestación de los servicios. Creemos que la responsabilidad que hoy tienen los hospitales públicos no la asume en este momento ninguna de las entidades privadas. El hospital público tiene esa misión de atender a toda la población que hoy la red privada no atiende, el habitante de calle, la población indígena, el migrante venezolano. Con los tres secretarios esperamos garantizar la continuidad de los hospitales públicos. Hago parte de la junta directiva del Hospital San Juan de Dios de Armenia y de la ESE Red Salud, que son las más grandes del departamento y la situación es crítica para ambos, con la pérdida de población y con la cartera de la CPS.

2. Acá el papel de la Superintendencia es vital. Desafortunadamente nosotros como Secretaría de Salud Municipal no tenemos hoy las herramientas que nos permitan generar esta obligación o este compromiso de contratar con las diferentes EPS. Esto está en cabeza de la Supersalud, a través de la inspección, vigilancia y control de la CPS. La ESE municipal venía atendiendo 33 mil usuarios de Medimás y, a hoy, solamente ha logrado recuperar 16 mil usuarios. De esta contratación, los demás están en IPS o EPS que no han negociado con las ESE, por lo que estos usuarios están siendo atendidos hoy donde se presentan largas filas y aglomeraciones.

Ana Yolima Sánchez, secretaria de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira

1. Hoy la gran dificultad son las ESE. Salud Pereira, que es nuestra ESE más grande y la ESE primaria, ha tenido cerca de 150 mil usuarios y hoy estamos en 110 mil usuarios. Esa disminución hizo que se entrara en una situación financiera delicada. Estamos solicitando que las EPS, a las cuales fueron asignados esos usuarios que estaban en la EPS Medimás, tengan continuidad de los servicios y de la prestación de esos servicios con Salud Pereira. Entonces que por favor nos ayuden con las ESES públicas y con la red pública, para que se sigan sosteniendo, a través de esa forma financiera.

2. Aquí estamos trabajando en ello. La Superintendencia ha acudido al llamado. Estamos reunidos para mirar cómo podemos trabajar con las IPS que no van y con las CPS que no han contratado con Salud Pereira. En Salud Total estamos pendientes de la contratación de unos usuarios. Se había hecho un convenio dentro de la contratación de cerca a 27 mil usuarios y ahora ya tristemente vemos que solamente va a atender, la ESE Salud Pereira, a 14 mil. Esto sí es un llamado a que las EPS nos apoyen, en la red pública de la ciudad de Pereira. Si no se atiende este llamado la salud no solamente de nuestro régimen subsidiado, sino también contributivo, entrará en caos, dentro de cada una de las de las redes públicas y privadas.

Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de Salud de Manizales

1. El mayor problema es la no distribución equitativa de los usuarios. Hoy estamos viendo hospitales como el General San Isidro prácticamente desocupado y, a Assbasalud, con una ocupación del 20%; mientras tenemos otras clínicas completamente abarrotadas que hacen parte de la red de la CPS del contributivo, quienes no tienen en cuenta la contratación con las ESES municipales y departamentales. De tal manera que esta no adecuada distribución de los usuarios, genera aglomeraciones y congestión en hospitales no públicos. O sea, estamos viendo hospitales privados completamente aglomerados y abarrotados; mientras que las ESES públicas no tienen contratos, porque las EPS del contributivo no están obligadas.

2. Manizales ocupó el primer lugar dentro de las ciudades capitales, porque fuimos la ciudad de menor mortalidad proporcional y la ciudad que más rápidamente reactivó su economía, un acierto muy importante. Del área de la salud de la ciudad hubo muy buena calidad de atención y una dinamización importante en toda la oferta de servicios desde el cuidado básico hasta el cuidado crítico, y donde la Secretaría de competitividad marcó la ruta para poder hacer las inversiones y generar los capitales requeridos para atender la crisis sanitaria.

Desde la Administración Municipal

Ante las posibles soluciones, el alcalde Carlos Mario Marín opinó: "Le proponemos al Gobierno nacional un seguro, qué significa esto, que cuando la CPS desaparezcan haya quien responda, pues las aseguradoras deberían responder por ese bien básico de los colombianos, que es la salud. Lo otro, es que si se van a acabar EPS pues deberíamos entonces tener los pacientes asegurados para poder atenderlos. Lo que le pedimos, es que con esta CPS que se han acabado, nos permitan a nosotros seguirlos operando en el Hospital General San Isidro, porque hemos hecho un esfuerzo enorme desde la red pública de los tres municipios de del Eje Cafetero. Como alcalde he tenido que sacar $15.000 millones de las obras estratégicas de la ciudad, del Cable, de la Ptar y de la malla vial para atender esta crisis. Sin embargo, este problema es de la Nación, porque la salud, la seguridad y la educación dependen de la Presidencia de la República. Son los tres bienes más importantes que deberían entregarnos a los colombianos".

En datos

26 representantes de hospitales asistieron a la jornada; también 7 EPS: Sura, Sanitas, Salud Total, Famisanar, Nueva EPS, Compensar y Comfenalco Valle.

"Los secretarios de Salud, tanto del municipio como del departamento, tienen que estar en una constante verificación de la red. Si una EPS no la está garantizando, se le tiene que hacer un llamado urgente en beneficio de los usuarios": Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud.

"Hemos recibido denuncias de la Clínica Ospedale, por ejemplo, que se estaba colapsando. Ya nosotros nos sentamos con ellos, hay unas mesas de trabajo y tenemos unas visitas de auditoría iniciando julio para ver si los 13 hallazgos, ya fueron corregidos": Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud.