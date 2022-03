Plantón sindical abogó por hospitales públicos de Caldas

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

¡Abajo, abajo, abajo!. La arenga que acaban de leer se repitió ayer, una y otra vez, en la plazoleta de la Alcaldía de Manizales. La entonaron voces sindicalistas que lamentan la actual crisis de la red hospitalaria pública de Caldas. Los manifestantes se reunieron para protestar por las deudas que deja la recién liquidada Medimás y otras aseguradoras, como Coomeva, que se han ido sin cumplir sus compromisos económicos.

A Diego Andrés Valenzuela Naranjo, presidente de Anthoc* - Seccional Manizales, se le vio en la jornada. Con micrófono en mano y moviéndose entre pancartas con distintos mensajes, recordó las preocupaciones del colectivo que representa.

"Como ha sucedido con las liquidaciones anteriores, las EPS cierran y la plata se pierde. Las IPS terminan mendigando los dineros, eso en tratar de recuperar algo de las carteras", subrayó Valenzuela.

A medias

En el mejor de los casos, resumió el presidente, solo les reconocen a las instituciones de salud un porcentaje mínimo de la deuda. Lo demás, aseguró, termina en una cartera castigada, sin nadie que responda por ella.

"Es algo que ha sido repetitivo, ha pasado con otras entidades y seguramente seguirá así. Ya pasó con Coomeva en febrero y este marzo con Medimás. Sucederá lo mismo con Asmet Salud, que es una de las empresas que está vigilada".

Valenzuela aseguró que es prioritario que las autoridades detengan esa pérdida de dineros, que las EPS respondan. Agregó: "No puede la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) estar haciendo la fácil de cerrar las EPS, trasladar los usuarios y dejar afectadas a las instituciones de salud".

Unas pocas

Para el dirigente de Anthoc es muy claro que el Gobierno nacional pretende dejar unas pocas EPS, pero cuestiona y critica ¿qué va a pasar en la red de atención en ese proceso?. En eso incluye profesionales empleados y proveedores.

"No podemos seguir siendo los sacrificados. Se están afectando instituciones de todo el país, no solo de Caldas. En el país el consenso es general, la situación es complicada para todos. No es lo mismo el atender 5 mil usuarios, a pasar a atender 10 mil más. Eso va a afectar la calidad del servicio. Empezando porque la cantidad de médicos que se requieren es distinta, no llaman más y los que están no van a dar a basto", dijo Valenzuela.

Terminada la protesta, algunos sindicalistas sostuvieron una reunión con Carlos Humberto Osorio, secretario de Salud Pública de Manizales. El representante de Anthoc resumió que, desde la Administración Municipal, están tratando de alinear ciertas cosas y que avanzan en las negociaciones con las EPS receptoras de Medimás para no afectar a las instituciones de salud.

* Anthoc: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia.

Preocupados

Amparo Cardona, colaboradora de Anthoc

Están afectando enormemente a los hospitales públicos. Es que salen y se van como si nada hubiera pasado y dejan las deudas, lo que está llevando a las instituciones a la quiebra. Esto es historia y la lista es larga: Caprecom, Cafesalud, Saludcoop, etc. Los políticos y las autoridades en salud no hacen nada para solucionar el asunto. Los usuarios y los trabajadores son los que terminan pagando los platos rotos de todo esto. Estos últimos lo dan todo para que los sigan y los terminan despidiendo, como ya pasó en el Hospital General San Isidro. ¡Eso no se justifica!. Exigimos un modelo en salud sin intermediarios financieros.

Silvio Ocampo, del Comité de Veeduría Ciudadana de Nueva EPS

La actitud de Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud, está causando problemas. Uno es que quedan a la deriva una cantidad de usuarios que tienen estas EPS liquidadas, sin saber qué hacer. Y las entidades que los acogen, por recibir estas poblaciones, terminan desmejorando el servicio a los que ya tenían, a todos. Se limitan a recibir personas, pero el recurso humano para atenderlas sigue siendo el mismo. A esto hay que agregarle las grandes deudas que les están dejando a las instituciones de salud. El sistema tiene muchos problemas: Los medicamentos, las citas con los especialistas, etc.

Moisés Gallego, del Comité Popular de Usuarios

No tenemos salud, no la expropiaron. Eso último desde que salió la Ley 100. Siguen cerrando EPS sin solucionar el problema de fondo, se pone en riesgo lo financiero de las instituciones. Hasta a sus trabajadores se fue debiéndole Medimás. Les adeudan 40 meses de aportes a seguridad y pensiones, 5 años de cesantías y 2 meses de salario. Son trabajadores que han quedado en la calle, sin garantías. Quien se roba el presupuesto de la salud, no debe ser juzgado solo por robo; también por asesinato. Es que ese dinero que no llega a los hospitales, pone en riesgo la vida de los pacientes.

Desde adentro

Jhon Jairo Londoño, vicepresidente de Anthoc y funcionario del Hospital General San Isidro, recordó que su institución está en una condición económica muy difícil. Subrayó que con el retiro de Medimás, la entidad dejó de percibir más de $6 mil millones que ya estaban conciliados.

"Pedimos que las EPS que recibieron la población de Medimás contraten a precios justos. Piensan contratar con tarifas del 2001, lo que sería ridículo y llevaría a la quiebra a los hospitales públicos. Necesitamos el apoyo incondicional de los entes departamentales para que los recursos lleguen", concluyó.