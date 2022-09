Pensionados de la Policía piden una salud con todas las de la ley

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La queja de Gloria Muñoz resaltó este miércoles en el plantón que pensionados de la Policía Nacional realizaron en la entrada de la Clínica La Toscana. En este, con algunos beneficiarios, se quejaron por la atención en salud que les prestan.

Ella, casada con un miembro de la Institución que hoy goza del buen retiro, fue a abogar por su historia y la de una hija, que tiene 21 años. Ella vive con un quiste cerebral y fibromialgia y su hija necesita una intervención maxilofacial desde hace meses.

Muñoz contó que su proceso está estancado por una autorización. A ella le preocupa lo que le pasa, tampoco le valen los medicamentos; pero la tiene más confundida lo de su descendiente.

"Le extrajeron las cordales y quedó con un problema de apertura de la boca, que con fisioterapia ya no se va a solucionar. Necesita una intervención maxilofacial urgente", suplicó.

Esta y otras historias escucharon quienes protestaron en el punto de acceso al centro de atención. Esos dramas subieron los ánimos de los asistentes que estaban decididos a no dejar entrar ni salir a nadie del lugar. Por intervención y gestión de algunos de ellos, tanto usuarios como personal asistencial, siguieron con sus actividades.

En la jornada, los pensionados alegaron que no les autorizan sus tratamientos a tiempo, que hay demoras en la adjudicación de citas con especialistas, que las remisiones a centros de más complejidad son casi un sueño, la falta de fármacos, etc.

Pacto con la directiva

El capitán Carlos Guillén, jefe Unidad Prestadora de Salud Caldas, atendió a los manifestantes, que lo rodearon en segundos. Los instó a una queja pacífica, sin oponerse a las actividades del día.

Guillén escuchó sus requerimientos y explicó algunas acciones que, con aprobación de la dirección, se han ejecutado en favor de la entidad de salud y con la intención de prestarles un buen servicio.

Con la llegada al sitio del coronel Diego Fontal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, lo que fue exigido por los pensionados, todos pasaron al parqueadero de la entidad. Allí sostuvieron una reunión en la que se habló de la crisis, se escucharon más quejas y se pactó una reunión para el próximo martes o miércoles, en sitio por definir.

"Se dejaron consignadas unas decisiones, unos puntos de intereses generales, que mi coronel Fontal se comprometió a tratar con ellos. En la reunión se les mostrará el desarrollo de las peticiones", precisó el capitán.

Diego Galvis, líder de los pensionados, hizo presencia en el sitio y pretende asistir a la reunión de la próxima semana. Él no está muy convencido de que las cosas vayan a cambiar.

"Siempre es el mismo cuento y se llega a este mismo punto, de decir que se hagan las mesas para que esto se solucione. La verdad nunca se ha solucionado nada, solo se generan paliativos, pero no pasa más".

Agregó: "No vemos la intencionalidad, esto viene desde la Dirección de Sanidad. Ya estamos desesperados, la paciencia se nos agotó. Ya no hay espacio para albergar la indignación que tenemos. Es inconcebible la forma en que están vulnerando nuestro derecho a la salud. ¡Estamos peor que las EPS del sistema!".

Aburridos

José William Yepes

Hay un inconformismo en la mayoría de los usuarios en salud. Hay interrupciones en la contratación externa de la Clínica, en lo que tiene que ver al segundo, tercer y cuarto nivel de atención. Se están interrumpiendo constantemente los tratamientos.

José Adolfo Murcia

Queremos un trato digno en sanidad, que cada día está peor. Demoran citas con los especialistas y los procedimientos. Dicen que hay contratación, pero no hay presupuesto, que es como si no hubiera nada.

Diego Bedoya

Le pedimos a la Institución que haya un mejor servicio, en cuanto a autorizaciones, especialistas, medicamentos. Uno para venir aquí tiene que ser braveado, con tutelas, desacatos. Esto no puede seguir pasando. Aquí no nos atienden de caridad, por el servicio nos descuentan.

Carlos Alberto Orozco

No nos están brindando seguridad en los servicios a los que tenemos derecho. Hay pacientes que deben ser atendidos urgentemente y no les autorizan los procedimientos que requieren.