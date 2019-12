Para superar un duelo compartido

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Clemencia tuvo que lidiar con una difícil situación familiar en el 2015. Vivía con su esposo, Vicente, y su hijo, Ricardo, y le anunciaron que sería madre por segunda vez. La alegría le duró poco, perdió al bebé y batalló con su dolor y el de sus allegados.

Ricardo, de siete años, no entendía porqué ya no tendría un hermanito. Le preguntaba a su mamá si él se había portado mal para que ello sucediera. Ella no podía dejar de lado su tristeza para ayudarle a llevar ese duelo personal a su pequeño y buscó ayuda profesional para ambos.

Acompañamiento

Apoyarse en expertos cuando suceden estos casos es una recomendación del psicólogo Héctor Montoya, quien definió el duelo como ese proceso doloroso que se surte tras una pérdida o tras la ausencia de alguien. Explicó que puede ser diferente en cada persona, así como cada quien puede manifestar de forma distinta su miedo, su ansiedad, su culpa, su confusión, etc: "Cada quien vive las etapas de manera diferente, no siempre es secuencial" (ver infográfico El duelo, en fases).

Sobre el duelo también respondió:

- ¿Qué tanto tiempo toma un duelo?

Toma tiempo superar la muerte de alguien cercano, no es fácil. Se cree que entre seis meses y un año. Entre las recomendaciones que se tiene siempre es el hablar del fallecimiento del ser querido con los amigos, colegas, vecinos, familiares, etc. Eso lleva a la persona a no aislarse y esa red de apoyo aporta en menguar la pérdida.

- Cuando muere un hermanito, ¿qué hacer?

Hay que aceptar que el ser querido se fue. Con los niños, por ejemplo, es importante que como padres seamos claros. No hay que negar el dolor propio o negárselos a los niños. Ellos deben sentir que estamos pasando ese dolor. Tienen que tener esa idea de que juntos pueden superarlo.

- ¿Cómo ayudar a los niños a enfrentar y a superar la muerte?

Es posible que los niños tengan preguntas, sin respuestas, que tal vez no expresen. Debemos tener en cuenta ciertas posibles respuestas para cuando digan: ¿Para dónde se fue mi hermanito, mi abuelito o mi papá?, ¿por qué se murió?, ¿qué se siente?.

- ¿El ejemplo en estos casos ayuda?

Sí, la forma en que los adultos lo elaboremos va a ayudar mucho a los niños a resolver el duelo propio. No hay que cambiar las rutinas de vida. Vale seguir acostándose a la misma hora, hay que comer bien, hacer ejercicio, visitar los lugares que con el otro se frecuentaban, tratar de seguir adelante.

- ¿Vale generar espacios de conversación?

Siempre hay que ofrecer oportunidades para que el hijo haga esas preguntas, uno debe darles el apoyo y propiciar el diálogo para que pueda expresar las dudas que tenga. Siempre hay que responder de la manera más sincera posible. Las mentiras aquí no son buenas, no hay que decir que se durmió, que se fue para un mundo mejor, etc. Eso hace que ellos -más adelante- se den cuenta de que se les mintió. Eso no es positivo.

Es mejor discutir con los niños sobre el tema para que se sientan cómodos expresando su tristeza, Cuando es el fallecimiento de los padres es mucho más traumático y altera más el curso del desarrollo de su vida. Sobre todo, para el padre que queda vivo. Cuando es la muerte de un hermano puede ser igualmente difícil, por el haber compartido mucho tiempo con él o por haber desarrollado una relación emocional muy fuerte.

* Los nombres en la historia fueron cambiados por solicitud de la protagonista.

Infografía | LA PATRIA

Tipos de duelo

El psicólogo Héctor Montoya habló de los tipos de duelo:

* Anticipado. Se da antes de que la muerte ocurra. Es una experiencia mediada por diferentes sentimientos.

* Sin resolver. Significa que el sentimiento de tristeza permanece y que, quien lo vive, se niega a resolverlo.

* Crónico. Dura varios años. Se le denomina duelo patológico o complicado. Todo recuerda la experiencia de dolor.

* Ausente. La persona niega que los hechos hayan ocurrido.

* Retardado. El inicio de su proceso se da al cabo de un tiempo. Se le llama también duelo congelado.

* Inhibido. Se produce cuando hay dificultad en la expresión de sentimientos. Se somatiza con algunas enfermedades.

* Desautorizado. Cuando alguien cercano no acepta el duelo de quien lo vive. Se reprimen ciertas manifestaciones.

* Distorsionado. Se califica así cuando quien lo vive tiene manifestaciones desproporcionadas a la situación.