Pacientes renales piden agilizar citas de control

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

María Nohelia Osorio recibió un transplante de riñón hace 14 años y desde agosto del año pasado no recibe de Medimás los fármacos que requiere por su condición. Reside en la vereda San Luis, de Marquetalia, y para reclamarlos le toca viajar hasta Manizales, aunque el traslado ha sido inútil.

"He perdido la ida, con todo y lo que se demora uno en el viaje. Ni en la farmacia ProH ni en la sede de Plaza 51 me dan solución y es uno pagando taxi de un lado para otro", lamentó la mujer.

María teme que se le dañe el trasplante: "Estoy tirada en la cama. Me veo hinchada y he ido a Urgencias del Hospital San Cayetano y no me saben mandar nada. Ya no sé que hacer".

No solo los medicamentos le preocupan a María. Resulta que estaba en tratamiento en Manizales y desde octubre del año pasado tiene pendiente una cita con un nefrólogo. Ahora tiene como fecha el 13 de febrero en Armenia, pero teme que se la cancelen como sucedió en otras oportunidades.

"No me queda fácil pagar los pasajes y eso, la EPS, no lo ve. Soy muy pobre para estar viajando. La situación me tiene confundida. Estoy muy mal, con vómito, desaliento y mareos", argumentó la paciente de 58 años y madre de dos hijas.

Responde

Medimás respondió que la paciente tiene pendiente, además, una toma de muestras, lo que quedó programado para el próximo viernes y que la cita se le adelantó para el lunes en la Colombiana de Trasplantes, en Armenia (Quindío). La EPS puntualizó que la entrega de los medicamentos se hará en el mismo lugar.

La usuaria y sus familiares tramitaban, al cierre de esta edición, en la oficina de la entidad en Marquetalia, lo concerniente a los traslados.

Sobre la situación

Isabel Cristina Ríos, veedora en salud de la Asociación de Pacientes Renales de Caldas, lamentó que trasladen a los usuarios a Armenia para prestarle el servicio (citas y despacho de fármacos), cuando en Manizales hay instituciones acreditadas para hacerlo.

"Los afiliados deben asumir el costo del traslado, cuando hay gente que no tiene cómo hacerlo. Sé de un paciente que hace seis meses no tiene su cita de nefrología y, por lo tanto, tampoco los medicamentos. Denunciamos ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y ante la veeduría nacional de pacientes renales, y todo sigue igual", criticó.

Ríos calificó de triste el hecho de que los usuarios del régimen subsidiado tengan que quedarse en una EPS como ésta y que no puedan trasladarse a otras que prestan un mejor servicio. A la fecha hay, al menos, 25 personas con requerimientos de este tipo en Caldas.

Seguimientos

Anny Ramírez es la mamá de Emiliano, un menor de siete meses que padece insuficiencia renal. La mujer se quejó la semana pasada, dijo que Medimás retrasaba las autorizaciones de citas y de algunos procedimientos.

El niño, comentó la madre, se ha visto muy mal porque tiene un cuadro bacteriano que complicó su situación. Para su suerte, el mismo día de la denuncia le asignaron hora y fecha para la intervención (uretrocistografía).

A mediados de enero, también se reportó el caso de Rubén Darío Hernández Cardona, del corregimiento San Bartolomé (Pácora - Caldas), que espera desde diciembre una cita oncológica, que le permitiría certificar si tiene cáncer en el ojo derecho.

Medimás aseguró que gestiona la cita, con pago anticipado, y hasta hoy no hay respuesta. El Centro Médico Imbanaco y la Fundación Valle de Lili, en Cali; y el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, las instituciones donde podrían envaluarlo.

Por la recuperación

Alex Fernando Martínez, presidente de Medimás, se pronunció la semana pasada acerca del Plan Maestro que le presentaron a la Superintendencia Nacional de Salud para transformar la operación de la EPS en los próximos 10 años, en la tarea de mejorar la calidad del servicio.

"Queremos informarle al país entero que estamos organizados para hacer una recuperación con todos los actores del sistema, para que la EPS sea la que esperamos todos los colombianos", apuntó el directivo.