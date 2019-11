Oficina de Gestión repite en excelencia

Equipo de Salud

A las 9:05 de la mañana de ayer León Alonso Ramírez, del barrio La Delicias, esperaba su turno en la Oficina de Gestión al Usuario en Salud. Portaba unos documentos de la EPS Salud Vida y una tarjeta verde donde se leía Supersalud.

Sentado en la primera fila relató: "Me dieron una incapacidad de un mes por una cirugía en un ojo y apenas la semana pasada fue el control y me enviaron para donde un oftalmólogo". Asegura que la dificultad es que llama al consultorio y le dicen que no están dando citas. "Quienes me operaron deben responder, porque ahora estoy viendo muy mal. Hace como ocho años me la hicieron en el ojo izquierdo y veía claritico, pero se me dañó por el mal que tenía en el otro ojo".

Sobre los servicios que presta la Oficina, Ramírez reconoce que siempre le ha ido bien, por la resolución rápida de sus quejas. Esta iniciativa de la Administración Judicial de Caldas y del Consejo Seccional de la Judicatura obtuvo por segunda vez el premio Excelencia en la Justicia, además de resaltarlo como ejemplo nacional.

Resolución

María Eugenia López, vicepresidenta del Consejo Seccional, dijo que la Oficina ha descongestionado los despachos judiciales desde que empezó a funcionar el 3 de septiembre del 2018. Añadió que en ello fueron fundamentales la Dirección Territorial de Salud de Caldas, las EPS e IPS.

"El objetivo era acercar más al ciudadano a la resolución de su conflicto de salud. Pasa que muchos usuarios desisten de presentar la acción de tutela, porque encuentran la respuesta con nosotros. Otros hacen la gestión en simultánea, pero cuando el juez va a fallar aparece que la solicitud fue resuelta y se declara como hecho superado", mencionó López.

En Caldas , durante el 2017 se registraron 12 mil 496 tutelas; mientras que en el 2018 la cifra alcanzó las 10 mil 166 acciones. Fue el departamento que más número de tutelas por salud recibió en relación con el número de habitantes. En Colombia , en tanto, la suma de estas -para el 2017- fue de 197 mil 655. El año pasado: 207 mil 734.

Gerson Bermont Galavis, director de la DTSC, señaló que recibir tal distinción es un honor que reconoce el esfuerzo que han hecho para garantizarle el acceso a la salud a los ciudadanos.

Desde lo constitucional

Gloria Ortíz, presidenta de la Corte Constitucional, subrayó que la creatividad y las ganas de hacer las cosas bien se notan en el desarrollo de este proyecto, que tiene sede en el primer piso del Palacio de Justicia Fanny González Franco.

"Estamos muy contentos, porque demostraron que la capacidad de hacer justicia está no solo en las decisiones finales de los jueces y magistrados; sino de todas las personas que trabajan por hacer que todo sea equitativo", apuntó.

5 mil 835 solicitudes se radicaron entre el 3 de septiembre y el 22 de noviembre, de ellas el 79% ya cerradas. Salud Vida, Medimás y Asmet Salud, las más denunciadas.

* El 48% corresponde a consultas especializadas, 18% por entrega de medicamentos, 17 % por procedimientos y 8% ayudas diagnósticas.

* 694 son solicitudes de usuarios que residen en otros municipios.

* Alejandro López, barrio Cervantes

Mi suegra tiene problemas respiratorios y necesita un procedimiento en Meintegral, pero le dicen que no le pueden dar la cita porque falta un catéter. Aquí redactaron la solicitud para Sura, me parece un servicio ágil y son muy atentos.

* Luis Ángel Ramírez, barrio Porvenir

Desde que Salud Vida se acabó nos han faltado medicamentos, citas con especialista y controles. Este servicio para mí ha sido muy bueno, en varias ocasiones lo he utilizado.

* Teresa Duque, barrio La Cumbre

He utilizado estos servicios en otras ocasiones, es efectivo. Hoy viene a que me asesoren qué debo hacer para ayudar a unos viejitos que son de Salud Vida, no tienen medicamentos ni controles.

