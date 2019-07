"No hubo sesgo político": Luis Eduardo Céspedes sobre su regreso al ICBF

B. Eugenia Giraldo

La elección de Luis Eduardo Céspedes de Los Ríos como nuevo director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Caldas despertó suspicacias. Al punto de que algunos diputados relacionan esa decisión con su filiación política y el aval de Mauricio Lizcano.

Después de 19 meses del proceso de selección, al gobernador Guido Echeverri Pidrahíta le correspondió la designación final entre una terna compuesta por Raúl Jiménez García, Constanza Rendón Valencia y Luis Eduardo Céspedes, a quien calificó como una persona con experiencia en la dirección del ICBF en Caldas, cuya regional se caracterizó por ocupar los primeros lugares en el ránking nacional.

El gobernador también resaltó el paso de Céspedes de Los Ríos por el Hospital San Félix de La Dorada, lo que aseguró habla bien de él como administrador. Dijo que sacó el Hospital adelante y hoy es una entidad sostenible.

"Consulté con funcionarios de la regional y lo que capto es que tienen muy buen recuerdo de él, sobre todo aquellas personas o unas ONG que trabajaron como operadores del ICBF".

Objetividad

Frente a los señalamientos de ciertos sectores de que esta elección es más política, Echeverri Piedrahíta sostuvo que no consultó el nombramiento y que fue una decisión totalmente objetiva. "Conozco a los integrantes de la terna y sin descalificar a los demás, creo que quien tiene mejores condiciones y resultados para ser un buen director del ICBF en Caldas es Luis Eduardo. No tuvo que ver nada su filiación política".

En entrevista con LA PATRIA, el recién nombrado director sostuvo que el viernes pasado recibió una llamada de la dirección nacional del ICBF en la que le solicitaban documentos para adelantar trámites. Aseguró que se enteró por los medios de comunicación, porque desde el domingo se conoció la noticia por las redes sociales.

Sin sesgo político

Hay que reconocer que sus puntajes en todas las pruebas siempre fueron altos y aunque la decisión final recae en el gobernador, ¿no cree que su elección tiene un tinte político?

En absoluto, no hubo ningún sesgo político. Las pruebas, aunque difíciles, las superamos. Han querido generar un mito sobre eso, pero la decisión del gobernador se da porque conoce cómo fue mi desempeño en el ICBF en su primera administración y aclaro que él no fue quien me escogió en esa ocasión, sino Mario Aristizábal en el 2011.

Pero sí está ligado a un grupo político...

Mi trayectoria profesional y administrativa no deja de ser puramente técnica. Cuando llegué en el 2011 me desempeñaba como asesor de algunos alcaldes y sin incursionar activamente en política me presenté al concurso la primera vez, nunca guiado por algún político. Siempre me han endilgado que pertenezco a un grupo político. Lo que queda claro es que no pertenezco activamente a ninguno, sin perder de vista que tengo alguna afinidad personal y privada con algunos candidatos que todos conocemos.

Fue declarado insubsistente en el 2016, ¿cómo ve su regreso al ICBF?

Regresé porque hice un buen trabajo. Me duele que quieran utilizar esa insubsistencia como si fuera una sanción o una destitución. Nunca fallé y salí con la frente en alto, por eso cuando se abrió de nuevo el concurso me presenté, porque no tengo nada qué esconder, no me robé un peso, no hay una falta disciplinaria ni fiscal. Creo que obró la justicia divina, porque mis acciones nunca estuvieron ligadas al ejercicio de la política, sino a la de la política pública de infancia y adolescencia, a fin de sacar adelante a nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Qué retos tiene ahora?

Seguir consolidando el programa de la Primera infancia, en el que Caldas es pionero con la estrategia de Cero a Siempre. Si bien se ha trabajado fuerte, aún hay dificultades para atacar la desnutrición y por último, el consumo de sustancias psicoactivas que se ha desbordado en los adolescentes.

Jorge Hernán Aguirre, diputado liberal

El gobernador tiene sus motivos. Lo que se espera es que cumpla con todo el rigor, porque alrededor del doctor Céspedes se han tejido algunas dificultades en el manejo administrativo del Hospital de La Dorada. Céspedes llegó a dedo y no podrá negar que es cercano al equipo de Mauricio Lizcano.

Juan Sebastián Gómez, diputado de la U

Respeto la decisión del señor gobernador, era una de las tres personas que podía designar y tiene los criterios suficientes para hacerlo. Para mí todas las designaciones en términos de que son discrecionales del ejecutivo son políticas. No se puede desconocer y sería engañar a la gente decir que esto no tiene que ver con temas políticos.

Declaratoria de insubsistencia

Dentro del Estado es la forma de retirar a un funcionario de libre nombramiento y remoción. Es discrecional y no es un tema disciplinario, que no genera ninguna inhabilidad o incompatibilidad para volver a la entidad.