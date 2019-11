Nahiara, una perjudicada más de Salud Vida

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Nahiara Acosta Cardona, de 17 meses, lucha hoy por su vida. Sufre una enfermedad huérfana (trisomía parcial del brazo corto del cromosoma cinco) y microcefalia. La situación empeoró desde hace dos meses cuando Salud Vida fue intervenida, por eso Geraldine, su madre, batalla con la EPS para que le cumpla con el tratamiento médico que la niña requiere.

Al finalizar octubre, Salud Vida retiró a Nahiara del programa de atención domiciliaria, hoy no le proporcionan los insumos de mantenimiento para la traqueostomía (sonda por donde recibe oxígeno) y gastrostomía (sonda por donde la alimentan) con las que vive; tampoco le hace las terapias físicas y respiratorias, no le suministran los medicamentos y menos la alimentación que requiere para subsistir.

Ambas viven en el barrio Sinaí, en Manizales, junto a la pequeña Emili, de dos meses, y los abuelos maternos. Geraldine no trabaja, porque su primogénita necesita toda su atención. Desde que nació ha presentado múltiples quebrantos de salud entre los que se cuentan varios episodios de neumonía.

La protagonista de esta historia nació con bajo peso y, a los cinco meses, después de una prueba genética, la diagnosticaron con esta rara condición. El desorden cromosómico le produjo algunas malformaciones internas que alteran su comportamiento orgánico.

Preocupada

"La niña no puede comer nada por la boca, porque corre el riesgo de que el alimento se le vaya a los pulmones. Nahiara tiene orden de no reanimación. No me la reciben en ninguna UCI. Fui a Salud Vida para que me arreglaran lo de la hospitalización en casa y nada, que mandaban un correo y todavía lo estoy esperando", contó Geraldine.

La madre señaló que el oxígeno fue lo último que le autorizaron. Indicó que hace meses no le entregan los fármacos esenciales. A la niña, según su madre, le debían dar un medicamento para el reflujo. La leche, que también es especial, se la costean los abuelos paternos.

"Es una niña con alto riesgo de mortalidad y no ven eso. Como ella, necesitando cosas, hay muchas personas y parece que no les importara", añadió la mujer de 21 años.

El caso tiene tutela y dos desacatos. Tras fallar en un primer momento a su favor y de que el cumplimiento fuera parcial, según Geraldine, de un juzgado le respondieron que la EPS envió una carta en la que se justificaba que no tenía cómo responder por nada de la menor y que todo quedaba en manos de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

"En la oficina de acá me ayudaron muchas veces, pero llegaron a un punto que -por seguir órdenes superiores- no pudieron hacer más. Ya no sé qué hacer ni a quién recurrir", concluyó.

A la espera

Al cierre de esta edición, Salud Vida EPS no se había pronunciado sobre el caso de la niña, pese a que se le referenció la paciente. La SNS, en tanto, registró la denuncia y remitió a los funcionarios competentes.

Intervención

Salud Vida EPS estaba por ser liquidada. El Ministerio de Salud y de Protección Social anunció el 14 de noviembre que los pacientes serían reubicados en otras entidades prestadoras del servicio, a partir del 1 de diciembre, esto por las continuas fallas que la institución ha presentado.

Sin embargo, una nueva acción legal deja a estos afiliados en el limbo. Según lo publicado el pasado viernes en el portal de Caracol Radio, por un fallo de tutela de un juzgado de familia de Riohacha (La Guajira) se suspende el proceso de la EPS.

El despacho consideró que la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) omitió el hecho de realizar consultas previas con la comunidad indígena Wayúu, adscrita a la entidad. Se les dio el plazo de 48 horas hábiles para consultarles a ellos si querían permanecer en la EPS o si quieren pasar a otra. Son un régimen especial. Al cierre de esta edición se esperaban noticias.

Instancias internacionales

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Christian Pérez, concejal electo de Manizales, convocó el martes a una reunión en el Edificio BCH en la que le explicó a la comunidad una serie de acciones que emprenderá para defender a los usuarios de Salud Vida EPS en Caldas y Colombia. Se quejará ante instancias internacionales. Al encuentro asistió Tulia Elena Hernández Burbano, personera de Manizales.

Pérez enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington (Estados Unidos), un documento en el que le solicitará a la entidad su intervención, esto para que el Gobierno Nacional resuelva de fondo lo que pasa con dicha EPS.

Seguimiento

Danny Alejandro Londoño García, el paciente que se quejó de Salud Vida ante LA PATRIA la semana pasada, sigue en las mismas condiciones. El ciudadano, de 41 años, permanece internado en Assbasalud de La Enea desde el 28 de octubre. Está a la espera de que lo remitan a una institución de mayor nivel, en la que le realizarían la cirugía que requiere para su fractura en la cabeza del fémur derecho. Tuvo un accidente casero que le produjo la lesión.

Campaña

Mariela Galeano, de 72 años, llegó a la UCI del Hospital Santa Sofía el 22 de octubre pasado. Su estado es delicado por una infección generalizada. Según Sandra Liliana Echeverry, hija de la paciente, Salud Vida EPS no le ha dado los pañales ni las cremas que requiere su progenitora para sobrellevar su hospitalización.

"Mamá está muy mal. Solo responde con movimientos de cabeza, tiene afectado el corazón, es hipertensa. La situación es tan dura que decidí pedir ayuda. Estoy reuniendo la documentación para interponer una acción de tutela", le dijo.

Sandra Liliana, que oficia de cuidadora, le solicitó a la comunidad aportes representados en pañales para adulto talla L y cremas para la irritación cutánea. Los ciudadanos que quieran vincularse pueden comunicarse al 3138940113.