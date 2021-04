Mirada a una UCI con la enfermera Francia

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

En la voz de Francia Helena Botero Ceballos hay una recopilación de frases con las cuales se podría redondear en parte lo que viven las enfermeras que como ella, segundo a segundo durante 14 meses, han visto los lados médico y sobre todo humano de lo que es la pandemia por el coronavirus.

Ella es auxiliar de enfermería, título que logró hace 22 años. Lleva una década como integrante del grupo de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Manizales. La llegada de la covid transformó su rutina, al igual que la de las 13 mil 243 personas que trabajan en atención hospitalaria en Caldas.

Estos son adelantos de lo que Francia Helena comentará más adelante: “Desde muy pequeña nació mi vocación: Mi madre amaba los primeros auxilios”. “La UCI es donde nos enfrentamos a la muerte: Pasar por allí es morir y volver a nacer”. “Ante un paciente covid uno trata de ser positivo, pero siempre están el dolor y la incertidumbre”.

La ciudad y Caldas en general pasan por la situación más complicada por ocupación de camas UCI. La capital llegó a su máxima saturación hospitalaria el martes en la noche con el 97,46%, luego de las siguientes cifras: lunes: 92,37; domingo: 94,92%, sábado: 92,37%. Esto impacta en el total departamental que el martes llegó a 96,4%, algo nunca antes visto y que deja a Caldas con solo 10 camas disponibles paras pacientes covid, enfermedades generales, accidentes y otros.

El comienzo

“Desde muy pequeña mi mamá fue la que me motivó. Le gustaban los primeros auxilios, por ahí empezó mi vocación. Afortunadamente lo logré, soy auxiliar de enfermería, de la primera promoción de Ibontet”.

Vocación

“Más que una profesión es una vocación. Para ser buen enfermero se requiere calidad humana, lástima que ahora la cogieron de negocio, usted siempre va a tener empleo, no como una misión como debería verse”.

Misión

“Las auxiliares de enfermería nos enfocamos en aplicar lo que ordene el médico. Medicación, infusiones de ese medicamento, estabilizar al paciente, tenerlo lo mejor posible, pues la mayoría son intubados, sedados, no se mueven. Hay que hacerles cambio de posiciones porque se laceran, tienen zonas de presión, terapia respiratoria, fisioterapia, aseo personal”.

El concepto

“Cuidado intensivo es donde llegan los pacientes con patologías graves, accidentados con traumas mayores, por heridas de bala, por una riña callejera, cirugías de gravedad, sangrados, personas en shock. Es donde nos enfrentamos a la muerte. Quien entra a una UCI y sale es porque volvió a nacer. No todos se mueren y de eso nos tenemos que pegar para seguir luchando”.

Estrés en casa

“El estrés en casa generó situaciones caóticas. Los niños resultaron muy afectados en lo emocional, motriz y social porque ya no pueden convivir como antes. Hay familias donde no se toleran estar juntos. Aumentó la violencia intrafamiliar al igual que el abuso. El covid no solo fue una enfermedad, fue todo. Cada día está peor, en este momento, estamos más que al 100%, vamos por el 120%, 130% de nuestras capacidades, y eso desgasta, no solo a nivel físico, sino mental”.

Antes de la covid-19

“Llevo 10 años en la UCI del Santa Sofía. Antes del covid, uno sabía que tenía pacientes con patologías graves y más en este Hospital, donde llega de todo. A esas personas graves uno los manejaba, había unos que por algún motivo de salud se tenían que morir, otros se salvan, la lucha era por salvarlos”.

Con la covid

“Con el covid es más complejo. Uno siente más miedo porque cree que todo el que llega se va a morir. No es solo lidiar con ese virus, sino con lo emocional del paciente, que llega frustrado porque lo van a intubar, a sedar. Son cosas emocionales que los afecta a ellos y a nosotras. Eso porque posiblemente morirá, otra familia que no va a tener un ser querido en casa. Por mucho que uno trata de ser positivo, están ese dolor e incertidumbre. Antes un paciente salía rápido,, ahora son 8, 15 o 20 días, o no van a salir”.

Vestuario, antes

“Antes de la covid, uno llegaba de civil o de uniforme diferente al hospital. Adentro se cambiaba por el uniforme normal. El lavado de manos es exhaustivo, gorro y un tapabocas convencional”.

Vestuario, ahora

“Con el covid es distinto. Uno usa un pitufo (uniforme antifluidos) o un overol. Se pone zapatos diferentes, gorro, tapabocas, máscara, gafas y guantes. El contacto con el paciente es mínimo, si se toca es solo con guantes, al igual que las superficies. Fuera de eso, no se puede estar entrando y saliendo. En una UCI uno puede estar tres, cuatro, cinco y hasta seis horas seguidas. El paso de paciente a paciente es muy cuidadoso también con las mismas medidas”.

Salvados

“Cuando alguien sale recuperado de una UCI, uno siente alegría y satisfacción. Es saber que definitivamente vale la pena, a pesar del miedo y de tantas cosas que se pasan por la cabeza. Uno dice vale la pena arriesgarse y seguir luchando, no desfallecer. Uno se da cuenta, ante todo, que existe un Dios, nos dan ganas de seguir adelante. Uno ve en el rostro de los pacientes un pánico, pero va mejorando a medida que van saliendo de la enfermedad. Quedan un tiempo sin memoria, uno trata de volverlos a la realidad, no creen todo lo que les pasó. Empiezan a recordar, se sienten muy agradecidos. Uno se siente feliz de verlos así”.

Un caso

“Hace poco ingresaron a la UCI un papá y su hijo por covid. Primero llegaron con el hijo, y estando ahí vio cuando pasaron con el padre. El hijo se descompensó mucho, su papá es un adulto mayor con comorbilidades. Fueron 15 días duros. El hijo comentaba que, a pesar del miedo, se le olvidó lo que tenía de solo pensar en lo de su papá. Tenía depresión. Últimamente hemos visto en una sala a personas de una misma familia. Por fortuna, el papá y el hijo salieron juntos, fue algo bonito, y eso nos hizo felices”.

La frustración

“Cuando un paciente muere por covid, uno siente que definitivamente la vida se va en un segundo. Es una frustración luego de que luchamos tanto por una vida para al final irse. A veces nos tocan hasta cuatro y cinco fallecimientos, uno se siente devastado, le provoca salir, no volver para no seguir presenciando eso”.

Horario ampliado

“Lo normal son 12 horas de trabajo. Antes eran 200 horas mensuales, es lo normal. Ahora son 230, 240, hasta 256. Se ha triplicado el trabajo. Además, no hay personal, para ser de UCI necesita una preparación diferente. A muchos les da miedo entrar a una UCI. Los que estamos nos hemos tenido que doblar, hay compañeros que se han enfermado, cubrimos esas incapacidades”.

Compañía

“Le da a uno mucho pesar de los pacientes, saber que son hasta 20 días sin ver el sol. Cuando se van mejorando uno trata de sacarlos un poquito, que respiren aire puro. Algunos que cumplen años estando aquí. Es tratar de hacerles más ameno su paso por una UCI. Llevarles dulces, ponerles bombas, tratarlos bien. No dejarlos allá porque tienen covid y se lo pueden pegar a uno. Necesitan trato humano”.

Muy cerca

“La enfermería es fundamental para que estos pacientes salgan, no es solo lo respiratorio en lo que se afectan, también emocionalmente. Dejan la familia, hijos, padres y no saben si van a volver. Una noche trajeron a un señor. Estaba angustiado, no sabía cómo avisarle a su esposa que lo iban a dejar en UCI. Le dijimos que era mejor llamarla y le hicimos una videollamada, eso es triste y quebranta los corazones”.

Muy lejos

“Me conmueven esas familias que llegan de lejos con su ser querido enfermo, de Anserma, Aguadas, Filadelfia o Aranzazu, y no pueden volver a verlos hasta que salgan. Los pacientes quedan sin quien les traiga ropita, cremas, pañales. Nos toca estar pendientes de eso. O lo mismo con gente de escasos recursos en Manizales.

Por apoyo psicológico

“El apoyo psicológico es nulo. Eso es triste. Nos apoyamos el uno al otro, tratamos de apoyar al compañero que vemos mal. Los que somos católicos o cristianos nos pegamos de Dios, de la Virgen o del ser supremo en que creemos. En esa parte mental más bien nos han abandonado. Uno se desgasta más en lo mental que en lo físico. Llegar a la casa, luego de atender pacientes, y ver que en la familia hay enfermos, he perdido dos familiares por covid”.