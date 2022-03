Medimás se despide de Caldas llena de deudas

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El anunció de la liquidación de Medimás EPS en el país deja en Caldas más preocupaciones que buenas nuevas. La determinación de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) plantea un panorama oscuro para las instituciones que le prestaban servicios a su población, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, pues la cuenta es alta y seguirá creciendo.

Es que hasta el 14 de este mes (lunes), según la SNS, las IPS y hospitales tienen que ejecutar las órdenes médicas que estén hasta esa fecha; también las farmacias deben entregar los medicamentos formulados con vigencia a esa jornada. No hacerlo podría hacerlos merecedores de sanciones.

A partir de ese día, afiliados y/o beneficiarios serán trasladados automáticamente a EPS receptoras, en lo que no necesitarán de intermediarios. Eso será menester del Ministerio de Salud y Protección Social (ver recuadro La consulta).

Las cuentas

LA PATRIA conversó con Carlos Iván Heredia, director Territorial de Salud de Caldas, quien está alarmado por lo que se avizora en lo económico para las instituciones de salud departamentales.

"Se afectará considerablemente la red pública del departamento. Son $40 mil 502 millones 732 mil 395 de cartera pendiente hasta el momento. De eso, $16 mil 385 millones se lo deben al Hospital Santa Sofía. Eso afecta al que sea".

Otros hospitales, como los de mediana complejidad, también se verán perjudicados por la partida sin cancelaciones de esta aseguradora. Entre ellos el San Félix, de La Dorada; San Marcos, de Chinchiná; San Juan de Dios, de Riosucio; Felipe Suárez, de Salamina; y el General San Isidro, de Manizales.

"A esos les deben $19 mil 523 millones. A los de baja complejidad, o sea al resto, no les han entregado $4 mil 595 millones", subrayó el médico, que sostendrá hoy una reunión con la SNS en Pereira y a la que asistirán sus similares de esa ciudad y de Armenia. Plantearán soluciones a la crisis.

Total

La cartera total que se le debe a la red, sumando lo de todas las EPS con servicios en Caldas, según Heredia, son $204 mil 593 millones 728 mil 685. De esa cifra, el 20% es a cuenta de Medimás.

"El 30% de la cartera que se le adeuda a toda la red son de EPS liquidadas, dineros que ya no van a recibir. Esos dos porcentajes, que llegan a un 50%, difícilmente se van a recuperar".

Se conoció que en lo corrido del año se han efectuado 211 mesas de conciliación con el propósito de recuperar los dineros pendientes, de las que participan prestadores y EPS, mientras hablan de plata, pero con Medimás -advirtió Heredia- en el 95% de ellas no llegó a acuerdos.

"Se afectará al caldense con todo esto, está en juego la salud de la población. Habrá que esperar qué pasa", concluyó el director.

Desde la comunidad

El concejal de Manizales Christian Pérez, en un live en su Facebook, también se mostró inquieto con la determinación de cierre. Mencionó que en algún momento se creyó que mejorarían, pero que eso solo quedó en intención, lo que llevó a la EPS a convertirse en una entidad con resistencia de los usuarios.

El corporado indicó que el lastre económico y administrativo que trae esta entidad es de años. Se conoce que primero surgió Saludcoop, luego Cafesalud y, por último, estuvo Medimás.

"Llegó con una gran expectativa, haciendo grandes promesas, manifestando que el modelo de atención iba a ser revolucionario, que se iba a tener un acceso adecuado a los servicios de salud, que se iban a garantizar la plenitud de los servicios y eso no se cumplió", resaltó mientras recordaba que hace unos cuatro venía con seguimiento de la SNS.

Sus voces

Luz Estrella González, Filadelfia

Siempre me toca venir a Manizales para que me atiendan, allá solo me ven por urgencias. El servicio suele ser muy lento. Tengo unos medicamentos pendientes desde el 7 de enero y no me los han autorizado.

Fabiola González, Pácora

Perdí la venida desde el pueblo y todos los gastos (unos $150 mil, como mínimo, por el acompañante). De donde tenía la cita de los ojos, que no me quisieron atender, me mandaron para acá (sede Medimás Plaza 51).

Andrés Arango, barrio Solferino

A mi abuela Adiela Restrepo le vienen entregando los medicamentos, pero a veces se demoran. También hay demoras con las citas para ella y las de mi mamá (María Gilma Barrios).

Johanna Williams, barrio Terrazas de la Granja

He tenido inconvenientes, pero me los han solucionado. Ahora tengo un problema con un medicamento No POS, que en la farmacia no me lo quieren despachar.

La consulta

Medimás y las EPS receptoras deberán publicar en sus sitios web y otras plataformas, la nueva aseguradora a la que irá la persona. Dicha información también aparecerá en www.supersalud.gov.co o www.minsalud.gov.co. Quienes no queden a gusto, a 90 días de ese traslado forzoso, pueden cambiar de EPS sin ningún inconveniente.

Población

Según la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Medimás tiene 138 mil 553 usuarios en el departamento. De estos, 26 mil 699 son del contributivo y 111 mil 654, del subsidiado. La EPS deja, tras su liquidación, 1,5 millones de afiliados, en 232 municipios de 14 departamentos del país.

Dineros en lo nacional*

Según la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), una auditoría técnica a la EPS -con corte a noviembre de 2021- evidenció que Medimás tenía activos por $1,7 billones, pasivos por $2,3 billones y un patrimonio negativo de $580.458 millones. Entre enero y noviembre del año pasado registró pérdidas por $16.854 millones.

La SNS subrayó que la EPS no cumple con los indicadores financieros de solvencia, ni de reservas técnicas. Se conoció que, por cada $100 pesos de deuda, la EPS solamente cuenta con 3 centavos para respaldarla.

* Con información de la SNS.