Los pañales que le da Coomeva lesionan la piel de Arcesio

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Los familiares de Jesús Arsecio Carvajal, de 74 años, ven cómo se agravan las lesiones que le aparecieron al adulto mayor desde que Coomeva cambió el proveedor de los pañales que usa.

Padece alzhéimer, párkinson, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), hipertensión arterial, daño vascular y esquizofrenia. Las dos últimas hicieron que perdiera capacidad funcional. También desarrolló incontinencia.

Le solicitaron a la entidad que le proporcione la marca que antes recibía. Alegan que le salieron múltiples úlceras de presión después del cambio.

Su esposa asegura que han encontrado barreras desde que se decretó el confinamiento por la aparición de la covid-19. Su hija, Juliana, mencionó que no ha valido la tutela interpuesta ni los tres incidentes de desacato.

Faltantes

Desde hace un año el servicio para Jesús Arsecio es intermitente, pues le falta completar su fase de rehabilitación: "Tampoco han facilitado la auxiliar de enfermería que requiere. Me quejé en muchas partes (Personería y Defensoría), pero no he logrado que me ayuden ".

Juliana subrayó que cada semana recibe llamadas para preguntar por el caso de Jesús Arcesio, en las que le preguntan qué necesita el paciente, pero que no avanzan. Mencionó que ya no sabe a quién más recurrir.

"Mientras tanto la salud de él se deteriora. Solicito que le cumplan con lo que pide el médico tratante, no es capricho nuestro. Las anotaciones están en su historia clínica. Lo vio un profesional en casa, pero no les fue suficiente y lo tuve que llevar a donde un especialista, lo que -en sus condiciones- no es fácil", aseguró.

Esto no es solo por su papá, advirtió Juliana, contó que como él hay otros pacientes que viven situaciones similares y hasta peores. “Tal vez la EPS solo pensó en abaratar costos y no en el bienestar de los usuarios”.

En proceso

LA PATRIA contactó a Coomeva y se reportó el caso. La entidad respondió que al paciente nunca se le ha faltado con el despacho de los pañales y que no se podría aprobar la marca exigida por la familia, dado que es muy costosa.