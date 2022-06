Llueven quejas en jornada por la salud

DIANA VIDAL

"En el 2020 o 2021, no recuerdo, me fracturé las costillas y la cabeza. Unas neuronas se me murieron y a raíz de esto se me olvidan las cosas, cambio de voz, pierdo la memoria, duermo todo el día y toda la noche", relata Jhon Jairo Román Acuña.

Jhon Jairo tiene 58 años y vive en el barrio Caribe, Segunda etapa. Ayer, en horas de la mañana, atendió el llamado de la Defensoría del Pueblo a una jornada en la Universidad de Manizales. Se dirigió allí con el propósito de denunciar lo que considera falta de servicios oportunos de la Clínica de la Policía, en La Toscana.

La actividad en la U. de Manizales corresponde a una brigada de salud promovida en 42 regionales del país. "Hemos invitado a IPS, EPS, directores de salud, La Territorial, la Supersalud, al Ministerio de Salud, a los veedores, a las juntas de acción comunal y a las personas que tengan dificultades, ya sea por citas, medicamentos o cirugías", expresa Álvaro López Carnedas, defensor regional para Caldas.

Jhon Jairo continúa con sus clamor. "El médico me manda exámenes, valoraciones con especialistas, y la clínica nunca contesta oportunamente a esta petición. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué hace la clínica con los usuarios que padecemos estos problemas".

Al igual que él, decenas de personas se dieron cita entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. para buscar una solución a sus requerimientos en salud. Entre ellas, Gloria Inés Castillo de 50 años. Vive en el barrio Peralonso, es usuaria de la EPS Saludtotal y desde el año pasado espera la extracción de unos miomas. Cuenta: "En abril me vio el ginecólogo y me dijo que tenía un mes para que me llamaran, porque mi caso era prioritario y urgente". Han pasado dos meses y Gloria sigue esperando la llamada, según asegura ella. "Mando correos electrónicos con estas órdenes que me enviaron y no me dan ninguna respuesta", concluye.

Cansados de esperar

La espera y la falta de respuestas son el común denominador en los afiliados a las EPS. Jhon Jairo relata que está agotado de no hallar soluciones. "Vine a la Defensoría porque estoy cansado de ir a todas las entidades que rigen a las EPS y no encontrar respuesta".

Como ejemplo, menciona la situación de su esposa. "Mi señora salió en el 2002 de la Policía. Tiene un problema en las venas y esta es la fecha que no se lo han solucionado. Me tocó comprarle unas medias ortopédicas que le recetó un doctor particular, porque ella lloraba de dolor en las piernas. Esta es la hora que la clínica no ha hecho nada y el director menos".

La falta de respuesta también es el caso de Gloria Gómez y su hija. "Llevo tiempito en la EPS detrás de la junta médica y nada, entonces vine a ver si me colaboran, porque sí me urge", expresa.

La hija de Gloría tiene 18 años, nació con el paladar hendido, y desde entonces la han sometido a varias cirugías. En su última consulta, en el Hospital Infantil de Manizales, le informaron que debido a la cantidad de cirugías y al grado de cicatrización, debían realizarle otra intervención. Pero, es la junta médica quien debe tomar la decisión final del caso. Aún no hay respuesta.

"La niña ya entra a la universidad y me da temor porque no habla bien. Necesito una cita urgente con la junta médica", anota la madre.

Inconformidades y engaños

Andrés Felipe Alzate es habitante del barrio El Bosque y usuario de la Nueva EPS. Se acercó para expresar su inconformidad con los entes del Gobierno.

"Fui engañado, tuve un accidente laboral y la empresa no me quiso reconocer los perjuicios. Me dijo que aceptara una conciliación y al aceptar perdí el beneficio al tratamiento médico y a las incapacidades. Por aceptar una conciliación llevó cargando un peso que no merezco. Estoy buscando que se me defiendan mis derechos por medio de un abogado o una tutela, si es posible", narra el afectado.

La empresa a la que se refiere es una constructora de Pereira. Expone que hace tres años hizo la conciliación con esta y, aunque la EPS le cubre los gastos médicos, perdió el pago de incapacidades y perjuicios ocasionados por accidentes laborales.

La tarea

El defensor regional para Caldas agrega: "El trabajo es concitar a las entidades, estamentos y al Ministerio a que miremos cómo debemos desarrollar las actividades, de la mano, interinstitucionalmente, para que no sea ver y dejar pasar, sino ver y solucionar. Esa es la principal tarea desde la Defensoría".

A parte de la invitación a los organismos de salud, la Defensoría eligió como tema central de la jornada la salud mental con enfoque en el matoneo escolar. El defensor anota que es un tema que no se debe dejar pasar y en el que están trabajando para que los colegios y rectores lo tomen como un tema serio y no de cumplimiento.

En la Defensoría se atienden temas de justicia transicional, víctimas, género, colectivos LGBTQ+, del PAE, de la alimentación en las cárceles. "La Defensoría trata de atender la mayor cantidad de personas y busca darle soluciones colectivas a su temática", precisó López.

No hay protocolo especial para atender los casos, y no se necesita cita previa. Las oficinas están ubicadas en los pisos 6, 7 y 8 piso del edificio Banco Ganadero, al frente de la Gobernación.

Cuando se llega a la Defensoría no se interpone una tutela inmediata. Se trata de dar una solución en 48 horas. Si en esas 48 horas no hay solución, se busca la tutela.