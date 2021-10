La vida después de una enfermedad terminal

Diana Vidal

Después de 40 años, Ángela Rosa López no se podría encasillar en un único oficio. La vida la ha moldeado conforme a las circunstancias. Fue artesana, comerciante, asesora de ventas, y hoy la enfermedad de su madre (Mercedes Herrera Giraldo) la ha puesto como cuidadora de tiempo completo.

Mercedes es una muestra de la palabra resistencia. Cuando le diagnosticaron cáncer, hace un año, los médicos no le dieron noticias favorables, pues ya estaba muy avanzado y había hecho metástasis en varias partes del cuerpo. Además del dictamen médico, Mercedes confiesa que su madre en un sueño le notificó que se iba a morir: "Yo tengo en mi vida una condición que Dios me regaló y no se la regala a todo el mundo. A través de sueños he visto muchas cosas que le han sucedido a mi familia y a mí. Una noche me soñé precisamente con mi mamá, ella me preguntó: '¿si su esposo vuelve usted lo recibe?', y yo le dije: sí mamá, claro, ¿por qué no lo voy a recibir?, a lo que respondió: 'el día que su esposo quiera volver a la casa yo me voy a morir', pero ella ya estaba muerta. Cuando mi esposo volvió a la casa, me empezó la enfermedad y el 8 de octubre del 2020 cuando el médico me dijo que ya no había nada que hacer recordé el sueño y lloré mucho, por la impresión de que se estaba volviendo realidad".

Desde entonces la vida de Ángela dio un giro de 360º. Dejó su trabajo para dedicarse 100% al cuidado de su madre. Esto no solo implicó un cambio en la rutina, sino un cambio en la economía del hogar.

"Antes pensaba que tenía que trabajar para conseguir recursos para contribuir en el sostenimiento de mi hogar, pero cuando llegó la pandemia me preguntaba, uno se mata trabajando para la familia y, ¿el tiempo de calidad dónde queda? Seguido de eso, llegó la enfermedad de mi mamá, entonces dije: 'Necesito los recursos económicos, pero para mí la salud es más importante, y en este momento mi mamá necesita quien esté con ella todo el tiempo. Hable con mi esposo, con mi hija, que también trabaja, y gracias a Dios ellos han sido muy conscientes, me han ayudado muchísimo y se han esforzado más por colaborar en la casa".

Cuidados

Para la familia López Herrera recibir la noticia fue un choque duro porque Mercedes estaba relativamente sana. Nunca se imaginaron que un dolor en la pierna terminaría siendo cáncer. Ángela no sabía si este proceso podía ser largo o corto, pero era consciente de que demandaba mucho tiempo. Había que ir a citas, quedarse en el hospital; estar pendiente de las vitaminas, las medicinas y del cumplimiento de la dieta.

Luego del diagnóstico, a Mercedes la mandaron a radioterapia porque tenía una lesión grande en la pierna derecha y no se podía levantar. A Ángela le tocaba bañarla sentada y transportarla en silla de ruedas. Meses después le tocó prácticamente enseñarle a caminar. "Ahora está mucho mejor, es más independiente porque se baña sola, se viste, se organiza y come sola. Pero sí o sí necesita el acompañamiento todo el tiempo porque a veces tiene problemas de memoria, hay cosas que se le olvidan. También está el riesgo de una caída porque no pude caminar derecho", agrega.

Si bien, Ángela es responsable de los cuidados de su madre, manifiesta que todo el proceso ha sido empírico y basado en la experiencia de otras cuidadoras. Sumado a esto a Mercedes siempre le gustó cuidar enfermos, dicen que es algo que se lleva en la sangre. "Me dediqué a analizar lo que ella necesitaba. Cuando requería algo trataba de estar ahí para conocerlo, porque es un proceso nuevo. Al comienzo lo más difícil fue ayudarla a sentar, me costó mucho dolor en la espalda y la cintura, porque cuando no se tiene capacitación hay fuerzas que no saben hacer, como ayudar a sostenerla. Esto es un aprendizaje empírico. Creo que hasta ahora lo he hecho bien y lo he sabido sobrellevar".

Los familiares cuentan que aunque el diagnóstico no es el mejor, la actitud con la que lo han sumido ha favorecido mucho su situación. Ahora tratan de aprovechar el tiempo y gozar de la calidad de vida con la que cuentan en este momento.