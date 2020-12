La tildaron de sospechosa para coronavirus y era negativa

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Una llamada telefónica que recibió una ciudadana* de 48 años, residente en un sector contiguo al Parque de la Mujer, en la que se le catalogaba como sospechosa para la covid-19, la dejó más que sorprendida y cuestionando el proceso que siguen las autoridades en salud.

Asegura que la contactaron del Ministerio de Salud y Protección Social a cuatro días de haberse efectuado una prueba voluntaria, la misma que se hizo para descartar y segura de que no había tenido contacto estrecho con alguien que tuviese la neumonía de Wuhan.

"No había ni salido el resultado de la prueba, fuera negativo o positivo, y me estaban indicando que yo era un riesgo para otros. Me dijeron que debía quedarme en la casa por los 14 días que recomiendan", puntualiza.

Ella decidió practicarse el procedimiento, dado que quería la certeza de estar sana. Una comitiva llegó al edificio en el que vive, efectuó una encuesta a los habitantes del mismo y horas después tomaron las muestras.

"La llamada de entrada asusta. Lo primero que me dijeron fue 'a usted la tenemos reportada como sospechosa'. Pensé que alguien me había reportado como contacto estrecho, por lo que me preocupé. Dijeron que necesitaban explicarme el protocolo y todas las medidas que debía seguir", detalla.

En los segundos que le siguieron a la llamada, dice la usuaria, comprendió que todo era por el examen que se había hecho sin recomendación médica y para protegerse a ella y sus familiares, no porque fuera sintomática.

"Me dijeron que de esa forma la reportaban como sospechosa, por lo que respondí que eso debían informárselo a la persona antes de la toma y no después. Es que ser sospechoso debe ser sobre bases reales y no sobre supuestos. Así la información no es real".

Una llamada similar recibieron los progenitores de la mujer, que también se practicaron dicho examen. Su madre tiene 72 años; mientras que su padre 83. Por fortuna todos salieron negativos para la neumonía de Wuhan.

"Esa no es la manera de registrar datos. Es que esas pruebas, hechas a tanta gente en la ciudad, terminan en cifras y porcentajes que no son ciertos. En un momento de tanta incertidumbre y tanto temor, no es bueno generar más pánico en la población", argumenta.

* El nombre de la protagonista de la historia no se usó por su solicitud.

Desde el Ministerio de Salud y de Protección Social

Al cierre de esta edición, se esperaba el contacto con el Ministerio de Salud y de Protección Social para tratar lo relacionado con la denuncia.

En lo local

Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública, conoció el caso que se plantea en este artículo. Desde su despacho contactaron a la ciudadana y, luego, elevaron la queja a la referente en el Ministerio de Salud y de Protección Social.

Están por verificar con el Centro de Contacto (despacho del que realizan las llamadas a los pacientes) de qué depende ese tipo de clasificación hecha a la protagonista de la historia. Orozco reconoció que esas llamadas son parte de la auditoría que se le está haciendo a la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible).

Juan Diego López, epidemiólogo de la Secretaría, recomendó a las personas -durante el Foro Navidad en tiempo de pandemia, realizado por LA PATRIA- aislarse así no se tenga el veredicto final de la prueba, esto cuando se tengan síntomas respiratorios y digestivos.

Dijo que ahora, cualquier manifestación, hace a la persona altamente sospechosa. Especificó que, dado que la circulación viral en la ciudad y el departamento es alta, cualquiera podría ser positivo por lo que autoaislarse es una excelente opción.

"Hemos visto que el resultado llega a los 8 o 10 días, que llega positivo o negativo. Independiente de eso, si se generó el aislamiento, se generó la protección y la posibilidad de cortar la cadena de trasmisión".