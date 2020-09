La reinfección por coronavirus, una posibilidad

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La noticia de un caso de reinfección por coronavirus sorprendió a los colombianos el pasado 31 de agosto. El suceso nos acercó a lo que enunciaba la Organización Mundial de la Salud: Pacientes que en distintas latitudes habían resultado positivos nuevamente para la denominada neumonía de Wuhan.

El registro del país evidencia lo sufrido por un joven cartagenero, que el 21 de mayo tuvo su primer diagnóstico y que, días después, en una prueba de control, se le notificó que era negativo.

"Sin embargo, tras volver a consultar los servicios médicos hace 10 días confirmaron, a través de otra prueba diagnóstica realizada el 21 de agosto, que una vez más sería portador del virus", se lee en el portal www.bluradio.com.

Explicación

Jorge Iván Marín Uribe, especialista en microbiología clínica y enfermedades infecciosas, habló de la posibilidad de reinfectarse con coronavirus. Dijo que, en este momento, se tienen pacientes en seguimiento, porque se cree que están de nuevo con la enfermedad.

"Hay una posibilidad latente de que los pacientes que hayan tenido coronavirus puedan reinfectarse con la covid-19. Resulta que esta enfermedad está haciendo mutaciones, es decir, está cambiando su material genético", mencionó.

El galeno especificó que las mutaciones de las que se habla tienen que ver con un cambio de las proteínas, que hacen que el material genético sea diferente.

"Esas mutaciones hacen que el sistema inmunológico de la persona no reconozca el virus. Pasa a ser el mismo virus, pero de diferente familia, por decirlo de alguna manera. Eso puede predisponer a que una persona, que se haya infectado por una cepa, se pueda infectar por otra diferente", detalló.

El especialista contó que el 30% de las personas que sufrieron coronavirus no desarrollaron anticuerpos y que no se sabe por qué el sistema inmune no lo hace. Especificó que cuando esto no sucede, las personas están predispuestas a sufrir de un nuevo proceso infeccioso.

"Los que sí desarrollan anticuerpos, no van a generar reinfección por la misma familia de coronavirus. Pero si este muta, cambia su conformación genética, se pueden reinfectar por otra subfamilia de coronavirus".

También respondió:

- ¿La mutación tendría qué ver con un cambio en los síntomas de la enfermedad?

Los síntomas pueden ser exactamente los mismos, ya que estos dependen de la respuesta inmunológica que está generando el organismo.

- En una posible reinfección, ¿a qué grupo etario le va peor?

Las reinfecciones pueden ser muy graves en personas de edad avanzada, que tengan comorbilidades de base. Es decir, si son hipertensos, diabéticos, obesos o tienen problemas pulmonares. La reinfección va a tomar a alguien con un sistema inmunológico muy deteriorado.

- ¿Cuál podría ser el pronóstico de vida de un reinfectado?

Depende de los síntomas que la persona tenga, de la gravedad con que le dé y de las enfermedades de base que tenga. Sin embargo, siguen teniendo una probabilidad de morir del 5%. Una segunda neumonía severa podría no aguantarla el paciente.

- Las mutaciones, ¿en qué cambian el manejo clínico que se le da a la enfermedad?

En nada. Se estaría, en principio, haciendo el mismo manejo.

- ¿Hay la posibilidad de contraer la enfermedad por tercera o cuarta vez?

Sí. Podría pasar lo que pasa con el virus de la gripa y otros. Usted puede tener de cinco a siete episodios de gripa al año. Cada vez puede ser el mismo virus, pero de una subfamilia.

- La comunidad espera ansiosa la vacuna, ¿pero servirá para las múltiples mutaciones?

Solo serviría para una especie de coronavirus. Si el virus empieza a mutar mucho, el medicamento no serviría de nada.

Pasaría lo mismo que pasa con la influenza, enfermedad para la que cada año nos tendríamos que vacunar, esto para actualizar nuestra respuesta a las distintas cepas que van apareciendo.

Igual es importante que aparezca la vacuna para protegernos del actual coronavirus. En cuanto cambie, se tendrán que idear nuevos biológicos para ser usados por la comunidad.

- ¿Seguirán siendo efectivas las normas de bioseguridad?

Es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de prevención. Especialmente el distanciamiento a más de dos metros, no asistir a eventos o actividades con muchas personas o quedarse cuando hay aglomeraciones.

Hay que seguir usando el tapabocas y continuar con el lavado de manos, con abundante agua y jabón, como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así evitaremos la alta circulación del virus.

- De no obedecer...

Si no acatamos las indicaciones, el virus va a seguir circulando en grandes cantidades. Lo que, a la postre, va a ayudar a que siga mutando.

- Se levantaron algunas medidas, pero no se fue la neumonía de Wuhan...

Ahora, más que nunca, debemos usar el tapabocas. En este momento es que debemos fortalecer las medidas de prevención, dado que ya no hay cuarentena ni aislamientos obligados.

El uso del tapabocas o mascarilla y el lavado de manos se nos tendrá que convertir más que en una rutina, en un cumplimiento social de respeto hacia los demás y de autocuidado.

- ¿Falta responsabilidad social?

Hay mucha gente que está tomando esto de una forma muy deportiva y que están asumiendo que esto ya se acabó. El virus sigue estando, los pacientes siguen muriendo. Vale estar muy atentos a eso.

- ¿Cuál es la mejor arma para evitar la enfermedad?

Cuidarnos. Las personas que ya tuvieron coronavirus deben entender que no están libres de contraer de nuevo esta neumonía. Y los que no la han tenido, tratar de que no les dé. No se pueden confiar.

Aporte de la microbiología

"La microbiología clínica es la ciencia que está liderando la investigación frente al coronavirus. Este es un microorganismo que nos obliga a estudiarlo a fondo, enlazado con la inmunología, la epidemiología, etc", conceptuó Jorge Iván Marín Uribe.

El especialista mencionó que esta ciencia evalúa también el comportamiento de microorganismos en el ser humano. Dijo que proyectos de este tipo necesitan todo el apoyo gubernamental para salir avantes en el menor tiempo posible.

"Se tiene que invertir dinero, con miras a sacar medicamentos y/o vacunas con respaldo científico. También se necesitan grupos de trabajo. Las autoridades deben dirigir todos sus esfuerzos, para fortalecer los programas en curso para salir rápido de la pandemia", subrayó.

La aplicación de gel antibacterial, fundamental

"El gel antibacterial es una herramienta muy efectiva. Este coronavirus tiene una capa externa lipídica (grasa), que es muy sensible al uso del alcohol. Los geles que tengan más del 70% de alcohol, hacen que esa capa del virus se rompa o se muera. Debe ser un producto que utilicemos todos los días", apuntó Jorge Iván Marín Uribe.

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Jorge Iván Marín Uribe.