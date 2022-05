La fibromialgia debe dolernos a todos

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

"Las personas que lleven padeciendo por más de tres meses síntomas dolorosos, que van rotando por distintas partes del cuerpo, deben sospechar de que viven con fibromialgia, una enfermedad que se asocia -comúnmente- a la fatiga crónica".

Esa explicación es de Natalia Valencia Gutiérrez, médica egresada de la Universidad de Caldas, especialista en fisiatría. Ella puntualizó que a estos pacientes hoy puede dolerles la cabeza, mañana el cuello, luego la cintura; y ello migrar a otras zonas.

"La persona siente cansancio, ya no tolera hacer la misma actividad de antes. Refieren un patrón de sueño no reparador", dijo la también especialista en Medicina Física y Rehabilitación y Administración en Salud.

Sobre la condición también respondió:

- ¿Qué experimentan los pacientes con esta condición?

Presentan cefaleas, mareo, sensaciones incómodas en los oídos (zumbidos) y síntomas en lo gastrointestinal (diarrea o estreñimiento), lo que también puede cursar con síndrome de colon irritable. Se pueden dar manifestaciones en cualquier sistema del cuerpo. Se asocia también a alteraciones en el estado de ánimo. A veces presentan disminución en el deseo sexual e irritabilidad

- ¿Quién suele padecerla?

Les da más a las mujeres que a los hombres, por lo que alguna vez la llamaron la enfermedad de las histéricas. No es que las mujeres se la provoquen simplemente por que sí. Es que el tipo de función cerebral que tenemos, nos hace más susceptibles a generar ese dolor crónico. Por cada 10 pacientes, solo 3 son hombres y 7 son mujeres.

- ¿Cuál es esa edad de diagnóstico frecuente?

Se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero ahora estamos viéndola -cada vez más- en pacientes más jóvenes. Se están atendiendo niñas adolescentes con el diagnóstico, en casos donde la mamá también la padece y les empiezan a contagiar eso de vivir en un ambiente doloroso. Es muy común entre los 20 y los 45 años.

- ¿Cómo se trata?

El manejo de la fibromialgia debe ser integral. Requiere que estemos muy en conciencia de nuestra alimentación. Es que si consumimos alimentos que producen cansancio o inflamación eso nos va a empeorar el cuadro médico. Afecta mucho la alta ingesta de carbohidratos como la papa, la yuca, el pan blanco, etc, que son muy difíciles de metabolizar. Tampoco son muy positivos los lácteos; la carne de res, que se demora hasta 25 días en ser eliminada; y la de cerdo, que es inflamatoria y alergénica. Igual hay que consumir todo en la justa medida, es que si rechazamos por completo algo vamos a terminar con deficiencias nutricionales. Ahí es donde son importantes las frutas y las verduras que, cuando se comen carne, deben ser acompañantes para degradar esa proteína animal. Es ideal consumir alimentos entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., para terminar haciendo un ayuno de 12 a 14 horas.

- ¿La actividad física ayuda en algo?

El que realicen ejercicio es fundamental, este debe ser con prescripción médica. Es que no pueden, por ejemplo, ir a hacer una clase de aeróbicos, si no estaban acostumbrados, pues esto podría ocasionarles molestias adicionales. Debe ser un ejercicio progresivo, de bajo impacto. La natación, el yoga, los pilates, el Taichí resultan aliados.

- ¿Cómo los ayuda el acompañamiento psicológico?

Una piedra angular del tratamiento de estos pacientes es el acompañamiento psicológico y espiritual. Si bien está claro que no es una enfermedad inventada, si es muy claro el manejo de las emociones. Es que una persona con fibromialgia no va a tener un buen pronóstico si tiene ansiedad o depresión. Es crucial que se les enseñe a autogestionar sus sentimientos y a estar bien, pese a las cargas que puede generar en ellos lo laboral, lo familiar, lo social, etc.

- Lo respiratorio...

Estas personas suelen tener respiraciones muy superficiales, por los dolores que padecen. Y resulta que cuando uno hace respiraciones conscientes (no estamos hablando de meditar), lo que hace referencia a tomar, contener y botar el aire por la nariz (en tiempos de 4 segundos), se mejora la memoria, bajan los dolores lumbares, entre otras cosas.

En el proceso

En el proceso de estos pacientes, según la médica Natalia Valencia, es decisivo el acompañamiento familiar: "No es correcto que se les trate como hipocondríacas, no hay que pensar que se quejan por todo. No hay que estigmatizar a las personas que la padecen. La ayuda no puede ir a tenerles pesar, sino a acompañarlas en el comer mejor, en el hacer actividad física, etc".

De la medicación

Se supo que los medicamentos con los que se trata la fibromialgia tienen acción cerebral. A estos se les conoce como neuromoduladores, pero generan problemas de memoria, lo que resulta un problema más.