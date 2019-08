La espera de María Cristina también es por atención de Medimás

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

María Cristina tiene 26 semanas de gestación, unos seis meses y medio, precisa ella. Hace tres meses se enteró que estaba embarazada.

Desde hace una semana visita en repetidas ocasiones la oficina de la EPS Medimás. Quiere que le autoricen unas pruebas médicas, pero hasta ahora ha sido imposible.

Con su carpeta de documentos y los exámenes sin autorizar, la mujer refleja la preocupación que le ocasiona esta espera. "Me dicen que los pague particular, porque la EPS no tiene contrato para estos servicios. Interpuse una tutela y también acudí a la Oficina de Atención al Usuario en Salud, en el Palacio de Justicia".

En esta última, dicen que debo esperar por lo menos ocho días, porque "Medimás es la que más tarda en responder".

Esta madre cuenta que hace 17 años le dictaminaron epilepsia mioclónica juvenil, lo que según ella, también afecta su embarazo, pero lo más grave estaba por venir.

Barreras

Una opresión en el abdomen bajo la obligó a acudir a Urgencias. Fue a Mi IPS Eje Cafetero donde le dijeron que no tenían ginecobstetra y de allí se fue para el SES Hospital de Caldas".

Le hallaron un mioma y para intentar extraerlo, le practicaron una cirugía. Sin embargo, como está adherido a las paredes y cerca a la membrana donde está el bebé optaron por hacerle un cerclaje -procedimiento quirúrgico durante el embarazo en el cual se realiza una sutura alrededor del cuello del útero- para impedir que el bebé salga antes de tiempo.

Este procedimiento quirúrgico que se practicará durante el embarazo se realiza alrededor del cuello del útero- para impedir que el bebé salga pretérmino.

Le prescribieron reposo y que un perinatólogo la examine, para que con los resultados de una ecografía de detalle fetal verifique el crecimiento del mioma y la posible afectación al bebé. "Esta ecografía es la que necesito que la EPS autorice. Allá me dicen que pague particular y luego me dan el reembolso. Puede que me consiga la plata, pero viene la consulta y no sé qué más exámenes pida el doctor".

"Soy del contributivo y donde mi marido se pase un día sin pagar, no me atienden porque estoy en mora, pero la EPS si me puede dejar todo este tiempo sin los servicios que necesito", concluye María Cristina.

LA PATRIA trasladó esta denuncia a la oficina de comunicaciones de Medimás. Ayer, a las 4:00 de la tarde informó: "Estamos adelantando la gestión porque tenemos agenda muy pronto en Pereira. Le garantizamos el traslado, todo y la señora no quiere. Por eso gestionamos a ver qué prestador de Manizales puede abrirnos agenda en cualquiera de las IPS de la red para que puedan hacerle el examen".

* Los miomas uterinos, también llamados fibromas, son nódulos benignos de la matriz.

* La epilepsia mioclónica es una enfermedad en que hay convulsiones que son como sacudidas rápidas de los brazos o las piernas (convulsiones mioclónicas), convulsiones en que hay rigidez muscular, seguida por contracciones musculares violentas y pérdida de la conciencia (convulsiones tónico-clónicas generalizadas).