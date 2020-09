La doctora María Cristina Florián, de frente con la covid

Óscar Veiman Mejía

Comentario

“Las unidades de cuidado intensivo son unos sitios supremamente dolorosos para el paciente y para las familias”. Lo dice María Cristina Florián, secretaria general de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo.

Reflexión

“Los pacientes son despojados de toda su ropa y un poco de su dignidad para ser sometidos a procedimientos que pueden ser dolorosos, pero necesarios en pro de salvarles la vida”, añade la intensivista, quien lleva 17 años en el Hospital Santa Sofía de Manizales, donde es la coordinadora de UCI.

Esperanza

“La UCI también es el sitio donde se fabrican los milagros, donde entendemos la grandeza y resiliencia del ser humano y por fin comprendemos la frase del famoso escultor Bernnini ´Donde hay muerte hay un nuevo significado´”.

Florián se enfrenta cada día a situaciones que pueden redondearse en estas tres frases iniciales. Ella habló con LA PATRIA sobre la actual emergencia por la covid, cuyo pico en Caldas podría ser en octubre.

- ¿Cómo está el mundo en número de intensivistas?

La percepción siempre ha sido de insuficiencia en el personal de salud para atender la población. El déficit de intensivistas en Colombia es acorde con esta percepción. En el país en general existe menos de 0,4 especialistas por cada 1000 habitantes, la necesidad es cinco a diez veces mayor.

- ¿Cuántos hay en Caldas y cuántos se requieren?

En Caldas hay 14 intensivistas, según la Dirección Territorial, y existen 315 camas de UCI lo cual quiere decir que se requerirían por lo menos el doble de intensivistas para cubrir los turnos de día y el cuádruple si se requiere cubrir las 24 horas.

- ¿Cómo se suple el déficit de estos profesionales?

Existen en el país modelos mixtos, en los que el intensivista se acompaña de otros especialistas como internistas urgenciólogos, cirujanos, anestesiólogos, geriatras o médicos generales entrenados, quienes bajo la coordinación y supervisión del intensivista forman grupos interdisciplinarios para darles atención a los pacientes disminuyendo así el requerimiento de intensivistas que a todas luces es imposible de cumplir.

- ¿O sea que es un grupo humano más grande de lo que se piensa?

La atención en la UCI no es de una sola persona y ciertamente no es de un solo aparato llamado ventilador, es de un grupo altamente entrenado que es muy escaso, se debe racionalizar y no se puede improvisar ni comprar ni echarle la culpa al Gobierno por no tenerlo.

La atención de estos pacientes no solo está en manos del intensivista, líder del grupo, sino que también ese grupo debe estar conformado por personas idóneas que van desde quienes hacen el aseo y deben tener claros los protocolos para que no se contagie el próximo paciente que se acueste en ese espacio físico.

El equipo debe contar con auxiliares de enfermería entrenadas, jefes de enfermería ojalá especializadas en cuidado crítico o dirigidas por una enfermera con especialización en cuidado intensivo, fisioterapeutas o terapistas respiratorias especializadas en UCI o con experiencia en la atención de pacientes críticos. Va mucho más allá. Lo que hace más complejo el asunto, dado que es imposible formar estos grupos en tan poco tiempo.

- ¿Estamos lejos de superar esta emergencia?

La pandemia no se va a resolver prontamente, será hasta que todos estemos inmunizados, por lo que tendremos que aceptar que cada que se infecte un grupo de personas el 80% serán asintomáticos, el 15% requerirán atención hospitalaria y el 5% tendrán que ingresar a UCI. Si somos aproximadamente 48 millones de habitantes en Colombia y se han infectado 758 mil a hoy, podemos ver que nos falta un largo camino por recorrer.

- ¿Qué opina del levantamiento de restricciones?

Dar vía libre para que las personas salgan, acudan a su trabajo y realicen transacciones comerciales es un tema netamente comercial y administrativo que nada tiene que ver con la pandemia. La letalidad y el contagio seguirán siendo los mismos, solo que entre más juntos estemos y menos acato tengamos con las normas de bioseguridad (distanciamiento, uso adecuado del tapabocas, lavado frecuente de manos), dicho contagio será más o menos exponencial.

Esto se está viendo claramente en Europa donde están sufriendo las segundas olas simplemente porque no han querido entender que la pandemia no terminará hasta que estemos inmunizados o en Israel donde tuvieron que hacer nuevamente confinamientos estrictos. Así que no es factible que volvamos a otra normalidad diferente a la que nos ha impuesto este virus.

- ¿Qué tan cercana ve una vacuna?

La vacunación, que si bien es cierto avanza a pasos agigantados, es un proceso que tardara algún tiempo, pues no solo se trata de descubrir un compuesto que genere respuesta inmune contra el virus y sea realmente protector, si no que además se debe asegurar de una manera óptima que no produzca reacciones adversas en nuestro organismo y eso solo se podrá ver a través del tiempo.

Además existirán retrasos como la creación de viales o empaques seguros para dicha vacuna, el trasporte de estas requieren generalmente unas temperaturas extremadamente bajas y en qué guardar esa cadena de frío, eso hará que probablemente se retrase el inicio de la vacunación masiva tan necesitada.

Para concluir, dos frases de María Cristina Florián

Una: “Hemos visto morir personas de edad avanzada, pero también hemos visto morir gente menor de 50 años y hemos tenido pacientes de 20 años que llevan una larga estancia en las UCI a causa del coronavirus”.

Dos: “Los médicos no somos héroes, somos simplemente unos seres humanos con conocimiento suficiente para advertirles a nuestros conciudadanos que es verdad que está muriendo la gente”.

Su labor

Un intensivista es un medico especializado en la atención de pacientes críticamente enfermos. Un paciente crítico requiere monitorización, vigilancia e intervención de personal con conocimiento de las patologías que rápidamente pueden llevar al deceso de un individuo si no se diagnostican y tratan de manera rápida, eficiente y oportuna.