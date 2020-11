“La covid a quitarme la vida y yo a no dejarme”: testimonio de una persona que tuvo el virus

Jorge Iván Castaño y Óscar Veiman Mejía

En Caldas, durante ocho meses, se han contagiado cerca de 23 mil personas con la covid-19. De ellos, se han recuperado 10 mil 396. Uno es el personaje que a continuación narra su experiencia, para lo cual prefiere obviar su nombre, sobre todo, por la discriminación que padeció durante el proceso.

Las cifras de esta nota corresponden a las emitidas por la Dirección Terriorial de Salud el martes en la noche, que suman los totales del departamento, incluida Manizales.

“Empecé a sentir cólicos, al parecer por la vesícula. Pensé que era eso. Fui a Manizales el primer día sin IVA, un viernes, y visité a un hermano en la Clínica Versalles, lo operaron de la vesícula. Cuando terminé la visita, me fui para el Centro a pie por la carrera 23, llevaba tapabocas y alcohol que no me faltaba. En el trayecto hablé con amigos loteros”.

Hombres contagiados: 11 mil 132

Mujeres contagiadas: 11 mil 475

“En la tarde regresé a Neira. Al otro día, sábado, empecé a sentirme maluco, sentí agua en la nariz, algo de dolor de cabeza y muscular. En la tarde no soportaba nada, me encerré en el apartamento y al otro día seguía con esos dolores. Ya sin cólicos, pero sí agua constante en la nariz y debilidad muscular”.

“El lunes no soporté la debilidad, el dolor de cabeza. Me dio fue fiebre, diárrea y nauseas. Mi hijo me llevó al hospital, como a las 4:00 p.m. Los síntomas eran como de covid. Cuando el médico me vio, dijo que ahí no me iban a tratar, porque estaba muy sospechoso. Hubo reunión de médicos. A las 7:00 p.m. me remitieron a Manizales. El médico no dejó que alguien se me acercara”.

“Me llevaron a la Clínica en Villapilar. Una médica me hizo preguntas y ordenó que me llevaran como paciente covid, no a urgencias. Me asusté, porque los síntomas me aceleraban y soy hipertenso por herencia. El médico me dijo: ´Tiene covid señor¨. Al otro día me mandaron una prueba y la enviaron a Bogotá. A los siete días llegó y era positiva, empezó el tratamiento drástico”.

Total muestras: 82 mil 214

Negativas. 34 mil 982

En seguimiento: 24 mil 258

Pendientes: 365

Positivos: 22 mil 608

Influenza B: 1

“Me aplicaron agua mineralizada para poder inyectar antibióticos, me pusieron oxígeno y catéteres. Cada noche las enfermeras me aplicaban una inyección en el estómago como anticoagulante. Fueron dos semanas duras con tanto antibiótico. Empecé a sentir dolor en la espalda y no aguantaba acostado. Me dijeron que era por la covid y que no me podía quedar en esa posición, porque los pulmones empezaban a constreñirse o recoger y eso era lo que lo llevaba a la UCI”.

“El médico me animaba diciéndome: No se deje vencer, respire así, haga los ejercicios para que no vaya a la UCI. Me comentó algo que fue como una puñalada: ´Si usted va a la UCI tiene el 80% de posibilidades de morir´. Me asusté más. Me dediqué a los ejercicios. A los 15 días empecé a mejorar”.

Ocupación de camas UCI: 66,2% (alerta naranja)

Camas UCI disponibles: 182 de 275

“Yo mismo tenía que lavar la ropa en el lavamanos y colgarla en la ventana, como si fuera una cárcel. No dejaban salir ni a la puerta. Entra una enfermera al día, muy protegida, antes se baña en alcohol, rosea el piso en alcohol. Sale de inmediato. En la mañana una enfermera superior lo llama a uno desde la puerta y lo saluda. Seguro es para mirar que sí esté vivo. A las 10:00 a.m. entra un médico, valora y le da más animo”.

Persosnal de salud contagiado: 389

Recuperados: 243 (62,5%)

“Uno oye a la gente que grita, que se lamenta. Uno sabe cuándo la gente muere, porque se siente cuando la envuelven en plástico. Eso es más tormentoso, uno piensa ya está aquí cerca. Cuando llega la enfermera que estaba enseguida, uno piensa que ya trae el covid para mí, justo cuando me estaba aliviando”.

Fallecidos por covid: 438

Fallecidos por otra causa: 78

“Es una lucha mental. Uno se asusta también cuando entran a hacer aseo. Y sigue la espera de resultados de más exámenes. Llega la ansiedad por salir rápido sin dejarse contagiar de los demás vecinos de allí. Cuando a uno lo sacan para un examen, todo mundo le tira a uno la puerta. Lo discriminan, que porque es covid y eso es lo que lo hace sentir a uno más mal, pero a fin de cuentas es una lucha que uno va dando. Duré 20 días en la lucha: el covid a quitarme la vida y yo a no dejarme”.

“Al mes ya estaba mucho mejor. Me pasaron a otro piso a la espera de la otra prueba para la cirugía de la vesícula. Solicité que no me dieran salida hasta tanto no me operaran, porque esos cólicos son muy fuertes. Me bajaron al piso siete. Decidieron pasarme al quirófano y procedieron con la cirugía de los cálculos a la vesícula. Allá me agravé y me llevaron a cuidados intensivos, porque la cirugía se complicó. Me abrieron por un costado y luego tuvieron que colocar una sonda para evacuar sangre tres días. Me tuvieron que abrir el estómago”.

Adultos con otras patologías en UCI: 28,45% (78 camas de 275)

Adultos con otras patologías en cuidados intermedios: 53% (44 camas de 83)

“Cuando desperté vi a médicos y enfermeras que gritaban: ´Despierte, despierte, usted tiene que vivir´. Desperté bien, pero vi preocupado al personal médico. Al segundo día el médico me comentó que con lo del covid yo estaba muy delicado y que había perdido mucho peso casi 13 kilos. Y que la cirugía se complicó, porque la vesícula estaba pegada al hígado”.

Ese fue el proceso que yo viví con dos enfermedades juntas. Antes era un gran deportista y ahora solo puedo caminar, no puedo trotar. Llevo cuatro meses de recuperación. Hubo mucha discriminación para mí y mi familia cuando regresé al pueblo. Solo me queda agradecer a la Clínica Avidanti, porque me trataron muy bien”.

Recuperados: 10 mil 392

Porcentaje de recuperados: 46%