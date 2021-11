Juan Esteban pasó de paciente a médico con la diabetes

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Que Juan Esteban Múnera Benavides, hoy con 25 años, cuente la historia que leerán a continuación -como lo indicó- es un milagro. Hace poco más de 7 años se enteró que era diabético de una forma que casi le cuesta la vida. Su relato resuena hoy que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes.

"Yo no me acuerdo de haber llegado al hospital. Fui 2 veces y me devolvieron y no me hicieron nada. Cuando me llevaron, ya no tenía conciencia. Estuve en coma diabético por un mes. Después de levantarme, estuve hospitalizado otro mes más".

Agregó: "Tuve una reacción autoinmune en el cuerpo, que atacó el páncreas y me llevó a tener unos niveles exagerados de azúcar en sangre. Lo normal es que eso esté entre 70 y 100 (mg/dl), pero la alcancé a tener en 1.630. Pasé de pesar 76 kilos a pesar 32. Estuve intubado mucho tiempo. Superé varios paros cardiorespiratorios y una disfunción multiorgánica. Gracias a Dios hoy no tengo secuelas".

Múnera tiene diabetes mellitus, tipo 1, pero lejos de detenerse por su condición, hoy trabaja por ella. Se graduó como médico y se especializa en atención integrativa y funcional para acompañar a otras personas en el convivir con la enfermedad.

"No la asumo como un castigo, si no como una enseñanza de vida. Debe ser vista como un llamado de atención a que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra salud", apuntó el profesional.

Un abuelo de Múnera era diabético, pero considera que lo suyo no tiene que ver con la carga hereditaria. Cree que lo que vivió, se dio como respuesta a la alimentación colombiana que no es nada saludable: "Arroz, papa, yuca, pasta en cada comida, etc".

El médico señaló que la adaptación a esta nueva condición ha sido un proceso largo: "Desde hace 3 años empecé a dilucidar cómo debe ser la forma adecuada de comer, para un comportamiento metabólico muy bueno, por lo que hoy hablo desde la coherencia", dijo antes de aconsejar sobre la ingesta de alimentos.

A Múnera se le escuchó:

- Crucial...

"Lo fundamental es tener un balance adecuado en la comida. Se debe tener presente que los carbohidratos nos suben el azúcar y esos son los que tenemos que evitar y/o consumir en muy pocas cantidades".

- ¿Cómo comer?

La mitad de nuestro plato, el 50%, deben ser verduras crudas. Cuando las cocinamos, pierden todos los nutrientes y les sacamos los azúcares, que terminan por subirnos todos nuestros niveles. La proteína (vegetal o animal) debe ocupar un 30%. Solo un 10 o 20% deben ser carbohidratos. Estos ojalá sean fríos, porque cuando están calientes suben mucho más el azúcar.

- ¡Busque el equilibrio!

"No es quitar los carbohidratos, pero si hay que limitarlos. Hay que centrar la alimentación en las proteínas y en las verduras. Si agregamos aceites funcionales (de coco, de chía, oliva extra virgen, de linaza, etc), eso nos va a dar mucha energía.

- ¿Cuáles verduras hay que utilizar?

"Las de hojas verdes son muy buenas, pero se debe optar por tener ensaladas que sean variadas en colores. Lo importante es no calentarlas. Cuando lo hacemos, estamos es sacándoles el azúcar".

- Hacia lo sano...

"Todos deberían optar por la comida real. Es decir, nada de paquetes, nada que haya sido procesado, que no venga de fábrica. Es que generalmente eso viene con muchas sustancias perjudiciales para la salud. Azúcares escondidos y conservantes. Tienen que evitar los embutidos, la panadería, las bebidas azucaradas, etc".

- ¿Y las raciones?

"No deben ingerir comida más de tres veces al día. Con hacerlo, lo único que se logra es que la insulina se vuelva más disfuncional y que, cada vez, se necesite más medicación y haya más riesgo de complicaciones. También debe haber un buen aporte de frutos secos como la macadamia, los marañones, de nueces, que aportan muchos nutrientes".

- Entonces, ¿qué hacer cuándo de hambre?

"Muchas veces el hambre corresponde a una falta de hidratación adecuada. Suele aparecer cuando los niveles de agua en el cuerpo van disminuyendo. Se pueden consumir aromáticas de menta, llantén, canela, etc, para poder regular el hambre".

- De los endulzantes...

"No podemos comer miel, panela. Los endulzantes, hasta donde se pueda, se deben evitar. Si se siente la necesidad de hacerlo, debe usarse estevia 100% natural. Es que muchas veces lo que nos venden son productos químicos con solo el 2% de estevia".

- El azúcar, adictiva...

"El azúcar es ocho veces más adictiva que sustancias alucinógenas como la cocaína o la heroína. Dejarla es muy difícil, porque es un proceso de adicción que está instaurado".

- ¡Tenga cuidado con las compras!

"El 80% de los alimentos de los supermercados tienen azúcar. Entonces es muy complicado, porque cuando se va a comer casi que siempre lo que te ofrecen la tiene. Por eso es que una educación adecuada es tan crucial en pacientes con diabetes".

Foto | Cortesía | LA PATRIA

"Se calcula que en Colombia hay un 10% de la población viviendo con diabetes. La cifra está alrededor de los 4 millones de personas. Lo grave es que el 49% de las personas no saben que viven con la enfermedad. Se dan cuenta es cuando aparecen las complicaciones renales, de memoria, hay que amputar miembros, etc": Juan Esteban Múnera Benavides. Encuéntrelo en Instagram como @drjuanmunera.

Sobre la diabetes*

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre). Sus formas:

- Tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil). Se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. "Dependiendo de las veces que coma y de si tiene o no carbohidratos, me debo inyectar insulina. Cuando los tiene, si o si tengo que hacerlo. Si tengo las 3 comidas, como todos, con los 3 carbohidratos, me tendría que inyectar 3 veces. Me las pongo en el abdomen, en los brazos, en la parte posterior o en los muslos", dijo Juan Esteban Múnera Benavides.

- Tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto). Tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

- Gestacional. Corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

* Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Conmemoración

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. La fecha se escogió por ser el natalicio de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto a Charles Best, en 1922. Este día se celebra desde 1991, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Federación Internacional de la Diabetes (FID), en respuesta al aumento de casos y a la amenaza que representa la condición. A ellos se sumó, desde el 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los números

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

* El número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos medianos y bajos que en los de rentas altas.

* Entre 2000 y 2016, se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes.

* Se estima que en 2019 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones y que, en 2012, 2,2 millones de personas fallecieron como consecuencia de la hiperglucemia.