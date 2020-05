INS reporta 7.668 casos de covid-19 en Colombia, Caldas se mantiene con 79

LA PATRIA | Manizales

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó este domingo 423 nuevos casos de covid-19. El país suma 7.668 contagios, de los cuales 1.722 se han recuperado y 340 han muerto.

Caldas se mantiene con 79 casos confirmados, 24 se recuperaron y dos fallecieron, en La Dorada.

"Aclaramos que en el departamento de Caldas tenemos 79 casos positivos para Covid19; los 80 que notificó el INS en el mapa nacional corresponden a un error el cual ya fue confirmado", aclaró la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Los nuevos casos en el país son en Bogotá (114), Meta (86), Barranquilla (49), Amazonas (46), Nariño (44), Atlántico (29), Cartagena (17), Cundinamarca (9), Antioquia (7), Tolima (5), Magdalena (4), Cesar (3), Risaralda (3), Bolívar (2), Valle (2), Santa Marta (2) y La Guajira (1).

Hoy se procesaron 4.199 pruebas. "En Meta y Amazonas, que son cluster, hay 120 casos. Esto hace que suba el ratio, pero también ayuda a enfocar la búsqueda", precisó el INS.

En su comunicado informaron de 16 personas fallecidas:

- Mujer de 64 años en Leticia. Comorbilidades: Diabetes.

- Hombre de 73 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, cardiopatía isquémica.

- Mujer de 44 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes, enfermedad cerebrovascular, desnutrición proteico-calórica.

- Hombre de 73 años en Barranquilla. Comorbilidades: Enfermedad cerebrovascular isquémica.

- Mujer de 64 años en Puerto Colombia (Atlantico). Comorbilidades: Insuficiencia cardiaca.

- Mujer de 83 años en Barranquilla. Comorbilidades: HTA, Epoc.

- Mujer de 84 años en Barranquilla. Comorbilidades: cáncer de mama.

- Hombre de 46 años en Malambo (Atlántico). Comorbilidades: HTA, asma.

- Hombre de 73 años en Cartagena. Comorbilidades: Insuficiencia cardiaca, valvulopatía aórtica, trombosis venosa profunda.

- Mujer de 64 años en Tuluá (Valle). Comorbilidades: HTA, diabetes y arritmia cardiaca.

- Hombre de 76 años en Pereira. Comorbilidades: Enfermedad cardiaca y HTA.

- Mujer de 26 años en Bogotá. Comorbilidades: Obesidad.

- Hombre de 77 años en Bogotá. Comorbilidades: aneurisma aorta abdominal y cáncer broncogénico.

- Mujer de 80 años en Cúcuta. Comorbilidades: Epoc.

- Hombre de 56 años en Bogotá. Sin comorbilidades.

- Mujer de 54 años en Bogotá. Sin comorbilidades.

INS corrigió pruebas no procesadas en Caldas

En el departamento no son 128 sino 12 las pruebas que no fueron procesadas por problemas de temperatura o embalaje y que fueron repetidas para garantizar un diagnóstico confiable.

La DTSC realizó una revisión con el Instituto Nacional de Salud sobre las muestras que no pudieron ser procesadas del departamento de Caldas para aclarar el proceso de integración que se realizó entre el aplicativo SisMuestras y un software interno del laboratorio de virología del INS.



En comunicado enviado por Clara del Pilar Zambrano Hernández, subdirectora técnica laboratorio nacional de referencia del INS, manifestó que “en esta verificación se pudo establecer que se generó un error en el cargue de 116 muestras adicionales al departamento de Caldas, que al verificar no tenían un número de identificación ni nombres que correspondieran a pacientes. Dicho error ya fue corregido, agradecemos a la Secretaria de Salud de Caldas por el apoyo que nos puedan seguir brindando para mejorar día a día la calidad de los datos en SisMuestras” explicó la funcionaria.



La directora de la Territorial de Salud, Jimena Aristizábal López, indicó que en este comunicado se informa al ente territorial que con corte al 28 de abril son 12 las muestras que no pudieron ser procesadas porque no tenían la temperatura adecuada o porque no tenían el medio de transporte requerido “las 12 muestras que no fueron procesadas no quiere decir que no se le hayan entregado al paciente, o que se le haya entregado un reporte equivocado, lo que hacemos cuando nos reportan que una muestra no pudo ser procesada es inmediatamente tomar otra muestra al paciente para ser enviada y tener el resultado oportuno” aseguró la funcionaria.



La directora de la entidad indicó que hasta el 1 de mayo se han enviado al INS 2.333 muestras, incluidas 338 que llegaron del Municipio de la Dorada el día 1 de mayo, las cuales fueron enviadas el mismo día al Instituto Nacional de Salud “estas muestras fueron recepcionadas en condiciones de embalaje óptimas, y están en procesamiento. El departamento de Caldas ha realizado el proceso de referencia al INS con recurso humano debidamente capacitado desde el Laboratorio de Salud Pública y cumpliendo con los estándares requeridos” puntualizó.

La jefe de este despacho se refirió además al Laboratorio de Salud Pública de la Universidad de Caldas, ratificando que se encuentra habilitado por el ente territorial y el INS con todas las etapas de validación que exige la norma para realizar pruebas COVID “nosotros firmamos un convenio interadministrativo entre Gobernación de Caldas, Territorial de Salud, Alcaldía de Manizales y Universidad de Caldas para la compra de reactivos, en total compramos 9 mil kits que alcanzaron para procesar 200 muestras, existe actualmente un problema de desabastecimiento de reactivos a nivel mundial y el ministerio de Salud está haciendo una importación masiva, ya nos anunciaron que mañana llegaban 11 mil reactivos de los que se requieren, pero hacen falta los reactivos de detección para mayor seguridad en el diagnóstico” expresó la funcionaria.