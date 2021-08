Inmunizan empresas contra la covid-19

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

"Fue una gran oportunidad para ayudar a que el virus no se propague. Me motivó a vacunarme, cuidar a mi hija, a mi familia y a mis compañeros, que son mi segunda familia".

La frase es de Lorena Osorio, colaboradora de LA PATRIA, tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en las instalaciones del periódico. Eso sucedió el pasado viernes, gracias a una campaña de inmunización que adelanta Nueva EPS en la ciudad.

Ella y otras 23 personas se beneficiaron con la jornada en la que les inyectaron el fármaco de AstraZeneca. La segunda dosis les corresponde en noviembre: "Hay que crear un ambiente seguro para que, poco a poco, todo vuelva a la normalidad", detalló la mujer de 34 años.

También se favoreció personal de la Panadería La Victoria, de Susuerte, de la Rama Judicial, de Normandy, entre otros.

Y es que esta actividad resultó propicia, en el sentido que evitó desplazamientos de los empleados a los puestos de vacunación que tienen las distintas aseguradoras; y con ello, los permisos y la exposición a la neumonía de Wuhan.

Así funciona

Martha Irene Ojeda, gerente Zonal Caldas Nueva EPS, habló del trabajo que hacen con la población mayor de 25 años en las compañías de Manizales, entre la que piensan distribuir 2.500 dosis, siempre y cuando haya existencias.

"Para nosotros, el capital humano es el motor de la reactivación económica. Las empresas de la ciudad, tienen un número importante de trabajadores. Vimos una posibilidad de establecer una estrategia con buen fin de inmunización", mencionó.

Añadió: "Hay que agradecer al secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, por todo el apoyo para con esta estrategia. Estamos yendo -desde hace unos días- a las empresas a vacunar a los trabajadores, sin importar a qué EPS pertenecen".

Ojeda aseguró que la finalidad es la de mejorar el porcentaje de cobertura municipal de vacunación y tratar de que el virus no se propague. Resaltó que las empresas con el personal inmunizado, tendrán menos colaboradores incapacitados y menos riesgo de que alguien se contagie desde lo laboral.

"El ir a las empresas hace que no se afecten los procesos productivos. Hemos encontrado una gran receptividad para con nuestros equipos vacunadores. Ha sido un trabajo previo, que pensamos desde semanas atrás", subrayó.

Lorena Henao, enfermera jefe Zonal Caldas Nueva EPS, contó que -en LA PATRIA- el personal fue muy receptivo. Dijo que el espacio dispuesto fue óptimo, igual la aplicación de las normas de bioseguridad.

Se conoció que, para las segundas dosis, hay que esperar la disponibilidad de los biológicos. La asignación por departamentos la hace el Ministerio de Salud y Protección Social; mientras que la Secretaría de Salud Pública, lo que corresponda a la localidad.

"De la actividad se hace el reporte a los entes de control, para que faciliten los segundos biológicos", aclaró.

Convencidos

Johana Ramírez Gómez

Me vacuné por mi bebé, por mi familia, por mí y mis compañeros. Hay gente que tiene muchas creencias sobre la vacuna, pero si no lo hacemos arriesgamos a otros. Es una ayuda para nosotros. Yo no me había hecho vacunar, porque cada que uno se metía a agendar la cita ya no había agenda.

César Augusto Espinosa

Me fue bien, no sentí nada. No tuve fiebre o dolor en el brazo. Igual nos explicaron qué efectos podría tener y, en caso tal, cuándo acudir a urgencias. Lo principal de por qué vacunarse es no curar, pero si amortiguar la enfermedad para que no lo impacte a uno tan fuerte.

Virgilio López

Ya me había dado y creía que era inmune. No me quería hacer vacunar, además, por todas las dudas que hay acerca de la calidad y los ensayos clínicos. Al ver que los casos disminuyeron y las muertes también, me motivé a vacunarme. La jornada me gustó, así debería ser. A la gente no deberían someterlas a largas colas.

Alternativa

Nueva EPS tiene punto de vacunación en el Centro Comercial Mall Plaza. Más información en en el mail lorena.henao@nuevaeps.com.co