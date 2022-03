Hospitales públicos de Caldas, unidos por la deuda de Medimás

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La intención que tienen los gerentes de la red pública hospitalaria de Caldas de recuperar los dineros que les adeuda la liquidada Medimás, los llevó ayer a un encuentro que se denominó Una Radiografía a la Salud. Es que el monto asciende, según la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), a $40 mil 502 millones 732 mil 395.

De la reunión que se efectuó en el salón Cumanday, del Teatro Los Fundadores, saldrá un documento con peticiones que será presentado -en los próximos días- a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), despacho que encabeza Fabio Aristizábal. Eso -entre otras cosas- con el propósito de mejorar las arcas de los centros de atención.

Aristizábal hizo presencia virtual en la cita que les puso Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas. El mandatario presidió la jornada, en la que estuvo respaldado por Carlos Iván Heredia, director de la DTSC; y por Mónica Liliana Díaz, de la Asociación de Hospitales de Caldas. Aristizábal pidió que, en el pliego, se le justificarán muy bien los números.

Díaz subrayó el déficit en una cantidad superior a la que se lee inicialmente en este artículo. En una entrevista previa le dijo a LA PATRIA que eran $49 mil 760 millones 714 mil 174, por los dos regímenes. Sus cuentas bordean, según lo escuchado ayer, los $51 mil millones.

En la agenda

Velásquez, que el próximo fin de semana asistirá a la Cumbre de Gobernadores que tendrá sede en Sucre, subrayó que este será un tema de abordaje obligatorio, ya que tiene un impacto fuerte en el Eje Cafetero y en departamentos como Antioquia y Boyacá. A ella asistirán algunos candidatos a la Presidencia de la República.

El gobernador resaltó que sus consignas no serán distintas -de ahora en adelante- a las de gestionar la cancelación de la deuda de la entidad clausurada y a la de pedir una atención oportuna de las EPS receptoras.

"El superintendente estuvo con nosotros, nos escuchó, dio ideas. El documento lo que busca es demostrar a la Superintendencia y a las EPS que llegan, los montos de contratar con la red pública hospitalaria. Esto se trata de generar confianza y de tener un gana-gana", dijo Velásquez; mientras invitaba a las aseguradoras a tener un flujo de caja e instaba a los hospitales a seguir con la mejor atención.

Heredia lamentó la situación que se está viviendo por las deudas para con la red, toda vez que las instituciones venían recuperándose en lo monetario que les dejó la pandemia del coronavirus.

De la contratación, camino a la recuperación, tiene expectativas: "Esperamos que la contratación sea justa entre el asegurador y las EPS, con el cumplimiento de los indicadores y criterios de calidad por parte de las ESE (Empresas Sociales del Estado)" concluyó.

Así lo ven y lo viven

Guillermo Alzate, gerente del Hospital San Antonio (Villamaría)

Quien nos debería defender es el Estado y, en esta oportunidad, nos está consumiendo el propio Estado. Tenemos un problema delicadísimo a presente y a futuro, que con estas decisiones y el incumplimiento de las normas, se tiene la amenaza y el riesgo de cerrar muchos hospitales públicos. Si pasa eso, las entidades privadas no van a estar en condiciones ni en voluntad de atender la gente cómo se debe. Así se va a perjudicar a toda la población. Nosotros hacemos continuas brigadas rurales y seguramente, hasta el campo, no van a ir las EPS que no tienen la infraestructura para las actividades. Medimás le quedó debiendo a la institución cerca de $500 millones, para un hospital que es muy pequeño.

Andrés Mauricio Betancurt Salazar, gerente del Hospital San Antonio (Manzanares)

Me siento apoyado por el gobernador, Luis Carlos Velásquez, que nos acompaña a luchar porque no se pierda toda esa plata de Medimás. Es que cada vez que sale una EPS del mercado, se va debiéndonos esa plata; es poco lo que se recupera. Nosotros, gracias a Dios, no estamos tan comprometidos como otras instituciones que no tienen cómo pagar la nómina. Medimás nos debe $213 millones 900 mil, eso hasta la fecha que operó. Casi todos los afiliados de la liquidada pasaron a Salud Total, EPS que no tenía presencia en el municipio y con la que estamos gestionando los contratos. Esperamos hacer una buena negociación.

Iván Fernando Abasolo Guerrero, gerente del Hospital General San Isidro (Manizales)

Es muy bueno este acercamiento que propició la Gobernación de Caldas, con su Dirección Territorial de Salud, pues muchos hospitales nos sentimos afectados en relación con la crisis que generó la salida de Medimás. Estamos económicamente complicados, porque el 80% de pacientes que atendíamos era de esa EPS. Estamos reorganizando lo contractual, para lo que ya firmamos contrato con Salud Total. Faltan la Nueva EPS y Famisanar. ¡Espero nos vaya bien!.

Wilson Didier Carmona Duque, gerente del Hospital Felipe Suárez (Salamina)

Salimos muy lesionados, porque la liquidación nos deja una deuda cercana a los $3 mil 800 millones. Eso es una cartera bastante importante para nosotros y que lesiona la institución de II nivel del norte de Caldas. Nos vamos a ver abocados al no pago de nóminas, pero ojalá nos acompañen hasta que se estabilice este tema. Había que liquidar a Medimás, pero lo que no es justo es que digan que la deuda creció por anuencia del sector público, cuando hemos denunciado la crisis en las distintas mesas de conciliación que se hacían para recuperar dineros.