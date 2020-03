Gobernación y Terminal, en marcha contra el covid-19

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Las denuncias ciudadanas sobre el presunto incumplimiento de los protocolos de asepsia para prevenir el contagio de coronavirus (covid-19) en la Gobernación de Caldas y en la Terminal de Transportes de Manizales, se hicieron repetitivas durante la última semana en LA PATRIA.

Ayer se visitaron las sedes de ambas entidades para conocer qué adelantos han hecho. Aunque se comprobaron varios avances, aún quedan dudas sobre el control de personas y aseo en algunos buses.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó varios cuidados para evitar la propagación. Se pronunció frente a la posibilidad que tiene el virus de sobrevivir por varias horas en las superficies.

Se conoció que resiste en ambientes húmedos y puede estar activo hasta por tres horas. Por esta razón los lugares deben asearse continuamente. A las áreas comunes como pasillos, mesas, baños, cocinas, oficinas se les debe prestar mayor atención, al igual que a barandas, ventanas, puertas, entre otros, con productos de limpieza que exterminen el virus.

Así avanzan en la contención:

En la Terminal

David Islén Ramírez, gerente de la Terminal, habló sobre las estrategias que implementan. Desde la semana pasada practican tamizajes epidemiológicos a los pasajeros que bajan de los vehículos. Aseguró que lo hacen de manera estricta y no aleatoria como se denunció.

"Hay personal de los organismos de socorro y operativo del Terminal haciendo los controles de temperatura. Tenemos dispuesta una sala de aislamiento (en la que ayer se encontraban dos hombres separados cumpliendo los protocolos) y un espacio donde los viajeros se lavan las manos. Los extranjeros se devuelven a las ciudades de origen", apuntó.

Se mantiene la prohibición de vender comidas preparadas en los puntos de venta. Solo permiten el ingreso de personas que vayan a viajar, sin acompañantes.

La entrada principal cuenta con dos voluntarios de la Defensa Civil, quienes preguntan a los viajeros por su lugar de procedencia y destino. El acceso del segundo piso, al que conduce un puente peatonal, no lo cerrarán. Las personas que desean acceder al Cable Aéreo no pueden atravesar la Terminal.

"Queremos bajar el flujo de circulación para reducir el riesgo. Solo deben trasladarse quienes en realidad lo necesiten. Las empresas trabajan en la higiene de los carros, de manera provisional y terminal", agregó.

LA PATRIA accedió a los parqueaderos de la Terminal, donde se lavan los carros. Algunos conductores destacaron la asepsia vehicular que le hacen a los carros con agua y jabón, para luego aplicar alcohol. Otros reconocieron que no tenían desinfectantes.

La Gobernación de Caldas, por la educación

Alejandro Díaz Ramírez, coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Caldas, sostuvo que el personal que labora en la sede cumple con el autocuidado. La mayoría de empleados ejecuta sus tareas desde casa, por medio del teletrabajo.

"Con los profesionales que tenemos en las oficinas adoptamos los protocolos para el uso adecuado del tapabocas. Solo cuando se tengan síntomas. También frente al lavado de manos y desinfección de los puestos de trabajo", añadió Díaz.

La Gobernación de Caldas dispuso a la entrada y otros puntos del edificio de dispensadores de alcohol glicerinado tanto para sus colaboradores como para los externos. En el palacio amarillo y en el edificio contiguo, el de la Licorera, hacen desinfección de las áreas antes del arribo del personal y a su salida.

"Estamos trabajando de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. En la sede de la Secretaría de Cultura, por la Clínica Aman; en la Secretaría de Deporte y Recreación, por el Parque de la Mujer; y en la de Tránsito, en Villamaría; también se hace un estricto control", subrayó.

Aseguró que hay 19 personas de aseo para las edificaciones del centro. En los otros lugares cuentan con tres auxiliares de servicios generales. Negó que solo hagan limpieza una vez al día como lo dijo una persona que labora en la Gobernación.

"La voluntad y orden del gobernador Luis Carlos Velásquez, quien está en autoaislamiento preventivo, es cuidar por encima de todo la salud de los funcionarios. También invitamos al autocuidado de los espacios personales y herramientas de trabajo. Hacemos los recorridos las veces que sea necesario para evitar que el virus se propague".

Divididos

Dayana Hernández, de La Virginia (Risaralda)

Ahora voy para La Felisa. Me hicieron una encuesta, me preguntaron si tenía síntomas.

Sofía Murcia, de Bogotá

Esta mañana que llegué me tomaron la temperatura y me aplicaron gel antibacterial en las manos. Me preguntaron si tenía síntomas.

Daniela Castaño Orozco, de Manizales

Voy para Medellín. En la puerta me preguntaron para dónde iba, no pasé por ningún otro control.

Juan Esteban Marulanda Rodríguez, de Manizales

Voy para Armenia. Al llegar, me preguntaron a qué venía a la Terminal y me dieron un volante. No le permitieron el ingreso a otra persona que venía a hacer una vuelta, ya que no iba a viajar.

Joan Sebastián López, de Ibagué

Solo me preguntaron si venía con acompañante, pero no me hicieron más controles.