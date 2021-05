Fuerza contra el agotamiento emocional: consejos ante la pandemia, el paro y las noticias falsas

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

Ella trabaja en una fábrica textil en Manizales. Y siente lo siguiente: “con esto del covid, de los paros y de tantas noticias estoy agobiada. No duermo tranquila pensando en cómo amaneceremos mañana”.

La situación es tal que las entidades públicas han creado líneas telefónicas para brindar apoyo. “Paros... pandemia... incertidumbre... “¿Necesitas ayuda psicológica? Estamos listos. Llama a la línea 8932778, donde recibirá primeros auxilios psicológicos. Esos son mensajes de la Gobernación de Caldas y la Dirección Territorial de Salud.

La situación de la empleada, quizá, refleje lo que los expertos llaman agotamiento emocional. Una compañera de ella regresó hace poco a laborar a la misma industria, luego de meses sin empleo y en cuarentena. “Todo esto lo pone a uno un poco tensa, pandemia y paro”.

Las dos coinciden en palabras que redondean el asunto: estrés, ansiedad, desabastecimiento, miedo, noticias con enfermos y muertos. Y concluyen: Incertidumbre. Ninguna ha consultado a un profesional. La primera cree que su mejor ayuda es Dios. Y la segunda sí hablaría con un psicólogo o alguien afín a la salud mental. “Creo que llega un momento en que uno necesita orientación, y conozco gente que la necesita más”.

Diagnóstico

María Isabel Londoño Correa, psicóloga especialista en adicciones y profesional de apoyo en la línea de sustancias psicoactivas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, explica:

* “Desde marzo del año pasado hemos visto dificultades de salud mental, alteraciones del ánimo. Nos tocó cambiar la cotidianidad como lo del trabajo, no podernos abrazar, besar. Ahí empezó a haber una brecha afectiva con las personas que conocíamos”.

* “Se empezaron a generar temor, ansiedad, muchos rasgos de tristeza, de exacerbación. Eso hizo que muchas personas necesitaran acompañamiento psicológico, que buscaran líneas telefónicas para que los atendiéramos profesionales de psicología, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, que han estado en telesalud”.

* “Lo del autocuidado físico es muy importante, la bioseguridad, Eso lo supimos desde los primeros días. Muchas personas tuvieron miedo de contagiarse, que si les daba covid iban a ir a una UCI, se iban a agravar o se iban a morir. No solo había soledad por el distanciamiento con familiares y amigos, también el temor de que alguien se enfermara en casa o nosotros mismos. Se vio aumento de cifras en violencia intrafamiliar, el reporte del 2020 subió más el 170%”.

* “Nos tocó estar 24 horas al día con las familias, conociendo sus cosas buenas, las no tan buenas, llegando a acuerdos, teniendo algunos distanciamientos. Muchos adolescentes y jóvenes nos contaban por medio de la línea departamental que se sentían aburridos, que no tenían nada que hacer, que no se concentraban en clases porque también esa virtualidad no ha sido fácil”.

* “A quienes consumen sustancias psicoactivas las afectó el síndrome de abstinencia, porque no tuvieron acceso rápido como lo pedía su cuerpo. Hubo ideaciones suicidas, intentos de suicidio, deserciones escolares, pérdidas de empleo. No solo en instituciones, también emprendedores se afectaron, lo mismo con lo del paro nacional. Pequeñas empresas obligadas a cerrar por miedo a que pase algo. En la manifestación, hay personas emprendedoras que dicen no puedo más, no tengo pago para empleados y debo sobrevivir. Conozco personalmente de personas que ven como opción única el suicido”.

* “Hay gente agobiada y perturbada por las noticias, por la desinformación de las redes sociales. Estas redes son mal utilizadas para enjuiciar, pelear, juzgar, regañar. También para amenazar y eso genera ansiedad, temor, paranoias. Hay gente que se siente sola y no puede publicar por redes porque los opositores a sus opiniones la tratan mal. Estas redes deberían unir en causas comunes a favor de las personas”.

* “Todo esto ha generado que la salud mental esté débil. Es de los temas vulnerables y está subvalorado. La gente no se cuida, cree que no les pasa nada, que solo a los locos. Cualquiera puede estar a tiempo de detectar algo para ser acompañarlo. En la Territorial de Salud ofrecemos ese acompañamiento, es solo llamarnos”.

Busque ayuda

La psicóloga María Isabel Londoño aconseja lo siguiente:

- En caso de necesitarlo busque ayuda de un profesional de la salud mental y siga el tratamiento que le indique, sin abandonarlo ignorando las recomendaciones que dicho profesional le realice.

- Lleve una vida lo más equilibrada posible, tanto en salud como en su vida social y las actividades que disfrutas hacer diariamente.

- Manténgase activo, entendiendo que no solo debe ser actividad física en un gimnasio, sino también otras actividades como salir al parque, bailar, entre otras, que disfrute. Lo importante es mover el cuerpo.

- Duerma lo suficiente. Se deben seguir indicaciones que nos ayuden a tener un sueño reparador. Por ejemplo, no utilizar aparatos electrónicos una hora antes de dormir, luz apagada, no hacer siestas prolongadas, alimentarse adecuadamente, entre otras.

- Aparte del tiempo diario para relajarse, leyendo un libro, oyendo música, hablando con amigos o viendo el paisaje.

- Lleve una dieta nutritiva y balanceada, teniendo en cuenta sus necesidades de salud física y guiado por un profesional de medicina. Se recomienda no obsesionarse con el peso corporal, tampoco con las calorías que consume, escuche su cuerpo y cuídelo.

- Límite al máximo el consumo de alcohol y drogas, no use medicamentos que no le haya formulado un profesional de la salud específicamente los médicos.

- No se aísle. Pase tiempo con personas de confianza que se preocupan por usted y con las que usted puede conversar tranquilamente sin sentirse juzgado.

- Cuide su espiritualidad, sin importar cuáles son sus creencias religiosas, realice ejercicios de relajación, de meditación y de oración en caso de que los practique.

- Limite el consumo de noticias sobre la pandemia, el paro nacional, entre otras situaciones que usted considere le hacen sentir peor. Si quiere informarse busque medios de comunicación serios y trate de no involucrarse en discusiones por redes sociales. Si es necesario deje un tiempo la interacción en dichas redes, así podrá sentir mejoría en su salud mental.