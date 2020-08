Escuche, no juzgue para prevenir el suicidio

B. Eugenia Giraldo y Luis F. Molina

LA PATRIA | MANIZALES

El confinamiento por la covid-19 hace que afloren situaciones difíciles, que ponen al ser humano en condición de fragilidad.

El jueves en el foro La vida, siempre la mejor salida y realizado por LA PATRIA participaron cinco expertos, entre ellos el psiquiatra Carlos Gómez Restrepo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, quien apuntó que el suicidio es un problema de personas jóvenes, porque es la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años. Añadió que por cada adulto que suicida se calcula hay 20 que lo intentan y recalcó que “son relativamente prevenibles”.

El propósito de este espacio es contar con herramientas para hacerle frente lo que está en juego, la vida.

Oír sin juzgar

Carlos Gómez Restrepo, psiquiatra, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana.

Tener pensamientos y actos suicidas, relaciones interpersonales pobres hacen parte de los riesgos. Existen alarmas como regalar las cosas personales, correlación con consumo de sustancias, hablar o escribir sobre la muerte. Entre los signos de alarma están los sentimientos de abandono por familia o amigos, retraimiento y aislamiento social. Hay que oír sin juzgar y comprender a la persona que lo tiene. Es recomendable ir a un psiquiatra o un psicólogo, hágale saber que no está solo, que las cosas pueden mejorar, además de incentivar las posibilidades de cuidarse a sí mismo.

Por la salud mental

Fanny Bernal, psicóloga, docente de la U. de Manizales

Al principio de la pandemia cuando veíamos las fosas, creíamos que eso no sucedería en Colombia. Hoy estamos cerca. Eso genera miedo y ansiedad. Colombia tiene una salud mental precaria, porque no le ha puesto cuidado. He recibido más de 300 contactos de personas angustiadas porque no saben cómo responsabilizarse de su salud mental. Se habla de la cuarta pandemia; la salud mental en el país. Lo que estamos viviendo es poquito ante lo que va emerger por esta situación. Tener un cuerpo sano es maravilloso, pero tener salud mental y emocional es una riqueza que no tiene precio.

Prevenir es preguntar

Mariana Aranda, psiquiatra de enlace

Es importante no juzgar, mostrar apoyo y orientar a pacientes y familias cuando alguien tiene ideas suicidas, preguntarlo directamente, porque prevenir es preguntar. Si hay cambios, tiene irritabilidad, llora más de lo normal, se siente ansiosa, si no come bien, si ha bajado de peso, no descansa y tampoco tiene un sueño reparador. Estas conductas aumentan ante situaciones como la que vivimos, que generan cambios sociales y económicos, por eso hay estresores que no podemos minimizar. La angustia de contagiarse, afectar a alguien o morir exacerba la salud mental.

Telemedicina

Marcela Tabares, experta en Salud Pública

El suicidio es prevenible si se logran manejar factores de riesgo. Ir al psicólogo o psiquiatra todavía genera prejuicio. Las consultas por videollamada se potenciaron en la cuarentena. Hay factores que complican la parte emocional y no podemos darnos el lujo de esperar por una consulta, por eso se implementó la teleconsulta gratuita, realizada por psicólogos y psiquiatras, no solo para pacientes con patología mental, sino para aprender a manejar las emociones. Nos apoyamos en el grupo familiar. Intentamos garantizar todo el ciclo para que la persona tenga el apoyo que necesita.

Desarrollo sostenible

Felipe Agudelo, psiquiatra infantil y juvenil

La dificultad no es solo genética, también es de brechas sociales y de salud, porque persiste la desconexión entre el prestador y los dispositivos de base comunitaria. Es ahí donde se configura la reducción de los riesgos. Hay una Política Pública de Salud Mental que nos invita a pensar en promoción, prevención, tratamiento integral, rehabilitación basada en la comunidad y en la intersectorialidad. Es valioso lo que se hace para evitar que una persona “logre el suicidio”, pero hay unos factores subyacentes que se deben tratar. Es un territorio de síntomas, especialmente en Manizales.

Tenga en cuenta

Si necesita ayuda llame o comuníquese por WhastApp al 3108807467. En 24 horas se le agenda una cita y tiene atención.