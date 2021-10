En Manizales exponen dificultades para descargar el certificado digital de vacuna anticovid

Julián García y Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA|MANIZALES

Algunos usuarios de Manizales que ya cuentan con el esquema de vacunación anticovid-19 comentan que no han podido acceder al certificado digital.

El documento digital lo presentó el Ministerio de Salud y de Protección Social el 31 de agosto. El aplicativo que lo expide, se nutre de los datos que las IPS deben reportar al PAIWEB 2.0. por cada persona.

Carlos Iván Heredia, director Territorial de Salud de Caldas, ha explicado: "Si el certificado no les aparece aún y lo requieren con urgencia, deben contactar a la EPS y solicitar que suban sus datos al PAIWEB para que pueda descargarlo".

El certificado digital es privado, perteneciente a cada ciudadano y contiene información de su proceso de vacunación.

El Ministerio añade que permite, en caso de ser necesario, demostrar que la persona ya está vacunada y evitar adulteraciones o fraudes de la información, ya que cuenta con un código QR a través del cual se puede verificar su autenticidad, veracidad y confiabilidad.

Una queja

Un joven escribió a LA PATRIA la siguiente situación:

“Tengo mi esquema completo, el cual fue Funpaz la encargada de hacer dicho proceso en las instalaciones de los parqueaderos del Centro Comercial Cable Plaza... Resulta que esta entidad no ha procesado vacunas en formato digital, o sea, no han radicado los esquemas en la página de Mi vacuna, por lo que no podemos tener acceso al certificado digital... Solo tenemos un pedazo de papel escrito a mano, el cual se puede falsificar en cualquier parte y por ende no tiene validez al momento de hacer algún trámite en el cual se exige la certificación digital”.

La respuesta

Orlando Ríos, gerente de Funpaz, IPS que hace la vacunación en el Cable Plaza, manifestó que su IPS tiene unas dificultades tecnológicas para inscribir el personal en la plataforma Web MiVacuna. “Solo hay dos horas en el día para realizar el cargue de la información y en ocasiones la plataforma se cae. Ninguna IPS del país está al día con estos registros".

Añadió que la IPS cuenta con cinco personas que suben la información a MiVacuna. En lo corrido de este año han aplicado 40 mil dosis de los laboratorios Moderna, Astrazeneca, Sinovac y Pfizer, en la población priorizada mayor de 18 años y de 12 años en adelante con comorbilidades.

Otra queja

Una joven expuso:

“Por razones laborales pude vacunarme antes de lo esperado, la segunda dosis de Pfizer me la apliqué el 10 de julio. Semanas después de la Nueva EPS me llegaron mensajes de texto avisándome de mi fecha de vacuna, por razones lógicas no asistí y omití el mensaje. Pero era evidente que no hubo cruce de información. En septiembre consulté mi carné virtual y no aparecía. Llamé a la EPS y me dijeron que debía llamar a la IPS, donde me tenían agendada para la vacuna, la que no me apliqué porque ya estaba vacunada. Tenía que pedirles a ellos que subieran los datos. Llamé, pero no contestaron. La última vez que revisé estaba el certificado, pero solo con la primera dosis”.

Respuesta

La Nueva EPS ha explicado que adelanta la vacunación de toda su población en el país, a través de distintas IPS contratadas. En Manizales es la IPS Viva 1A. "Este papel lo desarrollan las ESE en los municipios y, en Manizales, diferentes IPS privadas. El cargue al PAIWEB es responsabilidad de cada uno de los prestadores. Hacemos seguimiento al cargue”

• Ingresa a Mi Vacuna; en la parte inferior de la página encontrarás un botón que dice “Click aquí para ingresar”.

• Acepte los términos y condiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

• Seleccione el tipo de documento de identidad, ingrese el número, confírmelo, ingrese fecha de expedición del documento y le aparecerá la opción “Generar mi certificado”.

. Consulta más información en la página web del Ministerio de Salud (https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna).

. Si tiene dudas sobre el certificado digital de vacunación puedes comunicarse con la LÍNEA 192.