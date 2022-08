El exvice de Salud Alexander Moscoso hace una radiografía del sector y expone retos para el Gobierno Petro

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

Luis Alexander Moscoso estuvo 20 meses como viceministro de Salud (marzo del 2020- diciembre del 2021). En Manizales es reconocido por ser cirujano egresado de la Universidad de Caldas. Y en todo el país, por su papel fundamental en momentos críticos de la pandemia por la covid.

Moscoso, especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, exsecretario de Salud de Barranquilla, exconsultor de Naciones Unidas, entre otros cargos, analizó para LA PATRIA los desafíos en salud para el gobierno de Gustavo Petro y su ministra de Salud, Carolina Corcho.

Radiografías y salidas

Moscoso hizo un análisis de la situación del sector salud y las posibles salidas, ahora que se inicia el gobierno del presidente, Gustavo Petro

Población mayor de edad

El país en general viene atravesando por unas amenazas que deben ser sujetos de análisis, revisión e intervención por el nuevo gobierno. El envejecimiento de la población, y si bien la pandemia pudo haber retrasado este al perderse un número importante de vidas, una gran parte de altas poblaciones, cada vez vamos a tener una población de mayor edad. La mayor siniestralidad, producto de la modernidad, de los cambios en el ambiente, del mayor consumo, de los hábitos no saludables que estamos teniendo, pero de las mayores tecnologías disponibles, que cada vez van a generar una mayor inversión y unas necesidades de ajustarnos a las dinámicas y a los protocolos mundiales, pero también se acompañan de retos.

A la Colombia dispersa

Las mayores coberturas que debe tener nuestro sistema en población. Tenemos que seguir afiliando la población migrante, las indígenas, de áreas dispersas que aún tienen dificultades para acceder al sistema de aseguramiento o a la cobertura del Estado, pero también las mayores coberturas de servicios que se van a derivar de una ley estatutaria que exige intervenir otros aspectos otras condiciones que afectan la salud incluyendo condiciones sociales, de vida que van a tener la necesidad de más recursos.

Más comunicación

Nos estamos enfrentando en un momento en que tenemos una población más informada, más conectada que exige mayor calidad, esto también va a demandar una mayor cantidad de servicios no necesariamente de forma negativa, pero puede ser un tema muy positivo en la dinámica del país, pero va a requerir mayor disponibilidad de recursos y un cambio en la organización y en la forma de prestarlo.

Atención especializada

La mayor disponibilidad en la prestación de servicios especializados: el país viene presentando cada día una mayor oferta especializada. Eso va a generar una presión hacia la demanda de estos servicios, muchas veces de forma no válida que pueden generar dificultades en el entorno del país, pero también nos vemos expuestos a unas presiones sociales, a unas redes sociales cada vez más que comunican más, más información, pero no toda es válida y correcta. Esto puede generar una mayor demanda de servicios válidos o no válidos que requieren estrategias y formas de atenderlo.

Por el personal de salud

Estas amenazas y necesidades tienen una oportunidad: la primera es el pago de la deuda histórica con el personal de salud. La pandemia mostró que el personal de salud es vital, que son personas que dedican muchos años a su formación, que son de alta calidad y que a veces los recursos no les llegan en las cantidades adecuadas para crecer y formarse, y que muchos sistemas de pago que hoy tenemos no están formalizados. Y no les proporcionan sistemas de garantías al personal de salud en el tiempo. Es una oportunidad que tiene el Gobierno y de tener personas más sanas, tenemos que enfocar un sistema a tener lo más sano, mejor calidad de vida, que los colombianos vivan mejor.

Construir sobre lo construido

Todas estas necesidades, retos y amenazas constituyen una plataforma para que el nuevo Gobierno estructure las políticas y dé respuestas a las necesidades sobre un esquema de construcción. Ojalá, construyendo sobre lo construido, modificar y ajustar para mejorar y aprovechar todos los avances que ha tenido el país.

Gestión de recursos

Uno de los retos que se tiene para afrontar estas amenazas y estas oportunidades son los recursos. Por eso, el país debe avanzar hacia una disponibilidad de mejores recursos en el sistema. Debe empezar, primero, en la lucha contra la corrupción, si bien no es un tema generalizado si afecta los sectores público y privado que deben intervenirse y combatirse, esto proporciona mayores recursos para el sistema.

Modelos de contratación

También el país tiene que progresar y avanzar en tener mayor eficacia en compras, en productividad, en uso de recursos de manera eficaz que permita tener mejores resultados. Debe avanzar en modelos de contratación que privilegien el resultado, la salud de las personas. Ejemplo: los sistemas de riesgo compartido, trabajar en redes y otros modelos que hagan más eficiente el sistema y eviten duplicidad de acciones. En este sentido los sistemas de información son vitales para conocer la realidad de los usuarios, para poder intervenirlos y también para tener la información necesaria para evitar duplicar acciones y evitar acciones no pertinentes. Y las que se hagan todas las tengamos disponibles, sistema de información transparente, que proporcionen mejores datas y mejores oportunidades a los ciudadanos.

Prevención del riesgo

Otro aspecto fundamental es trabajar en la gestión del riesgo, tenemos no solamente que intervenir y tratar y combatir la enfermedad, tenemos que gestionar el riesgo de las personas e intentar que no se enfermen, que se enfermen menos severamente o se detecten más temprano y para esto hay enfoques en los cuales debemos avanzar. Una apuesta debe ser la atención primaria, vista tanto como la extramural básica intramural. Los ciudadanos deben ser partícipes y deben compartir acciones y obligaciones en referencia a la salud, no es solo responsabilidad del Estado y los sistemas, también de los ciudadanos. Por eso, la intervención del hogar, del colegio o del trabajo, de los sitios masivos de concurrencia de sitios de riesgo son importantes. Educar, mejorar estilos, formar, cambiar hábitos, generar factores protectores, intervenir determinantes de la desnutrición en sus etapas, una vivienda saludable, servicios públicos óptimos, un ambiente más sano, menor siniestralidad en accidentes de tránsito, la detección más temprana y control de enfermedades transmisibles. Todos los aspectos que afectan la salud mental, el sedentarismo, el estrés, la salud y la sexualidad, los nuevos entornos de los sistemas familiares. Todas son cosas que tenemos que intervenir, pero intervenir desde el ciudadano proporcionándole mayores herramientas para que se haga partícipe del sistema, Pero también interviniendo el sistema.

Estrategias médicas

Hay que evaluar modelos de médicos con énfasis en familia en riesgo, médicos más equipo básico, más caracterización, más identificación de riesgo, más programación de intervenciones, más intervención de demanda, más seguimiento, más atención. Necesitamos un médico y equipo que respondan por cada uno de los colombianos y coadyuve ese factor importante desde los ciudadanos. Lógicamente un sistema que trabaje una red en una red integrada. Sistemas de riesgo compartido, rutas de atención clara, rutas de atención donde sean procesos continuos, rápidos seguros y eficientes, donde la fragmentación no puede seguir reinando en el país.

Contra los diagnósticos tardíos

Los servicios especializados, de mayor riesgo y las patologías que requieren una atención determinada, necesitamos ajustarla con menores términos. Es ilógico que perdamos vidas y estados de salud por un diagnóstico tardío, inoportuno o un manejo demorado, por ejemplo en procesos oncológicos. Todas estas patologías que hoy las tenemos claras tienen que tener rutas organizadas con indicadores de calidad y con tiempos definidos. El pago por resultado es una necesidad del país, no podemos seguir pagando solamente por la prestación que es importante, pero la prestación tiene que tener un objetivo que es la salud y debemos reconocer esto en los pagos,

Fortalecer hospitales públicos

Dentro de estos temas que debe estar pendiente el país y deben ser trabajados y vistos por el nuevo Gobierno está el hospital público, que es una herramienta vital de la estructura del país. 850 municipios dependen casi exclusivamente de ellos. Necesitamos un hospital público competitivo, con énfasis social, en el que entendamos que a veces la demanda no es suficiente para su financiamiento y entonces requiere también de subsidios de oferta de acuerdo con los servicios y las condiciones en que los prestan. Hay que estructurarlo con ua mayor capacidad resolutiva, que debe aprovechar las variables de la modernidad, que ojalá trabaje en redes integradas y en modelos de atención, en el que se compre bien, que se tenga productividad. Que los trabajadores públicos estén bien remunerados, pero lo más importante los ciudadanos puedan acceder a servicios de calidad, oportunos y que atiendan la salud y puede ser un buen actor para parte de estos nuevos retos.

La habilitación

El sistema de habilitación debe entender que debe ajustarse a unas condiciones de región. El sistema de habilitación debe seguir buscando la seguridad del paciente, debe seguir buscando mejor calidad en atenciones, pero debe entender las condiciones y necesidades del país y debe acomodarse a estas condiciones, también a la interculturalidad que tenemos en las regiones. El manual tarifario es importante, el país viene con manuales complejos, de pronto es hora de análisis de costos, de mirar nuevos modelos tarifarios.