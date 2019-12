El drama de Juan por culpa de Cosmitet

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

Hoy a las 7:00 de la mañana a Juan Felipe Salazar, de 11 años, le harán un aspirado de médula. Por este examen esperó cerca de un mes. Ayer tuvo la cita con la oncóloga pediatra, después de que sus padres denunciaran el caso. Dicen que se les agotó la paciencia con Cosmitet.

"En enero de este año me lo atendieron, en febrero un poquito, y en marzo nada porque no llegaron los pagos. Al finalizar abril llegó una plata. Lo hospitalizaron el 13 de mayo y como Juan se complicó estuvo 45 días en Oncólogos de Occidente en Manizales".

La que habla es Orfanery Valencia, la mamá de Juan Felipe. Al niño le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda -tipo de cáncer que comienza en la médula- en el 2011 y terminó tratamiento en el 2014. Sin embargo, sufrió una recaída en octubre del año pasado y desde ese momento ha sido una preocupante espera.

Al pedir la última cita me dijeron: "No hay cita porque Cosmitet no nos ha pagado. No le miento, desde junio Oncólogos le hace la quimio a Juan porque confía que le van a pagar, pero ahora sí se le llenó la taza y ya no más".

Este relato muestra lo que padecen usuarios de esta EPS que requieren tratamiento oncológico en Manizales.

Tratamiento en Pereira

Cuando Juan sufrió la recaída en octubre del 2018, Cosmitet lo remitió para el Hospital San Jorge de Pereira para el tratamiento. Transcurrió un mes y en noviembre le dieron salida. Un día después, el niño convulsionó. Lo llevaron a Mi IPS Eje Cafetero, que cerró en agosto de este año, donde les dijeron que no tenía nada.

Lo llevaron para la casa, pero el niño se sentía tan mal que pidió que lo internaran de nuevo. Estuvo en la Clínica Santa Ana y 15 minutos después de salir, volvió a convulsionar, luego lo llevaron para el Hospital Infantil y de allí lo remitieron para la UCI de Meintegral, en la Clínica San Marcel. "Tocó hablar con mucha gente para que nos dieran una cama, no querían recibirlo porque era de Cosmitet. Le hicieron una resonancia y el diagnóstico fue trombosis y hemorragia cerebral", cuenta Orfanery.

Estos episodios le produjeron a Juan mucho terror, no quiere regresar a Pereira y ahora sus padres buscan que Cosmitet cumpla con la tutela integral que falló a favor.

Que cumplan

Lo que extraña a Orfanery es que en la audiencia pública, que se desarrolló hace un año, los directores de Cosmitet Sicionio Alandete y Henry Arias se comprometieron a pagar los anticipos a Oncólogos de Occidente para que al niño lo atendieran en Manizales.

Comenta que ahora Juan sufre de fiebres y no sabe por qué. "Necesita un aspirado de médula, que lo hace Oncólogos; también requiere cita con la oncóloga pediátrica y la quimio. Puedo pagar la cita, como lo he hecho antes, pero no el medicamento", concluye la docente.

------------

LA PATRIA se comunicó con las directivas de Cosmitet y dos días después respondieron que Oncólogos de Occidente autorizó dar la cita para la biopsia, solo falta que entre las dos entidades acuerden cuándo reanudarán la quimioterapia.

---------------

Posición amañada

Juan Carlos Martínez, director del área de Prestación de Servicios del sindicato Educal, sostiene que Oncólogos de Occidente se niega a firmar el contrato de manera directa con Cosmitet, lo que para él es una una posición cómoda para ambos. Añade que esta es una relación de conveniencia porque Cosmitet no hace fuerza para firmar el convenio y Oncólogos sabe que así puede exigir el pago anticipado. "Lo que para ellos es un negocio, para nosotros debe ser un servicio".