El coronavirus pesa en lo mental

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La posibilidad de contagiarse con coronavirus (covid-19) tiene a Mariana* al borde del colapso. La profesional del área de la salud por fortuna, como dijo, pudo trasladar su centro laboral a casa. Ello no le quitó ni la obligación de llevar el resultado de sus tareas a la entidad ni la necesidad de salir a comprar víveres.

La protagonista de esta historia teletrabaja desde el martes 17 de marzo, cuando recién empezó el toque de queda nocturno local. Desde el día anterior le solicitó el permiso para hacerlo a su superiora, pero no le fue aceptado por no estar en un grupo de riesgo.

"Manifesté que me producía demasiado estrés estar en la calle, finalmente pude irme a casa al día siguiente. Llevé todo lo que terminé el viernes 20 y me regresé con más material, no me demoré nada. Sin embargo, con el manejo de la papelería desarrollé una tos, por lo que me dijeron que no regresara mientras la tuviera y me medicaron", subrayó.

Mariana indicó a LA PATRIA que hoy le da terror el pensar salir a la calle, que siente que un andén le puede transmitir la neumonía de Wuhan. Contó que el jueves tuvo que ir a un cajero automático a retirar dinero y que se sintió mal por verse enfrentada a tocar las teclas, en su intento por sustraer el efectivo. Llamó llorando a un amigo y luego fue a su casa a desinfectarse.

"Tenía guantes de látex, pero resulta que usarlos para protegerse es más peligroso para los demás. Lo mejor es estarse lavando las manos cada media hora, con agua y jabón. Ojalá mi tos solo sea un efecto psicológico por el temor que siento", apuntó.

Efectos psicológicos

El médico psiquiatra Carlos Gómez Restrepo, especialista adscrito a la Pontificia Universidad Javeriana, reconoció que esta pandemia llevó a la comunidad a sufrir de ciertas dificultades desde lo psicológico y lo social, "esto por temores asociados a abastecer las necesidades básicas, por la desesperanza, la soledad, por los cambios de rutina e insomnio; y hasta por la incertidumbre que produce el miedo a enfermar y morir".

Gómez invitó a los ciudadanos a visitar el portal www.mentalpuntodeapoyo.com, para tener acompañamiento desde lo psicológico. Allí podrán conocer -además- la experiencia de otros y aprender sobre las distintas condiciones que se puedan desarrollar.

"Entre el 2014 y el 2015, la Universidad adelantó, en conjunto con Colciencias y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Estudio Nacional de Salud Mental. En este se encontró que entre el 5 y 10% de los colombianos padecen un trastorno mental y que entre el 20 y el 40% tienen algún tipo de problemática de este tipo": dijo Gómez, también epidemiólogo.

Sobre las rutinas

La psicóloga Julieth Paola Tao García, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, pidió a la comunidad seguir las recomendaciones de las autoridades para beneficio de todos.

"Hay personas que no logran seguir los lineamientos. Esto puede verse, sobre todo, en jóvenes. En otros, como los adultos, el exceso de información se convierte en un factor de estrés. Por eso hay que regular la cantidad de información que se ve por todos los medios", dijo Tao.

Sobre lo que pesa en lo mental, en este tiempo de confinamiento, también respondió:

- ¿Qué es lo que más afectará en el confinamiento?

Eso depende mucho de con quién se vaya a estar en esos días y de los problemas que puedan tener como familia. Pasa que para muchos pesa la forma de comunicarse. Puede que no sea buena y eso se convierte en un factor de estrés. También podría pesar la ansiedad que eso genera, el miedo, la angustia de no saber qué sucede afuera y que pasará más adelante con nuestros empleos, con la economía, entre otros. A eso se pueden enfrentar, particularmente, los que viven del diario. Si bien están recibiendo ayudas, puede que eso no sea suficiente para sostenerse. Es que viene el arrendo, el pago de deudas, entre otros compromisos.

- ¿El centro es el miedo?

Todo se centra en eso. En los que están laborando vemos ya algo de estrés laboral, por la sobrecarga de estos momentos. Desarrollarán episodios de desespero, de colapso nervioso, esto sin tener en cuenta las patologías psicológicas que cada uno tenga o afloren.

- ¿Qué puede servir para relajarse en casa?

Hay técnicas de respiración y rutinas de ejercicio; dormir adecuadamente, leer libros, hacer crucigramas, pintar mandalas, tener una dieta saludable, ver televisión con moderación. Hay que regular el uso de las redes sociales. A través de estas sale mucha información que puede hacernos colapsar. Hay que dosificar los tiempos en todas las actividades y dedicarse a compartir en familia. No podemos hacer lo mismo todos los días ni en el mismo orden.

- Mantenerse ocupado...

Hay que ocupar la mente para no pensar en cosas que no debemos y no entrar en toda esta sintomatología psicológica. Recomendamos tener una rutina o listado de actividades para saber a qué acogernos. Se vale una rutina personal y otra en familia.

- ¿Sirve entonces mantener las rutinas de hogar?

Eso hace que no se piense en cosas que no son favorables para nosotros mismos. Si no se hace nada en todo el día, se van a venir a nuestra mente los pensamientos negativos. Así llegará la desesperación, la angustia, el embotellamiento, que no nos van a dejar avanzar. Se vale compartir las labores de la casa. Mientras una persona hace alguna tarea, otra complementa con alguna actividad. Cocinar en familia ayuda bastante.

- El diálogo, fundamental...

También hay que darle espacio al diálogo, esto para saber qué piensa el otro, cómo está viviendo el momento. No nos podemos aislar nosotros mismos en la casa. Hay que generar un cambio en lo familiar y en lo social. Hay que repensar lo que estamos haciendo desde el núcleo familiar. Tenemos que conocer bien a las personas con las que vivimos, hay que fortalecer las relaciones.

- ¿Ese relacionamiento se puede tornar en una bomba de tiempo que genere problemas?

La idea es intentar cambiar ese pensamiento y que las personas tengan la voluntad de hacerlo. Es que si ante el menor problema vamos a acudir al encierro en la habitación, igual al otro día o al rato, vamos a tener que ver a esa persona. Es la oportunidad de concientizarnos y de organizar lo que tal vez esté mal. No sabemos cuánto más vamos a estar así.

- ¿Cómo será ese regreso a clases?

Va a ser como un primer día de estudio. Tendremos que retomar, de a poco, las rutinas con nuestros hijos. No hay que dejar de cumplir normas o dejar de hacer tareas en casa. No es permitirles dormir hasta mediodía, eso no es bueno. Cuando les toque madrugar de nuevo, se les va a hacer horrible. Con los niños hay que ser claros y explicarles el porqué de las cosas.

- ¿Cómo hacerle entender a la gente que no estamos de vacaciones?

Hay que tener la información adecuada y precisa. Cuando se sabe lo que pasa, se deja de pensar que el Gobierno está movilizando la gente a su manera. Hay que buscar las fuentes confiables. Es que realmente estamos en un problema que las autoridades no se están inventando y que es mundial.

- Preocupa que al terminarse el confinamiento, la gente salga desaforada a las calles y crezcan las cifras y el contagio...

Es un proceso que será muy complicado, porque la gente que ha seguido las normas, lo que querrá hacer apenas termine este tiempo es regresar a sus actividades. Tendremos que ser conscientes de que el problema permanecerá por unos meses. La vida después no va a ser fácil, así levanten el confinamiento, habrá que tener cuidado para no contagiarnos, porque con la salud no se juega.

* El nombre de la protagonista de la historia fue cambiado por solicitud de la fuente.

Teléfonos de ayuda local

Profesionales en salud mental de la Universidad de Manizales estarán a su disposición durante este tiempo de confinamiento por el coronavirus, esto para ayudar desde el área de su experticia.

"La idea de esto salió de la Escuela de Psicología, con la intención de brindar apoyo a personas en situación difícil. La invitación es a que no llamemos esto encierro, sino recogimiento. Este debe ser un tiempo de aprendizaje y no para verlo como algo horrible. Nos tenemos que cuidar nosotros y cuidar a otros, porque el otro también es importante sea quien sea", dijo Fanny Bernal Orozco (3007852414).

Estos expertos también podrán atenderlo:

* 3103864063: Gonzálo Tamayo Giraldo.

* 3006187132: María del Rosario López.

* 3155254227: Anibal Bustamante Estrada.

* 3148881839: Nathalia Aguirre Álvarez.

Dígale no a la violencia

Si es víctima de algún tipo de violencia de género en los días de confinamiento por el coronavirus, no espere para denunciar. Personal de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género estará presto a atender su solicitud. Estos números son los indicados: 3045458444, 3152289379, 3004242723, 3147310551, 3116190433, 3206992851, 3106503934, 3107391255, 3137419846 y 3122105494.

Infórmese sobre el coronavirus

El Ministerio de Salud y Protección Social dispuso de la línea nacional 192 para que la ciudadanía haga consultas gratuitas sobre el coronavirus (covid-19). Los interesados también pueden descargar la CoronApp, la plataforma creada por la institución para el mismo fin.

Quienes presenten síntomas en Manizales podrán llamar al 123. En otros municipios de Caldas, deberán comunicarse al fijo 8800818 o al celular 3104267906.