El corazón del profesor Jaime Castañeda, a la espera de intervención

Julián García - Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El tono de voz, con el que el docente Jaime Castañeda responde las llamadas que le hacen, permite concluir que anímicamente no está bien, físicamente tampoco. El pasado domingo 18 de septiembre sufrió un infarto en su residencia de Arauca (Palestina) y desde esa fecha, aseguró, Cosmitet lo tiene de una institución de salud a otra sin autorizar una intervención quirúrgica, una operación que para él es de vida o muerte.

Hoy se encuentra en la Clínica San Marcel, en donde le están facilitando medicamentos de soporte, pero -insiste- en que la cirugía le permitiría regresar a labores en la Institución Educativa Francisco José de Caldas (Risaralda), donde guía la asignatura de Ciencias Sociales.

El quebranto de salud lo tuvo en su casa y, como pudo, caminó hasta la Estación de Bomberos del corregimiento. De ahí lo llevaron al Puesto de Salud y de allí a la Clínica Ospedale, en Manizales, donde llegó el lunes en la madrugada.

En esta última, el pasado viernes, hizo huelga de hambre a manera de protesta, porque no resolvían su caso. Esa misma noche interrumpió su paro, pues creyó ver una luz en el camino cuando le avisaron que lo llevarían a San Marcel.

"No es justo que sucedan estas cosas. Desde hace 15 años estoy afiliado a esta EPS y es la primera vez que accedo a los servicios, como para que me pase esto", relató el maestro, de 42 años.

Agotado

Castañeda mencionó que en un momento le dijeron que lo operarían en la Clínica Avidanti, en Manizales, pero tampoco se dio esa oportunidad. Puntualizó que la razón está en los compromisos pendientes que aún tiene la aseguradora con la institución.

"Uno espera que cumplan con el servicio pactado, con la atención en salud, pero no está pasando así. Deben garantizar el derecho fundamental que es la salud, el derecho a la vida".

El profesor agregó: "Por favor agilicen mi proceso y no le den tantas largas. Este encierro agota mi voluntad y mi paciencia. He viajado a Europa, a África, por América; y en ninguna parte 'me he sentido tan negro' como me siento hoy, en cuanto a la atención que me está dando Cosmitet", se quejó Castañeda, que dijo ser parte de la minoría étnica de los afrodescendientes.

La respuesta

La médica María Beatriz Plata, coordinadora para Caldas de Cosmitet, señaló que a Castañeda en ningún momento se le ha negado la atención, pese a que en momentos ha respondido de forma agresiva y ha preferido transmitir su caso en redes sociales, sin que se surtan primero los pasos necesarios.

"Se le tomó un examen que mide la evolución del infarto, porque con base en eso se le ponía fecha a su cirugía. El jueves estaba tomando anticoagulantes, por lo que no se le pudo ingresar al quirófano. Hacerlo haría que se desangrara, habría que esperar cinco días sin el anticoagulante", indicó Plata.

Añadió: "La intervención está programada para el lunes, a las 10:00 a.m., en el centro cardiovascular donde está internado. Nunca se le ha negado el servicio de salud, no se ha negado autorización alguna".

Vivir para creer

Jaime Castañeda no da crédito al servicio que les prestan a los maestros en la región, cuando pagan un monto superior a la aseguradora, sin atrasarse en cuotas, en comparación a ciudadanos del común.

Dijo que no es equivalente, en calidad, a lo que tienen que vivir cuando acceden al sistema: "Estuve cuatro días en una camilla de un pasillo, en la Clínica Ospedale", contó el docente; mientras agregaba que solo hasta el jueves en la noche le fue asignada una habitación.

Desde Educal

Juan Carlos Martínez, presidente del sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal), lamentó la difícil situación por la que atraviesa Castañeda. Resaltó que es un ejemplo más de la crisis en salud que vive la aseguradora de los docentes del Eje Cafetero.

"Su proceso no se ha dado de la manera correcta. Él debería estar en otra institución de salud de más complejidad. Casos de estos no deberían estar ocurriendo ni en el magisterio ni con ningún otro sector de la población", sugirió.

Se conoció que hasta el 31 de octubre tiene vigencia el contrato de prestación de servicios de Cosmitet para con el magisterio. Martínez cree que se irá a una prórroga más.

"El 21 tenemos un encuentro de veedores de la salud, en el que se definirá el rumbo para seguir. Por ahora, más de lo mismo. No han mostrado una voluntad distinta ni han hablado de términos nuevos", criticó.

Del Concurso Docente de Méritos

Con su convalecencia, Jaime Castañeda dejó de presentarse al Concurso Docente de Méritos (pruebas escritas y psicotécnicas) del domingo En Caldas había disponibles 917 plazas y él pretendía llegar a la Rectoría de la Institución Educativa Francisco José de Caldas (Risaralda), donde labora.

"Por mi estado de salud no me dejaron ir a presentar las pruebas, que seguramente habría ganado. Me he venido preparando desde hace muchos meses, más de un año, como para perder la oportunidad".

Estas pruebas regresaron tras seis años. La última vez que se realizaron en el país fue en el 2016 y, antes de eso, en el 2013.